Тело Кернеса доставят в Харьков в понедельник, - Терехов
Тело умершего 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков в понедельник вечером.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.
"Вечером в понедельник, 21 декабря, тело Геннадия Кернеса будет доставлено самолетом из Германии, где он лечился в клинике "Шарите" и где скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в международный аэропорт "Харьков", - сообщил он, добавив, что все необходимые документы оформлены при участии Посольства Украины в Германии.
"Пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти, выданном клиникой "Шарите", но знаю, что заключение есть", - сказал Терехов.
По его словам, все расходы по доставке тела в Харьков платят родные покойного: "По той же причине я не буду комментировать растиражированную в сети информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите".
"Похороны Кернеса состоятся в среду на 2-м городском кладбище, где похоронены выдающиеся харьковчане, в частности, политики и руководители города и области", - сообщил и.о. мэра.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.
Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.
9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1339586232846745602 23 ч
В Харкові вже культ Гепи - триденний траур.
Якщо хтось не те скаже про світлий лік усопшого, директор школи заставляє на колінях вибачатись.
Харків'яни мабудь вже забули, що були в кроці від того, щоб зараз, як донеччани, по мусоркам лазити в пошуках їжі...
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****** Харьков
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Шановні харків'яни!
Адміністрація ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ √23 та автори посту, учні 10 класу Кирило Халін, Володимир Лопатенко та Михайло Бабаянць приносять свої вибачення родині Г.А. Кернеса та всім харків'янам за цей ганебний вчинок
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https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak
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Ось за це теперь учнів гімназії №23 тягають:
№22/110262-епПро присвоєння звання Героя України, Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно).
Автор (ініціатор): Дрижанов Олександр Сергійович
Дата оприлюднення: 17 грудня 2020
то і ховайте заочно. могилку віртуальну у мордокнизі...
Вся суть - Респект, братух. - вся суть этого... "гепославия", ведь так же будут лобызать, засуши Гепу - Ой, а тут песок насыпа, ай,а тут дорожечку сделал, гав, а тут скверик построил(и пофиг шо то с бюджета шло)
"М" и "Ж"
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
Так секретаря и впихнули, зная шо Гепа - Ой!!
И он терь исполком и исполкомиссар и исполгепа. В Гепсовете то, или какой там город Гепа обгаживал, то есть облагораживал то?
Телеграма в Ізраїль:
- Гепка всьо!
- Ой!
Там даже картинки есть Густоа Доре, который выгравировал,что видел...
браток, я вот не "видел", но знаю шо "видуны" = трандаболы.
хотя и верю в это все, хотя и не видел, просто сто миллионов видунов шо видели "ведьм" говорят шо "чото да есть". но вот лично я не видел.
как мой дед говорил - я ниче не боюсь(потустороннего). правда боялся красножопых. вот эти ребятки ему кровушки попили знатно.
так шо .... ну че тут спорить то? по умолчанию - ничего нету.ТИ.
ТЕ красножопые хуже чертей были...
сама сотона - даже по Пиплии укакошила чет 10(не триллионов) людей, да и то шо Яхве приказал. А само Яхве укокошила.... как минимум раз - все живое кроме кучки рабов и по 1-му экземпляру зверей и комаров( ) и прочих "полезных" клещей, пиявок, микробов и прочего(кстати, а как без микроскопа рабы взяли этих существ в "ковчег" то? )
- Неля Константиновна, а Николай Петрович дома?
- Тело его присутствует! Он вчера у вас был?!
- Нет, что Вы! Я весь день занимался уборкой...
- ...
На кого ж ты их покинул, Гепа???!!! Как же Харьков без тебя, родимого???!!!
Ну любят люмпены хозяев, которые их гнут и обирают...
Я этих яйцеголовых попрошаек из бывших НИИСПов с листками в клеточку вместо визиток насмотрелся вдоволь на международных выставках. Изобреталеи колеса хреновы...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
В 1980-х термин перешёл и в русский язык как ироническое обозначение интеллектуала, «шибко умного», но слегка оторванного от реальности человека.
Абсолютно бесполезное псевдоинтеллектуальное порождение совка. Дети пьяной матросни, получившие образование, но не переставшие быть детьми пьяной матросни.
Быдло от сохи, и было от кульмана с абсолютно общими предками и историей восхождения.
І що плануєте з цим робити?
Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе..©
их метки
но все они марионетки
Надежно
пришиты,
к пальцам Гепца(были).........
тело погруженное в тело испускает жидкость, теряет гибкость
Та зарийте вже цього потса десь в Німеччині, нащо він тут потрібен у Харкові, тільки воняти буде.
За бюджетні кошти, звісно...