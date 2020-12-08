Харьковский горсовет планирует утвердить заместителей Кернеса, несмотря на его отсутствие
В проекте повестки дня первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва, назначенной на среду, 9 декабря, есть пункт об утверждениии заместителей городского главы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, как указано в документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, депутатам предлагается рассмотреть вопрос об избрании секретаря горсовета, создании постоянных комиссий, утверждении их персонального состава, а также избрании глав комиссий и их заместителей. Кроме того, депутатам предлагается утвердить заместителей городского головы, создать исполнительный комитет, утвердить его персональный состав, структуру исполнительных органов горсовета и положение о них, а также рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.
Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.
"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.
2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.
Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.
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сусликаКернеса? - Нет. - А он есть!
хряковчане, вам ЭТО нормально, даже и труп(надеюсь)? Ну и Путин с вами, тьху, это вообще, в каждую хрущевку провести радио шоб в 6 утра мелодию "Бригады" играло.
тьху, бо слов нету
«Шарите́» (фр. Charité - буквально «любовь к ближнему, милосердие»)
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARQb90IapoKmpZohwCk4_Wyarf_RzNt_2HcyonNmLTdouFOot54fhNkgXvS0QLmQs4o&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3547742288676956 6 декабря, 07:32 ·
У Зеленського і Трампа є одна спільна риса: вони обидва своїми публічними висловлюваннями активно формують віртуальну реальність, яка абсолютно не відповідає фактам, але відповідає очікуванням їхніх "фанів".
Трамп досі не програв вибори президента.
А Зеленський добився "місяця без убитих і поранених".
Секрет успіху простий: навіщо переконувати всіх (дехто все одно не повірить і правді), якщо можна і цілком достатньо переконати цільову аудиторію у будь-якій брехні, яка відповідає її бажанням? Тому брехати можна абсолютно зухвало й безсоромно: кому потрібно, ті повірять, а хто знає правду, на тих начхати, "нє о ніх моя печаль".
Ще ніколи видавання бажаного за дійсне не було таким нахабним. Але й не викривалося так швидко - для всіх, хто готовий сприймати правду.
"Боротьба за реальність" тепер точиться в голові кожного виборця. І саме тут відбуваються доленосні політичні баталії двадцять першого століття.
Можна ж просто спіритичні сеанси проводити!
ГадальскийКернес стоит на воротахсидит в мерии не хуже живого (с).