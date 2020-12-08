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Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

Обраний мером Харкова Геннадій Кернес планує повернутися до України 30 грудня.

Про це в Telegram повідомив друг політика, бізнесмен Павло Фукс, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття ... Планує 30 грудня бути вдома", - написав Фукс.

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Також читайте: Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.

Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс 01

Також читайте: Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради

Автор: 

Кернес Геннадій (506) Харків (5575) Фукс Павло (105)


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Топ коментарі
+21
Значит таксидермист поработал славно
Сову натянули на глобус...
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08.12.2020 00:17
+21
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 4227
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08.12.2020 00:27
+15
В тему - Добрый день, а Кернес дома!? - Еще дома, но крышку уже вынесли..
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08.12.2020 00:32
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Значит таксидермист поработал славно
Сову натянули на глобус...
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08.12.2020 00:17 Відповісти
Навіщо таксидерміст? Епоксидкою обмазюкали, прихмуярили до коляски саморізами і збсь.
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08.12.2020 01:40 Відповісти
оригинально--"щирый украинец ФУКС ",кернес, --Израиль курит в сторонке
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08.12.2020 08:27 Відповісти
Так шо похороны 30-го?
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08.12.2020 17:36 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEqsmd87ztAhVIw4sKHR_YCPAQwqsBMA16BAgeEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkm9GLwo2_PI&usg=AOvVaw2vJOqZEpFpgl6KrZ8C1GBw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEqsmd87ztAhVIw4sKHR_YCPAQwqsBMA16BAgeEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkm9GLwo2_PI&usg=AOvVaw2vJOqZEpFpgl6KrZ8C1GBw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEqsmd87ztAhVIw4sKHR_YCPAQwqsBMA56BAgeEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoQkNqZAyeJk&usg=AOvVaw3zMVyWCUocSsULr5ZvWOuG Обучение картёжника Фукса
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08.12.2020 00:19 Відповісти
ждём-с )
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08.12.2020 00:21 Відповісти
Встречайте мессию на ишаке.
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08.12.2020 00:22 Відповісти
В каком виде?
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08.12.2020 00:23 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 4227
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08.12.2020 00:27 Відповісти
Его электорату пох..
Лишь бы вернулся...
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08.12.2020 03:33 Відповісти
Мэр-невидимка..
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08.12.2020 11:22 Відповісти
може хвороба його чомусь навчила, та він буде щось робити для захисту населення міста від епідемії ковіду
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08.12.2020 00:25 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 4290
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08.12.2020 00:28 Відповісти
ты что реально веришь,что он в Шарите три месяца с ковидом лежит?
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08.12.2020 00:30 Відповісти
По заявлениям медперсонала Шарите пациент кернес недееспособен
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08.12.2020 00:31 Відповісти
в нього тяжке ураження нервовой тканини та внутрішних органів, та він може ще повернутися і в вигляді, придатном тільки для похорону, буває і таке
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08.12.2020 00:36 Відповісти
"Поинтересовался, как самочувствие…" - рукопожатие крепкое, рука холодная.
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08.12.2020 01:31 Відповісти
А репа такая, шо маску еле натянули.
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08.12.2020 08:37 Відповісти
А ты думаешь, он на Бали с телками отдыхает?
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08.12.2020 07:31 Відповісти
Он что еще жив?
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08.12.2020 00:25 Відповісти
Скорее жив, чем мертв. Но это не точно. Да и до 30/XII еще есть время.
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08.12.2020 01:29 Відповісти
Судя по фотографии в сообщении, Гепа сам на себя не похож.
Что-то пошло не так с двойником, денег пожалели на качественного, что ли.
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08.12.2020 05:14 Відповісти
и пастор Шлаг либо светлый образ его...
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08.12.2020 00:27 Відповісти
Ужас...жалкий итог жизни у кернеса,конечно -прям как у Берни)))
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08.12.2020 00:28 Відповісти
Фігасе жалюгідний! Бидло його мером обрало вчергове. Навіть у стані рослини
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08.12.2020 01:34 Відповісти
В тему - Добрый день, а Кернес дома!? - Еще дома, но крышку уже вынесли..
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08.12.2020 00:32 Відповісти
Вот бы еще пыня 30-го представился нам лаптямии вперед.
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08.12.2020 00:33 Відповісти
там окрім той пині, ще є багато різних п№дарасів
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08.12.2020 00:38 Відповісти
Смерть *****, Новий Рік, День народження Бандери...
Ви уявляєте цю ґалькоґольну вакханалію та феєрію феєрверків?
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08.12.2020 01:38 Відповісти
Та мать их так, готов свою печень поставить на кон.
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08.12.2020 07:12 Відповісти
Ничего себе подарок под елочку. Наконец, а то уже не спится и не естся.)
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08.12.2020 00:36 Відповісти
Точняк, в валенок под йолку положат!
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08.12.2020 08:37 Відповісти
Это тот самый Фукс из команды капитана Врунгеля? Тогда, конечно, поверим на слово....
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08.12.2020 00:43 Відповісти
".... а также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе..." (с)
Верим и "надеемся" ...
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08.12.2020 01:27 Відповісти
Кернес и Фукс должны не сидеть, а висеть!
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08.12.2020 00:46 Відповісти
И это правильно 👍🏼🤣
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08.12.2020 01:00 Відповісти
стволовый инсульт, а дальше? Лохов развели, зашли в гор. совет. Зачем к Арсену ездил?
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08.12.2020 01:08 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 7267
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08.12.2020 01:10 Відповісти
Друг харьковского городского головы Павел Фукс тайно встречался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в Киеве 27 ноября новость https://2day.kh.ua/drug-kernesa-fuks-tayno-vstrechaetsya-s-ministrom-avakovym-terekhov-s-millionerom-kaufmanom-video
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08.12.2020 01:11 Відповісти
Новость "Кернес - всё. Он не вернется" была бы намного желаннее. Но, видимо, "не с нашим счастьем". И харьковчане будут и дальше наслаждаться экспериментом инородца над собой и своим городом.
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08.12.2020 01:27 Відповісти
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08.12.2020 01:31 Відповісти
Гепа - он как бы символ, так что не важно, жив он или мертв.
Гепа - он как дедушка Ленин, вечно живой.
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08.12.2020 05:16 Відповісти
Хоч не у рефрижераторі?
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08.12.2020 01:30 Відповісти
В банці
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 2205
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08.12.2020 01:37 Відповісти
хм..та ясно, что Гепа 30-го возвращается , а когда будут похороны !?
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08.12.2020 01:31 Відповісти
судя по тому что пишут Харьковчане и что творится в Харькове то вывод напрашивается один - Гепы давно уже нет в живых и город мародерят по взрослому отбросив все приличия и страх ..
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08.12.2020 01:34 Відповісти
харьковчанин?
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08.12.2020 07:15 Відповісти
чому тридцятого? Бо в нього традиція, - "з друзями перед новим роком завжди йти ло лазні" (с). А Харків почекає. Але як цього разу в нього це вийде, хто зна.
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08.12.2020 01:40 Відповісти
Бажано у 2D форматі (Гепа засушений в гербарій). Під шкло - і на стіну... Замість власного портрета Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 8598
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08.12.2020 01:43 Відповісти
в мумие
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08.12.2020 07:15 Відповісти
Да никуда он уже не вернется. Только в виде безжизненного тела.
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08.12.2020 02:17 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 2952
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08.12.2020 02:56 Відповісти
"Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс"

Чучелком или тушкой?
А то на фотографии к этому сообщению Кернес сам на себя не похож, что означет, что плохого актера на роль Гепы подобрали, никакущего.
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08.12.2020 05:13 Відповісти
Чучелком или тушкой?

...
Краще як у "Сердца четырех" Сорокіна - у вигляді "рідкого Гепи".

- Хоп, - скомандовал Ребров, резко затягивая петлю.
Александра Олеговна беспокойно зашевелилась, захрипела.
- Руки, руки! - пробормотал Ребров.
Ольга и Штаубе крепко держали старушку. Голова ее мелко затряслась, правая нога стала биться о ножку стула. Зазвенела посуда, опрокинулся бокал.
- Держать! - прошептал Ребров.
Удары ног стали слабеть, Александра Олеговна выпустила газы. По телу прошла дрожь, и оно расслабилось. Через пару минут Ребров отпустил удавку.
- 18 и 6, - улыбнулся Сережа. - Комки там бумажные на медведей. И булка.
- Взбзднулось старушке... - поморщился Штаубе.
Ребров снял удавку. Труп положили на пол.
- Так. Теперь прошу минуту внимания, - выпрямился Ребров. - Во-первых, всем переодеться. Во-вторых, помнить о разделении труда, не мешать друг другу. И в-третьих, господа. От нашей точности, профессионализма, спокойствия в сегодняшнем деле зависит все. Постарайтесь понять это. Пока все идет по плану, мы на верном пути, обстоятельства благоприятствуют нам. Сорваться мы не имеем права. Двинулись.
Они переоделись в белые халаты, надели резиновые перчатки, отволокли труп в просторную ванную комнату и заперлись. Здесь все было готово к работе: инструменты, посуда, приспособления. Труп раздели. Длинные голубые трусы Александры Олеговны были выпачканы свежим калом.
- Не только пукала? - улыбнулся Сережа.
Ребров и Ольга связали ноги трупа и, при помощи Штаубе, подвесили вниз головой на крюке, укрепленном в потолке над ванной. Сережа поставил в ванну десятилитровый бидон. Ребров включил электропилу, отрезал голову трупа, опустил в подставленный Ольгой целлофановый пакет. Кровь из шеи потекла в бидон.
- Ольга Владимировна, Сережа, - пробормотал Ребров, точнее подставляя бидон, - сожгите одежду и вещи в камине. Документы положите мне на стол. Через полчаса жду вас здесь.
Забрав одежду, Ольга и Сережа вышли.
- Так. Голова, - Ребров повернулся к Штаубе. Тот протянул ему пакет. Ребров вынул голову, положил на эмалированное блюдо, включил электропилу и разрезал голову вдоль. Штаубе взял половину головы, положил на станину пресса, нажал красную кнопку. Пресс заработал и стал медленно давить половину. Штаубе подставил трехлитровый бидон под желоб. Выжатая жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро и положил на станину пресса другую половину. Пресс раздавил ее, жидкость стекла в бидон. Ребров стряхнул выжимки в ведро. Через полчаса вошли Ольга и Сережа. Почти вся кровь из трупа стекла в бидон. Ребров взял электронож, отрезал часть ягодицы, передал Ольге, которая сразу же опустила мясо в электромясорубку, которая перемолола мясо в фарш, который упал в заборник соковыжималки, которая отжала из фарша сок, который стек в десятилитровый бидон. Ребров отрезал новый кусок и передал Ольге. Сережа следил за мясорубкой, Штаубе - за соковыжималкой. Менее чем за три часа мясо и внутренности трупа были переработаны. Ребров распилил скелет на небольшие части, из которых Ольга и Штаубе отжали на прессе сок. Когда все было кончено, сок и кровь перелили в тридцатилитровый бак и перенесли его в гостиную. Потом тщательно вымыли ванну, посуду, оборудование и инструменты. Выжимки вывалили в саду под яблони и забросали снегом. Затем все переоделись и собрались в гостиной. Ребров подошел к баку, снял крышку:
- Двадцать восемь литров. Вы оказались правы, Генрих Иваныч.
- У меня глаз наметан, - усмехнулся Штаубе, усаживаясь за стол и наливая себе водки.
- Ой, как я устала, - Ольга опустилась на ковер рядом с баком. - Уже четыре часа? Давайте хоть шампанского выпьем.
- Нужно залить, а потом уже пить шампанское. Сережа! Принеси чемодан.
Сережа принес коричневый чемодан с металлическими углами, поставил рядом с баком. Ребров отпер маленьким ключом левый замок чемодана и осторожно вынул его: замок оказался массивной резиновой пробкой. Сережа вставил в отверстие широкую воронку. Ребров и Штаубе подняли бак и перелили его содержимое в чемодан.
- Вот так, - Ребров вставил пробку на место и запер, - теперь можно и шампанского...
Штаубе откупорил бутылку, наполнил четыре бокала.
- Первый раз в жизни Новый год не отмечала, - Ольга взяла бокал, посмотрела сквозь него на свечи.
- И я! - Сережа отпил из бокала.
- Поздравляю, друзья, - устало улыбнулся Ребров, - теперь у нас есть жидкая мать.
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08.12.2020 05:57 Відповісти
Дякую, блюванув))
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08.12.2020 06:17 Відповісти
Ну Вы батенька под впечатлением прям эссе накропали😊
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08.12.2020 08:44 Відповісти
Ах лучше бы он не возвращался...он не Карлсон и его здесь никто не ждет...
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08.12.2020 06:56 Відповісти
Оденут на палку да будут выносить к ватному лохторату по праздникам. На 9 мая,даже веревочки к рукам приделают,чтобы смог размахивать ими прославляя дидов)
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08.12.2020 07:11 Відповісти
Брежневу в таком состоянии как не привязывали марионеточные тесемки, а он все же умудрился в последний раз обмочиться.
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08.12.2020 07:21 Відповісти
Был бы Кернес в адеквате, он бы сам озвучил свой кам бэк. Тут все очень мутно. Скорее люди, поставившие на мумию, хотят распределить должности в горсовете, поставить своего человека, который будет вести собрания горсовета, а уж потом решать, что делать с полутрупрм. Вариантов много . Фантом может являться в виде даже фотки в углу, а озвучка от спикера.
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08.12.2020 07:11 Відповісти
Тю , а я на это смотрю тупо как прагматик: людыну отпустят домой по-человечески гыгнуть...
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08.12.2020 07:19 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс.

Сказали би прямо: Родичі Кернеса планують привезти його до Харкова 30 грудня.
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08.12.2020 07:28 Відповісти
Я так думаю, шо до свята никто его держать (дома ) не будет... Все будет до обыденно-банальногго быстро и просто. Как грится, пусть высокосный уходит со своими невзгодами.
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08.12.2020 07:33 Відповісти
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря, - Фукс - Цензор.НЕТ 1792
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08.12.2020 07:38 Відповісти
Так прикро за Украіну, що виникають подібні ситуаціі. Які харків.яни все ж таки раби, якщо ім навіть старого відео не вистачило. Хоча з мерами майже усюди так: мафія всесильна та непереможна, кінця тунелю не видно. Нема, що тут чекати, якщо у вас є діти тікайте з цього гадючника заради них...
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08.12.2020 07:41 Відповісти
мовзелей вже побудували вдячні харківчани?
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08.12.2020 08:10 Відповісти
Какого года? Год надо писать...
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08.12.2020 08:12 Відповісти
Кілька років тому проходжу біля харківської управи кримінальної поліції, а поперед мене поліцай веде Кернеса в наручниках тримаючи за штани на спині... Звичайно то був не Кернес, однак пика 100% як в Кернеса! І до речи в Гєпи є двоюрідний брат і схожі вони один на одного майже як близнюки.
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08.12.2020 08:30 Відповісти
Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс - Цензор.НЕТ 2672
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08.12.2020 08:31 Відповісти
Харьков ,город руских дятлов 🤣🤣🤣🤣
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08.12.2020 08:47 Відповісти
Под'итожу...Заканчивался Год Крысы...(десь тихесенько лунае музика Jingle Bells)ось,ось i впаде завiса.
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08.12.2020 08:50 Відповісти
Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс - Цензор.НЕТ 4990
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08.12.2020 09:01 Відповісти
Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс - Цензор.НЕТ 9707
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08.12.2020 09:02 Відповісти
спешат привести хоть в гробике... отсутствие длительного периода на рабочем месте прекрасное основание для увольнения.
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08.12.2020 09:49 Відповісти
но это не точно
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08.12.2020 09:40 Відповісти
А, вернется как - ВПЕРЕД НОГАМИ ????
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08.12.2020 10:47 Відповісти
Это ж какая у него зарплата, если он в Германии 3 месяца в больнице лежит, здесь больше 3 дней не держат. Немцы себе не могут такое позволить. Пора на покой ему, непотопляемое при любой власти.
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08.12.2020 11:26 Відповісти
бюджет Харькова выдержит... он не сравним с з\п харьковчан...
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08.12.2020 12:18 Відповісти
 
 