Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс
Избранный мэром Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря.
Об этом в Telegram сообшил друг политика, бизнесмен Павел Фукс, информирует Цензор.НЕТ.
"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие… Планирует 30 декабря быть дома", — написал Фукс.
Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.
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Сову натянули на глобус...
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Лишь бы вернулся...
Что-то пошло не так с двойником, денег пожалели на качественного, что ли.
Ви уявляєте цю ґалькоґольну вакханалію та феєрію феєрверків?
Верим и "надеемся" ...
Гепа - он как дедушка Ленин, вечно живой.
Чучелком или тушкой?
А то на фотографии к этому сообщению Кернес сам на себя не похож, что означет, что плохого актера на роль Гепы подобрали, никакущего.
...
Краще як у "Сердца четырех" Сорокіна - у вигляді "рідкого Гепи".
- Хоп, - скомандовал Ребров, резко затягивая петлю.
Александра Олеговна беспокойно зашевелилась, захрипела.
- Руки, руки! - пробормотал Ребров.
Ольга и Штаубе крепко держали старушку. Голова ее мелко затряслась, правая нога стала биться о ножку стула. Зазвенела посуда, опрокинулся бокал.
- Держать! - прошептал Ребров.
Удары ног стали слабеть, Александра Олеговна выпустила газы. По телу прошла дрожь, и оно расслабилось. Через пару минут Ребров отпустил удавку.
- 18 и 6, - улыбнулся Сережа. - Комки там бумажные на медведей. И булка.
- Взбзднулось старушке... - поморщился Штаубе.
Ребров снял удавку. Труп положили на пол.
- Так. Теперь прошу минуту внимания, - выпрямился Ребров. - Во-первых, всем переодеться. Во-вторых, помнить о разделении труда, не мешать друг другу. И в-третьих, господа. От нашей точности, профессионализма, спокойствия в сегодняшнем деле зависит все. Постарайтесь понять это. Пока все идет по плану, мы на верном пути, обстоятельства благоприятствуют нам. Сорваться мы не имеем права. Двинулись.
Они переоделись в белые халаты, надели резиновые перчатки, отволокли труп в просторную ванную комнату и заперлись. Здесь все было готово к работе: инструменты, посуда, приспособления. Труп раздели. Длинные голубые трусы Александры Олеговны были выпачканы свежим калом.
- Не только пукала? - улыбнулся Сережа.
Ребров и Ольга связали ноги трупа и, при помощи Штаубе, подвесили вниз головой на крюке, укрепленном в потолке над ванной. Сережа поставил в ванну десятилитровый бидон. Ребров включил электропилу, отрезал голову трупа, опустил в подставленный Ольгой целлофановый пакет. Кровь из шеи потекла в бидон.
- Ольга Владимировна, Сережа, - пробормотал Ребров, точнее подставляя бидон, - сожгите одежду и вещи в камине. Документы положите мне на стол. Через полчаса жду вас здесь.
Забрав одежду, Ольга и Сережа вышли.
- Так. Голова, - Ребров повернулся к Штаубе. Тот протянул ему пакет. Ребров вынул голову, положил на эмалированное блюдо, включил электропилу и разрезал голову вдоль. Штаубе взял половину головы, положил на станину пресса, нажал красную кнопку. Пресс заработал и стал медленно давить половину. Штаубе подставил трехлитровый бидон под желоб. Выжатая жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро и положил на станину пресса другую половину. Пресс раздавил ее, жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро. Через полчаса вошли Ольга и Сережа. Почти вся кровь из трупа стекла в бидон. Ребров взял электронож, отрезал часть ягодицы, передал Ольге, которая сразу же опустила мясо в электромясорубку, которая перемолола мясо в фарш, который упал в заборник соковыжималки, которая отжала из фарша сок, который стек в десятилитровый бидон. Ребров отрезал новый кусок и передал Ольге. Сережа следил за мясорубкой, Штаубе - за соковыжималкой. Менее чем за три часа мясо и внутренности трупа были переработаны. Ребров распилил скелет на небольшие части, из которых Ольга и Штаубе отжали на прессе сок. Когда все было кончено, сок и кровь перелили в тридцатилитровый бак и перенесли его в гостиную. Потом тщательно вымыли ванну, посуду, оборудование и инструменты. Выжимки вывалили в саду под яблони и забросали снегом. Затем все переоделись и собрались в гостиной. Ребров подошел к баку, снял крышку:
- Двадцать восемь литров. Вы оказались правы, Генрих Иваныч.
- У меня глаз наметан, - усмехнулся Штаубе, усаживаясь за стол и наливая себе водки.
- Ой, как я устала, - Ольга опустилась на ковер рядом с баком. - Уже четыре часа? Давайте хоть шампанского выпьем.
- Нужно залить, а потом уже пить шампанское. Сережа! Принеси чемодан.
Сережа принес коричневый чемодан с металлическими углами, поставил рядом с баком. Ребров отпер маленьким ключом левый замок чемодана и осторожно вынул его: замок оказался массивной резиновой пробкой. Сережа вставил в отверстие широкую воронку. Ребров и Штаубе подняли бак и перелили его содержимое в чемодан.
- Вот так, - Ребров вставил пробку на место и запер, - теперь можно и шампанского...
Штаубе откупорил бутылку, наполнил четыре бокала.
- Первый раз в жизни Новый год не отмечала, - Ольга взяла бокал, посмотрела сквозь него на свечи.
- И я! - Сережа отпил из бокала.
- Поздравляю, друзья, - устало улыбнулся Ребров, - теперь у нас есть жидкая мать.
Сказали би прямо: Родичі Кернеса планують привезти його до Харкова 30 грудня.