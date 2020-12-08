Харьковский горсовет планирует утвердить заместителей Кернеса, несмотря на его отсутствие

В проекте повестки дня первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва, назначенной на среду, 9 декабря, есть пункт об утверждениии заместителей городского главы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, как указано в документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, депутатам предлагается рассмотреть вопрос об избрании секретаря горсовета, создании постоянных комиссий, утверждении их персонального состава, а также избрании глав комиссий и их заместителей. Кроме того, депутатам предлагается утвердить заместителей городского головы, создать исполнительный комитет, утвердить его персональный состав, структуру исполнительных органов горсовета и положение о них, а также рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

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Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.