Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра

Харьковская территориальная избирательная комиссия признала Геннадия Кернеса принявшим присягу мэра города.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит узурпация власти в городе. Председатель городской ТИК признала Кернеса принявшим присягу ... еще в 2010 году!" - говорится в сообщении.

Как передает "Интерфакс-Украина", информируя о результатах выборов городского головы на сессии, глава ТИК Мозговая заявила, что Кернес не должен вновь принимать присягу.

"Согласно ст.42 закона Украины "О местном самоуправлении" новоизбранный городской голова приносит присягу в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч.6 ст.11 которой указывает, что присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не в первый раз и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", - сказала Мозговая.

"В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого момента получает полномочия Харьковского городского головы", - добавила она.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.

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