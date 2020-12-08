"Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс"

Избранный мэром Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Об этом в Telegram сообшил друг политика, бизнесмен Павел Фукс, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие… Планирует 30 декабря быть дома", — написал Фукс.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

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Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.

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