Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради

Геннадій Кернес, який переміг на виборах міського голови, не встигає повернутися в Україну до 9 грудня. На цей день призначено перше засідання міськради.

Про це в коментарі УП повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"З нами ніхто цю дату (9 грудня. - Ред.) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-те він точно не встигає, я так розумію", - сказав Сидоренко про Кернеса.

Можливої ​​дати повернення він не назвав. Але вказав, що мера очікують в Україні впродовж грудня.

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

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Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.