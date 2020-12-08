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Харьковский горсовет планирует утвердить заместителей Кернеса, несмотря на его отсутствие

Харьковский горсовет планирует утвердить заместителей Кернеса, несмотря на его отсутствие

В проекте повестки дня первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва, назначенной на среду, 9 декабря, есть пункт об утверждениии заместителей городского главы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как указано в документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, депутатам предлагается рассмотреть вопрос об избрании секретаря горсовета, создании постоянных комиссий, утверждении их персонального состава, а также избрании глав комиссий и их заместителей. Кроме того, депутатам предлагается утвердить заместителей городского головы, создать исполнительный комитет, утвердить его персональный состав, структуру исполнительных органов горсовета и положение о них, а также рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

Читайте также: Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7462)


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Топ комментарии
+10
Сделайте его картонную копию, раз уж такое дело. В нескольких экземплярах. И научитесь подделывать подпись... так можно протянуть до следующих выборов.
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08.12.2020 13:37
+8
Вы слишком высокого мнения о его избирателях. Прокатит и картонка.
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08.12.2020 13:41
+3
Святі мощи не довезли !!Але Гепа присутній віртуально !!))
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08.12.2020 13:38
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Сделайте его картонную копию, раз уж такое дело. В нескольких экземплярах. И научитесь подделывать подпись... так можно протянуть до следующих выборов.
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08.12.2020 13:37 Ответить
Воскову фігуру ,в натуральний зріст та натуральним волоссям !!)))
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08.12.2020 13:39 Ответить
Вы слишком высокого мнения о его избирателях. Прокатит и картонка.
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08.12.2020 13:41 Ответить
Потрібні перевибори в Харкові, враховуючи неспроможність Кернеса працювати!
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08.12.2020 14:11 Ответить
Святі мощи не довезли !!Але Гепа присутній віртуально !!))
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08.12.2020 13:38 Ответить
Видишь сусликаКернеса? - Нет. - А он есть!
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08.12.2020 14:49 Ответить
смешно как этот труп кривлялся мол на гос. языке пробовал разговаривать.... Азиров реально как написали парашники - Экспэрд по укр. языку то....
хряковчане, вам ЭТО нормально, даже и труп(надеюсь)? Ну и Путин с вами, тьху, это вообще, в каждую хрущевку провести радио шоб в 6 утра мелодию "Бригады" играло.
тьху, бо слов нету
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08.12.2020 13:38 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!! На укрТБ вже повернувся "русскоязичний" контент !!Поступово повертаються на держпосади люстровані гниди !!! Сценарій кремля зелена пліснява втілює в життя !!)))
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08.12.2020 13:43 Ответить
Так Кернес наче вже всьо? Кого вони там призначати будуть???
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08.12.2020 13:39 Ответить
Заместителей Гепы в клинику Шаритэ подбирают?
«Шарите́» (фр. Charité - буквально «любовь к ближнему, милосердие»)
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08.12.2020 13:39 Ответить
тут у нього папєрєднікі віртуальні вже є...

https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARQb90IapoKmpZohwCk4_Wyarf_RzNt_2HcyonNmLTdouFOot54fhNkgXvS0QLmQs4o&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3547742288676956 6 декабря, 07:32 ·

У Зеленського і Трампа є одна спільна риса: вони обидва своїми публічними висловлюваннями активно формують віртуальну реальність, яка абсолютно не відповідає фактам, але відповідає очікуванням їхніх "фанів".
Трамп досі не програв вибори президента.
А Зеленський добився "місяця без убитих і поранених".
Секрет успіху простий: навіщо переконувати всіх (дехто все одно не повірить і правді), якщо можна і цілком достатньо переконати цільову аудиторію у будь-якій брехні, яка відповідає її бажанням? Тому брехати можна абсолютно зухвало й безсоромно: кому потрібно, ті повірять, а хто знає правду, на тих начхати, "нє о ніх моя печаль".
Ще ніколи видавання бажаного за дійсне не було таким нахабним. Але й не викривалося так швидко - для всіх, хто готовий сприймати правду.
"Боротьба за реальність" тепер точиться в голові кожного виборця. І саме тут відбуваються доленосні політичні баталії двадцять першого століття.
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08.12.2020 13:40 Ответить
Вместо гепы будут его неотъемлемые атрибуты; памперс , коляска и очки.Надеюсь допе эти атрибуты тоже скоро понадобятся.
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08.12.2020 13:43 Ответить
Везите гепу на маацву, может на новодевичьем место найдётся...
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08.12.2020 13:44 Ответить
" И Гепа такой молодой и юний Допа впереди" !!!))))
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08.12.2020 13:45 Ответить
Примара Гепи блукає по Харкову !!)))
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08.12.2020 13:47 Ответить
Та немає там уже ніякого хернеса, там закінчують всі роботи над проектом вєчний хернес, як на мордорі вже давно немає справжнього *****, є вєчне, вонюче *****
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08.12.2020 13:49 Ответить
Да, тяжко герпесу без наследника...
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08.12.2020 13:55 Ответить
Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність - Цензор.НЕТ 5314
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08.12.2020 13:56 Ответить
зробіть з нього опудало та розташуйте навічно у залі засідань з табличкою: "так виглядає колаборант"
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08.12.2020 14:06 Ответить
Якби, як в часи фараонів, ховали разом з мумією фараона, то мабуть не багато було б охочих на посади заступників
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08.12.2020 14:06 Ответить
....пока ОВОЩЕМ лежит , надо себя ЗАМЕСТИТЕЛЕМ назначить ))))
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08.12.2020 14:08 Ответить
Та нахіба такі ускладнення?!
Можна ж просто спіритичні сеанси проводити!
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08.12.2020 14:21 Ответить
Харківські жидокацапи не повинні зупинятись на досягнутому! Треба знову внести зміни в регламент і дозволити проводити сесії взагалі без голови усю каденцію, вважаючи, що він ніби-то є. А чому ні? Особливо враховуючи що там усі, схоже, без голови - що депутани, що їх виборці - у прямому сенсі.
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08.12.2020 14:24 Ответить
Мертвый Гадальский Кернес стоит на воротах сидит в мерии не хуже живого (с).
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08.12.2020 15:09 Ответить
бачите єнота? - не бачите єнота. - а він є!!!
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08.12.2020 18:52 Ответить
 
 