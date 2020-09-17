Кернеса доставлено в клініку "Шаріте", стан важкий, - Фукс
Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на четвер привезли на лікування в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.
"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку "Шаріте", - написав Фукс у своєму Telegram-каналі.
За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що міський голова у свідомості, й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.
Як повідомлялося раніше, 16 вересня, близько 21:50 літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні Харкова.
15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.
Удень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, спричинений коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
1. Большинство внутри дворовых дорог разбиты.
2. Траймаваи старые, уже прогнившие дрифтуют, вылетают из рельсов.
2. Теплосети рвутся фонтанами каждый год.
3. Водоканал убитый.
4. Электросети отключают потребителей микрорайонами почти каждую грозу
5. Взрывающиеся газовые сети!
6. За 10 лет мэрства трущобы никуда не делись!!!!
7. Построено масса жилого жилья с нарушением норм санитарии!!!
8. Рейдерские разборки.
9. Неработающие заводы.
10. Беспредел силовиков.
11. Бесконечность бардака и треша в городе, который уже просто лень перечислять!
За то Лавочки по 15-20 тыс...фонтанчики, и Парки, столько бабла отмыли на них.
местная вата гордится МЭРОМ кернеса Харькова!