Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

Обраний мером Харкова Геннадій Кернес планує повернутися до України 30 грудня.

Про це в Telegram повідомив друг політика, бізнесмен Павло Фукс, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття ... Планує 30 грудня бути вдома", - написав Фукс.

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Також читайте: Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.

Також читайте: Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради