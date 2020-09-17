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Кернеса доставлено в клініку "Шаріте", стан важкий, - Фукс

Кернеса доставлено в клініку

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на четвер привезли на лікування в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку "Шаріте", - написав Фукс у своєму Telegram-каналі.

За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що міський голова у свідомості, й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.

Як повідомлялося раніше, 16 вересня, близько 21:50 літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні Харкова.

Також читайте: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Удень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, спричинений коронавірусом.

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Топ коментарі
+89
А почему в Шарите, а не в местную харьковскую инфекционку, шоб супца с кашкой покушал постного?
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17.09.2020 10:45
+52
Кернес доставлен в клинику "Шарите", состояние тяжелое, - Фукс - Цензор.НЕТ 899
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17.09.2020 10:47
+39
Чому вони пхнуться в те Шаріте, хіба в Харкові лікарень немає?
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17.09.2020 10:47
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ХАРЬКОВ при Кернесе:
1. Большинство внутри дворовых дорог разбиты.
2. Траймаваи старые, уже прогнившие дрифтуют, вылетают из рельсов.
2. Теплосети рвутся фонтанами каждый год.
3. Водоканал убитый.
4. Электросети отключают потребителей микрорайонами почти каждую грозу
5. Взрывающиеся газовые сети!
6. За 10 лет мэрства трущобы никуда не делись!!!!
7. Построено масса жилого жилья с нарушением норм санитарии!!!
8. Рейдерские разборки.
9. Неработающие заводы.
10. Беспредел силовиков.
11. Бесконечность бардака и треша в городе, который уже просто лень перечислять!
За то Лавочки по 15-20 тыс...фонтанчики, и Парки, столько бабла отмыли на них.
местная вата гордится МЭРОМ кернеса Харькова!
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18.09.2020 02:07 Відповісти
А как его выбирают тогда? Если фальсификации, то почему молчат?
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18.09.2020 03:28 Відповісти
Врать ловко умеет и идти по трупам врагов
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10.11.2020 22:29 Відповісти
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