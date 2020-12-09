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горсовет (659) Кернес (1285) Харьков (6549)

Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Харьковская территориальная избирательная комиссия признала Геннадия Кернеса принявшим присягу мэра города.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит узурпация власти в городе. Председатель городской ТИК признала Кернеса принявшим присягу ... еще в 2010 году!" - говорится в сообщении.

Как передает "Интерфакс-Украина", информируя о результатах выборов городского головы на сессии, глава ТИК Мозговая заявила, что Кернес не должен вновь принимать присягу.

"Согласно ст.42 закона Украины "О местном самоуправлении" новоизбранный городской голова приносит присягу в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч.6 ст.11 которой указывает, что присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не в первый раз и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", - сказала Мозговая.

"В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого момента получает полномочия Харьковского городского головы", - добавила она.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.

Читайте: Харьковский горсовет планирует утвердить заместителей Кернеса, несмотря на его отсутствие

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
ОВОЩ кернес--керует овощами-харьковчанами !!!! оригинально !!!
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09.12.2020 11:01
+39
Це вже знущання над здоровим глуздом. Як овощ може прийняти присягу?
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09.12.2020 10:53
+38
- геннадий кернес. вы здесь?
- да, ***!
- присягать на мерство Харькова будете..
- да, ***! буду
- объявляем вас мером Харькова...
Харківська ТВК прийняла присягу мера Кернеса, - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 2190

...
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09.12.2020 10:59
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Ще б Ленін керував Москвою з мавзолею
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09.12.2020 14:10 Ответить
Интересно ,если Кернос здохнет ,в Харькове объявят 3-х дневный траур😱🙄🤦🤫😂😂😂😂😂😂
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09.12.2020 14:24 Ответить
Я так понимаю,что воры, жулики и мошенники, обосновавшиеся в руководстве г. Харькова будут править его именем даже если его не будет, столько, сколько им позволит народ и ублюдочная зеленая власть.
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09.12.2020 15:19 Ответить
Следующее решение Харьковскао ТИК:"Если Гепы нет,значит мэром будет Допа.
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09.12.2020 14:44 Ответить
"Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью сообщает, что вчера, на 76-м году

жизни, после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, вновь приступил к работе Геральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев".
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09.12.2020 15:03 Ответить
Кто украл Берни ?!
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09.12.2020 15:09 Ответить
Салтыков-Щедрин и Гоголь нервно курят в сторонке. Эпоха Органчиков и Чичиковых продолжается и сегодня.
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09.12.2020 15:11 Ответить
Да пелевин уже обкурился и валяется в коматозном состоянии.... Носов прозревает и медленно ест «Незнайка на Луне»
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09.12.2020 16:22 Ответить
Я так понимаю,что воры, жулики и мошенники, обосновавшиеся в руководстве г. Харькова будут править его именем даже если его не будет, столько, сколько им позволит народ и ублюдочная зеленая власть.
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09.12.2020 15:20 Ответить
Чудова схема: відправляєш напівтруп у Німеччину та керуєш містом-мільйонником від його імені.
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09.12.2020 15:48 Ответить
Юридически -если пульс есть - это не труп
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09.12.2020 22:52 Ответить
Мій Харків - це Білорусь в мініатюрі
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09.12.2020 15:53 Ответить
Харьковская территориальная избирательная комиссия признала Геннадия Кернеса принявшим присягу мэра города. Источник: https://censor.net/ru/n3235843

ДЕБІЛИ ЦИРКОВІ Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 1792
Перевибори
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09.12.2020 16:00 Ответить
Лєнін жил, лєнін жив, лєнін будєт жить!
Тьфу, гидота! Совкова тирса в черепній коробці - це невиліковно.
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09.12.2020 16:25 Ответить
"Вибори" - давно перетворилися в ганебний фарс. Немає сенсу взагалі на них ходити. Як би ви не проголосували - не має значення, результат написаний заздалегідь.
Кернес -тому підтвердження.
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09.12.2020 16:39 Ответить
Признайте уже на сессии горсовета его пожизненным мэром и не заморачивайтесь.
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09.12.2020 16:54 Ответить
а после его можно воскресить и будет Гепа Невмырущий
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09.12.2020 17:43 Ответить
Кернес - Кощей бессмертный, так что вам харьковчане, крупно повезло с мэром, гордитесь!
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09.12.2020 20:50 Ответить
ГОТОВ К ТРУДУ ВМЭРОМ

Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 2725
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09.12.2020 22:07 Ответить
Гепа - всььььоооо.... Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 384
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19.12.2020 22:43 Ответить
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