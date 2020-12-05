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Новини Політика України
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Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради

Геннадій Кернес, який переміг на виборах міського голови, не встигає повернутися в Україну до 9 грудня. На цей день призначено перше засідання міськради.

Про це в коментарі УП повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"З нами ніхто цю дату (9 грудня. - Ред.) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-те він точно не встигає, я так розумію", - сказав Сидоренко про Кернеса.

Можливої ​​дати повернення він не назвав. Але вказав, що мера очікують в Україні впродовж грудня.

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Читайте також: Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.
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Топ коментарі
+35
Харковчане есть на сайте? Обьясните этот пестец. Как можно в сотый раз выбирать в мэры мурчащего на фене ворюгу,да еще и еле живого?
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04.12.2020 20:01
+32
хєрнеса не встигають забальзамувати до першої сесії Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 845 а, на другій, буде виглядати, як живий
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04.12.2020 19:59
+26
Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 7648
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04.12.2020 20:02
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Хоч фотокартку поставте в президії )
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04.12.2020 19:58 Відповісти
Ні, ні без рамки та без чорної стрічки. )))
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04.12.2020 20:00 Відповісти
Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 7648
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04.12.2020 20:02 Відповісти
Йому більш георгієвська личить.
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04.12.2020 20:03 Відповісти
Звичайна чорна!!! не потрібно ізисків!
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04.12.2020 20:39 Відповісти
Лучше чучело поставить ! Но может произойти конфуз, если депутаты через год узнают, что в президии сидело чучело, а не Кернос !
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04.12.2020 20:04 Відповісти
хєрнеса не встигають забальзамувати до першої сесії Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 845 а, на другій, буде виглядати, як живий
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04.12.2020 19:59 Відповісти
По заключениям медиков Шарите, пациент Кернес - недееспособен
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04.12.2020 23:32 Відповісти
Кернеса не будет и на втором, и на третьем и на ........
Но он - ЕСТЬ.
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04.12.2020 20:00 Відповісти
чи нам дивуватись "вічно живому"?
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04.12.2020 20:07 Відповісти
Бо він здох..
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04.12.2020 20:08 Відповісти
Ну зачем так про харьковского вечного фараона.. Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 9973
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04.12.2020 20:18 Відповісти
Эт точно , в Харькове он будет оччень не скоро, если вобще будет когда либо.
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04.12.2020 21:01 Відповісти
Якийсь "кіт Шрьодінгера"...
Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 8210
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05.12.2020 00:58 Відповісти
"Кернес жил!Кернес жив!Кернес будет вечно жить!"
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05.12.2020 08:11 Відповісти
Харковчане есть на сайте? Обьясните этот пестец. Как можно в сотый раз выбирать в мэры мурчащего на фене ворюгу,да еще и еле живого?
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04.12.2020 20:01 Відповісти
А как выбирали януковечя, путена, лукашенка ? Тут тоже самае. В пост совковых коррупционных государствах главное не кто голосует, а кто считает голоса !
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04.12.2020 20:08 Відповісти
Нет,тут дело не в жульничестве при подсчетах,а в головах...
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04.12.2020 20:11 Відповісти
30% голосовавших, из них 50% за Кернеса
итого 15%
не голосовавшие - мудаки по жизни
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04.12.2020 20:46 Відповісти
ну я из хрякова. за это недоразумение не голосовал причем ни на одних выборах! много знаю молодежи кто тоже не голлосовал ! а вот существа о трех ногах, которые от подьездов частные маршрутчики собирали и везли до самых школ - этого полно.... как ни крути - харьков - стремительно стареющий город, отсюда молодежь при любых вариантах пытается свалить - промышленности нет, работы нет, зарплат нормальных нет....
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04.12.2020 20:48 Відповісти
Так я і думав. Цей "харківський феномен" можна назвати гепськими бабушками (за аналогією черновецьких бабушок у Києві).
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05.12.2020 00:54 Відповісти
А чому кажуть, що Харків - студентське місто ?
Я собі його уявляла молодим. Що лишаються молоді люди там після навчання.
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05.12.2020 08:11 Відповісти
Студенти там здебільшого приїжджі,притому значною мірою з країн Азії і Африки.Вони,звісно ж,не голосують.А місцева молодь здебільшого цікавиться,де можна гарно "відтягнутися",а не виборами.У мене в Харкові є дві молоді родички,вони навряд чи згадають,хто в Україні президент.А от список нічних клубів міста вам спросоння без жодної помилки назовуть.
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05.12.2020 08:20 Відповісти
Сумно.
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05.12.2020 08:50 Відповісти
Харків - розкішне місто, щоб туди приїхати, відтянутись, залишити гроші Герпові у парку та поїхати звідси.... жити тут не можна - в мене до підїзда тротуару нема ще з 2014 року - як якийсь покидьок агітацію робив - то зробив вигляд наче збираються поміняти - старий асфальт зняли, бордюри поставили а новий вже не поклав , бо не обрали... як дощ - то сапоги надівай та по бардюрах стрибай - і це майже центр міста. Медицини теж нема - всі, в кого голова є намагаються поїхати за кордон лікарями, роблять омологізацію дипломів, апостиль та тіають.. а залишаються доярі на гроші...навіть Адольфич злякався тут лікуватись...(ну як злякався - вони його ледь не вбили) то й чкурнув лікувати по Шаріте свіої resztki.
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05.12.2020 10:34 Відповісти
Эти "харковчаны" не сидят на Цензоре. Даже если у них есть кампуктер и они даже знают, где он включается, то искать их надо в одноглазниках или ватных пабликах в пейсбуке.
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04.12.2020 20:55 Відповісти
"Это - не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"© х/ф "Убить Дракона"М.Захарова
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04.12.2020 21:47 Відповісти
кто больше набрехать сможет тот и победитель)
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05.12.2020 15:52 Відповісти
Вспоминается старенький ещё совковый анекдот: Всем встать!Вносят политбюро!
Экое же недостреленное недоразумение...
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04.12.2020 20:02 Відповісти
Можна врешті решт влаштувати сеанс спіритизму. було б бажання)))
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04.12.2020 20:04 Відповісти
Не можна! За результатами сповіді батюшка єпітимію накладе.
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05.12.2020 00:49 Відповісти
Причому там православний батюшка?Там майже вся міськрада до равина ходить.
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05.12.2020 08:22 Відповісти
Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 2005 Стосовно складу міськради - повністю згідний. Але маю надію, що то православний (або, принаймні, християнин іншої конфесії) пожартував стосовно спіритичного сеансу. Тому я нагадав йому про батюшку.
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05.12.2020 15:01 Відповісти
щось мені підказує, що на другому теж
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04.12.2020 20:06 Відповісти
бо Кернес здох, трупи не голосують та не складають присяги.
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04.12.2020 20:06 Відповісти
Кернес - всегда живой!
Кернес - всегда со мной:
В горе, в надежде и в радости!
Кернес - в моей судьбе,
В каждом счастливом дне,
Кернес - в тебе и во мне!
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04.12.2020 20:10 Відповісти
Хочу такого как Кернес
Чтоб не обижал
Такого как Кернес
Чтоб тихо лежал!
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04.12.2020 20:15 Відповісти
"Живой труп" для жителей Харькова важнее будущего собственных детей и внуков.
Гепа для них это уже символ, это уже психоделическая идея-картинка. А ещё Опазжоперы..
Вата - это беда.
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04.12.2020 20:29 Відповісти
Потому что жители харЬковА на 85% кацапы!
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04.12.2020 20:41 Відповісти
Ой, да прям. А что насчёт Скорик vs Труханов в Одессе?
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04.12.2020 20:51 Відповісти
Ты шо обкуреный??? Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 9396
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04.12.2020 20:53 Відповісти
Был бы я обкуренным-сказал бы, шо в Одессе Трамп сражался с Байеном за голоса американцев, проживающих в Одессе американцев Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 6461
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04.12.2020 20:57 Відповісти
Так Скорик это тот же бандюган из партии рыгов!
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04.12.2020 20:58 Відповісти
Борьба была равна-сражались два гуана (с)
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04.12.2020 21:02 Відповісти
А еще шариебы, которых на следующих выборах пролезет в ворсовет больше, чем проукраинских депутатов. Если они вообще еще когда-нибудь состоятся.
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04.12.2020 20:58 Відповісти
Це що, гімн міста Харкова?
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05.12.2020 06:16 Відповісти
Кернеса не будет. Этого достаточно. Но фото можете поставить.
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04.12.2020 20:08 Відповісти
Нагадалося з мого дитинства: твой свєтлий образ всєгда с намі, наш дарагой Лєонід Ільїч!
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05.12.2020 00:45 Відповісти
Настільки поху#,що аж соромно.
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04.12.2020 20:11 Відповісти
Пациент скорее мертв чем жив, но дело его живет. Вот интересно если его мумию выставить на выборы то тоже победит.))
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04.12.2020 20:19 Відповісти
Так мумію й вибрали!
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04.12.2020 20:58 Відповісти
В ПАМЯТЬ О НЕМ,- победит, не сомневайтесь.
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04.12.2020 21:30 Відповісти
Шо не успели мавзолей в Харькове построить?
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04.12.2020 20:20 Відповісти
З мови зняли!
Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 4442 Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 3968
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05.12.2020 00:36 Відповісти
Ворюгам выгоднее поддерживать жизнь Кернеса под аппаратами чем лишиться кормушки.
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04.12.2020 20:23 Відповісти
та мабудь писля Пасхи.
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04.12.2020 20:34 Відповісти
Внесут или вкатят где-тол на 12 заседание харьковского горсовета и то за отдельную плату.
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04.12.2020 20:43 Відповісти
Саркофаг ще не готовий?
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04.12.2020 20:57 Відповісти
А как по мне это управленческий мастер-класс. Настолько хорошо выстроена система что она продолжает функционировать и кормить всех кто в ней дале при болезни лидера. Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 5482
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04.12.2020 21:06 Відповісти
Иудаизм и евреи Жизнь Еврейские фамилииЧто означает фамилия Кернес?
Фамилия Кернес произошла от русского слова курносый. Очевидно, предок носителя этой фамилии был курносый.
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04.12.2020 21:07 Відповісти
Да Гепа после инсульта вообще овощ. Он не может быть мэром вообще. Харьковчанам нужно готовиться к новым выборам. Там у вас Допа без дел шарахается. Вы его вместо Гепы выбирайте!!! Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 7009 Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 7009 Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 7009
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04.12.2020 21:10 Відповісти
Не-е-а! Я помогаю только в казнях ЖОПСов или ОПЗЖопсов. В общев таких как Допа с Гепой.😀😀😀
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05.12.2020 22:05 Відповісти
Без гепи допа буде виглядати нємного па-дебильному (с).
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05.12.2020 00:35 Відповісти
Есть две версии по тушке кЕРНЕСА: либо он уже второй месяц как покоится в красивой урночке в виде праха, либо ему по одному пересаживают легкие, потому как COVID сожрал его собственные жабры. Ну до Нового года рукой подать, хоть в каком виде, но появится.
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04.12.2020 21:28 Відповісти
Либо произошла чудовищная ошибка и вместо легких доктор"преображенский" из Шарите решил..."Я Вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны!»
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04.12.2020 22:07 Відповісти
А Ви нічого не чули про щурів-мутантів? Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 8922
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05.12.2020 00:33 Відповісти
Дякую. Ви відповіли так, як я думала.
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05.12.2020 07:26 Відповісти
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05.12.2020 15:03 Відповісти
сунул гепа добу в реку рак за гепу добу хвать- харківська частушка часів янека.В перекладі з польської та галичанської гепа - це ....а. Злі язики говорять, що у 80 гепа сидів на гепі біля будинку побуту в Харкові і крутив наперстки. Стара професія в нагоді-крутить судьбу і зараз.
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04.12.2020 21:45 Відповісти
Я лично видел его за этим занятием в 85-м году возле валютного магазина Дунай во Львове!
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04.12.2020 22:06 Відповісти
Так что,даже мощей не привезут😞...
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04.12.2020 21:49 Відповісти
Так он и на хрен там не нужен, его поезд уже ушёл...
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04.12.2020 22:14 Відповісти
По ходу Кернес у вегетативному стані, - овоч коротше.
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04.12.2020 22:19 Відповісти
Телеграм-канал Генерал СВР.

Начало рашистской агрессии против Украины и причём здесь Кернес...

Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Представляем Вашему вниманию наш первый материал. Хотим сразу обозначить, что мы будем указывать подлинные имена только тех участников описываемых событий, которые имеют непосредственное отношение к смыслу и контексту данных историй. Мы намеренно не укажем имена тех людей, которые сопровождают данную историю, но не участвуют в ней - водители, грузчики, охранники, посредники при знакомствах, перевозчики и т.д.
Мы намеренно ни в одном из повествований не раскрываем настоящие имена кадровых сотрудников спецслужб. К завербованным агентам это ограничение отношения не имеет. Все события, хронология и действующие лица которых мы укажем, достоверны и реальны.
Итак, ещё с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерациии и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России. Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости чем из-за патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года подходы так и не были найдены.
В начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владислава Суркова решила поменять тактику. 8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков, Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины. Руководство и население этой области должно было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета "украинских националистов" и вступить в состав Российской Федерации. Стратегия подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.
Вернёмся к совещанию. Обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег Маркович в процессе обсуждения вспомнил что его давний приятель имеет дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. В приватных беседах Фукс рассказывал Говоруну, что он в хороших отношениях с руководством Харьковской области. Идея присутствующим понравилась. Говоруну поручили выйти на господина Фукса и провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с Фуксом через своего знакомого. Выяснив степень его близости с руководством Харьковской области, оказалось, что Фукс давний друг мэра г. Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича. После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним "Прихожий". Далее понеслось. Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация договоренностей: Кернес Геннадий Адольфович брал на себя следующие обязательства - договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области. Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и спортсменов. Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады Украины от города Харькова и 1/3Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Представляем Вашему вниманию наш первый материал. Хотим сразу обозначить, что мы будем указывать подлинные имена только тех участников описываемых событий, которые имеют непосредственное отношение к смыслу и контексту данных историй. Мы намеренно не укажем имена тех людей, которые сопровождают данную историю, но не участвуют в ней - водители, грузчики, охранники, посредники при знакомствах, перевозчики и т.д.
Мы намеренно ни в одном из повествований не раскрываем настоящие имена кадровых сотрудников спецслужб. К завербованным агентам это ограничение отношения не имеет. Все события, хронология и действующие лица которых мы укажем, достоверны и реальны.
Итак, ещё с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерациии и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России. Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости чем из-за патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года подходы так и не были найдены.
В начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владислава Суркова решила поменять тактику. 8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков, Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины. Руководство и население этой области должно было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета "украинских националистов" и вступить в состав Российской Федерации. Стратегия подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.
Вернёмся к совещанию. Обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег Маркович в процессе обсуждения вспомнил что его давний приятель имеет дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. В приватных беседах Фукс рассказывал Говоруну, что он в хороших отношениях с руководством Харьковской области. Идея присутствующим понравилась. Говоруну поручили выйти на господина Фукса и провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с Фуксом через своего знакомого. Выяснив степень его близости с руководством Харьковской области, оказалось, что Фукс давний друг мэра г. Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича. После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним "Прихожий". Далее понеслось. Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация договоренностей: Кернес Геннадий Адольфович брал на себя следующие обязательства - договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области. Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и спортсменов. Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады Украины от города Харькова и 1/3
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04.12.2020 23:02 Відповісти
продовження

Харьковской области, а именно Дмитрий Святаш и Дмитрий Шенцев и многие другие чиновники и политики.
Что же должны были получить столь "почтенные господа" за столь "значительные труды"? Сохранение всех своих должностей в составе Российской Федерации, и скромную сумму 4 млрд долларов США. Российская сторона одобрила сохранение руководящих мест и предложила сократить сумму в два раза - до 2 млрд долларов США. На что "почтенные господа" с радостью согласились.
Давайте плавно перейдём к передаче денег. Деньги естественно попросили наличными. Договорились на подготовительный этап 500 млн долларов до событий и 1,5 млрд после. Господину Фуксу причиталось из этих денег 10% за посредничество. Первая передача 250 млн долларов состоялась 27 января 2014 года. Деньги везли 6 автобусов класса Mercedes-Benz Sprinter. На пограничном участке Белгородской и Харьковской областей деньги передали одному известному контрабандисту, который сразу перегрузил и перевез их тремя ходками и передал украинской стороне. На украинской стороне деньги были загружены в два Volkswagen multivan, два Volkswagen crafter и Lexus LX. Вторая передача денег состоялась 10 февраля 2014 года - сумма 250 млн долларов. С первого транша часть средств была потрачена на организацию общественного союза "Украинский Фронт", с подписанием туда более 6 тыс членов. Первое собрание которого состоялось 1 февраля 2014 года. Непосредственно перед съездом, во время съезда и после него были проведены ряд переговоров с руководством Харьковской области о возможном участии руководства съезда в подготовке переходного периода к отделению части территории Украины и присоединению к Российской Федерации. Подчеркиваем, что руководство Харьковской области отрапортовало перед группой Суркова уже к 15 февраля 2014 года о полной готовности к любым действиям с их стороны. Им было сказано ждать начала марта. Предпологаемая операция воссоединения Харьковской области с Российской Федерацией планировалась с 4 по 16 марта 2014 года. На 16 марта планировалось провести референдум среди жителей г. Харькова и Харьковской области о присоединении к Российской Федерации.
Все планы сорвал случай. А именно - побег президента Януковича из Киева в Харьков, которому предшествовало выступление Сотника Владимира Парасюка с ультиматумом. Все помнят этот прекрасный февральский вечер переходящий в ночь, когда президент Янукович бежал из Киева в Харьков, где у него состоялась конфиденциальная встреча с Добкиным, и Кернесом без посторонних. По результатам этой встречи Януковичем было написано две, назовём это так, записки. В одной - он просил президента Путина ввести войска на территорию Украины; в другой - просил его принять на территории России. Текст обеих записок был немедленно передан президенту Российской Федерации. В том числе благодаря рекомендациям одного из авторов этого текста. На тот момент президент Янукович получил отказ по обеим просьбам. С одной из этих записок, в которой президент Янукович просил ввести войска на территорию Украины, в последствии бегал Чуркин по зданию Генассамблеи ООН и показывал её дипломатам нескольких стран.
Это было началом конца.
На следующий день Добкин с Кернесом просили группу Суркова оказать им помощь какими-либо решительными действиями - это была скорее паника. Им сказали соблюдать спокойствие и ждать, держа ситуацию под контролем. Запаниковав, оба наших "героя" бежали в Россию наперегонки. Мы не будем описывать эти события - они общеизвестны и находятся в открытом доступе. Единственное упомянем, что с территории России их вежливо попросили убраться, не двусмысленно намекнув, что они могут здесь остаться навсегда - под полтораметровым слоем земли. Дальнейшее, опять таки всем известно - как после посещения Швейцарии и договоренности с Коломойским они триумфально вернулись в Украину.
Теперь деньги, доли и последствия. Полученные деньги распределялись следующим образом: в распоряжение Добкина, Кернеса и Димента по 50 млн долларов равными частями; 50 млн Фуксу (10% от переданных денег) и 300 млн так называемый общак, из которого брались деньги на организационные
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04.12.2020 23:03 Відповісти
мероприятия и аванс на подкуп остальным чиновникам.
По возвращению в Украину Кернес и Добкин получили предложение вернуть полученные деньги обратно группе Суркова. Общак минус траты - в общей сложности 295 млн долларов и доли Фукса и Добкина - по 50 млн долларов, были возвращены незамедлительно. Кернес и Димент возвращать свои доли отказались, аргументируя это тем что все обязательства с их стороны были выполнены. После покушения на Генадия Кернеса, которое состоялось 28 апреля 2014 года, по прошествии трёх недель доля Кернеса была возвращена группе Суркова в полном объёме. Димент со своей доли вернул 30 млн, оставив 20 млн себе с прежней аргументацией. Что с ним случилось в последствии можно почитать в прессе.
Просим прощения за то, что упустили некоторые подробности, которые мы посчитали незначительными. Нам важно было передать суть событий в минимальном количестве текста. Плюс многие подробности влекут за собой новые истории, которые мы несомненно будем раскрывать в следующих материалах. 3/3
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04.12.2020 23:04 Відповісти
Так Кернос мэр,чи ще невмэр? Непонятно..,
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04.12.2020 23:04 Відповісти
Где любимые коты!🤗
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04.12.2020 23:15 Відповісти
Заголовок надо было бы сократить и написать просто: "Кернеса не будет".
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04.12.2020 23:19 Відповісти
так у него же инсульт, и он утратил мпособность говорить?
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04.12.2020 23:39 Відповісти
Та то не біда. Головно, щоб не стратив вміння множить на ноль сучьїх псов.
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05.12.2020 00:31 Відповісти
Не буде гепи на засіданні міськради. Може, він уже в мавзолєї. Персональному!
(Пардон за чорний гумор.)
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05.12.2020 00:30 Відповісти
Так пациент скорее жив или мертв? Уже буратино цитирую...
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05.12.2020 03:29 Відповісти
Обнадеживающая новость, как и ванговали. НО ПАСАРАН!
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05.12.2020 05:36 Відповісти
Не знаю як харків*яни, але однозначно я цю подію якось по-азіровськи переживу.
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05.12.2020 06:20 Відповісти
Тобто, вже майже три місяці цього кадра нема.
До 17-го мусить вернутися, 90 днів може бути за кордоном по безвізу, так ?
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05.12.2020 08:08 Відповісти
Заглавие можно было написать короче и приятней " КЕРНЕСА НЕ БУДЕТ".
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05.12.2020 13:39 Відповісти
Краще б він просто здох...
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05.12.2020 16:22 Відповісти
Харьковчане, у вас там мавзолей случайно нигде не строят?
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06.12.2020 01:54 Відповісти
 
 