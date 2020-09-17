Кернеса доставлено в клініку "Шаріте", стан важкий, - Фукс

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на четвер привезли на лікування в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку "Шаріте", - написав Фукс у своєму Telegram-каналі.

За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що міський голова у свідомості, й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.

Як повідомлялося раніше, 16 вересня, близько 21:50 літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні Харкова.

Також читайте: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Удень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, спричинений коронавірусом.