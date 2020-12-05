Кернеса не буде на першому засіданні Харківської міськради
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Геннадій Кернес, який переміг на виборах міського голови, не встигає повернутися в Україну до 9 грудня. На цей день призначено перше засідання міськради.
Про це в коментарі УП повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"З нами ніхто цю дату (9 грудня. - Ред.) не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9-те він точно не встигає, я так розумію", - сказав Сидоренко про Кернеса.
Можливої дати повернення він не назвав. Але вказав, що мера очікують в Україні впродовж грудня.
Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.
Будь ласка, зачекайте...
Но он - ЕСТЬ.
итого 15%
не голосовавшие - мудаки по жизни
Я собі його уявляла молодим. Що лишаються молоді люди там після навчання.
Экое же недостреленное недоразумение...
Кернес - всегда со мной:
В горе, в надежде и в радости!
Кернес - в моей судьбе,
В каждом счастливом дне,
Кернес - в тебе и во мне!
Чтоб не обижал
Такого как Кернес
Чтоб тихо лежал!
Гепа для них это уже символ, это уже психоделическая идея-картинка. А ещё Опазжоперы..
Вата - это беда.
Фамилия Кернес произошла от русского слова курносый. Очевидно, предок носителя этой фамилии был курносый.
Начало рашистской агрессии против Украины и причём здесь Кернес...
Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Представляем Вашему вниманию наш первый материал. Хотим сразу обозначить, что мы будем указывать подлинные имена только тех участников описываемых событий, которые имеют непосредственное отношение к смыслу и контексту данных историй. Мы намеренно не укажем имена тех людей, которые сопровождают данную историю, но не участвуют в ней - водители, грузчики, охранники, посредники при знакомствах, перевозчики и т.д.
Мы намеренно ни в одном из повествований не раскрываем настоящие имена кадровых сотрудников спецслужб. К завербованным агентам это ограничение отношения не имеет. Все события, хронология и действующие лица которых мы укажем, достоверны и реальны.
Итак, ещё с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерациии и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России. Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости чем из-за патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года подходы так и не были найдены.
В начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владислава Суркова решила поменять тактику. 8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков, Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины. Руководство и население этой области должно было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета "украинских националистов" и вступить в состав Российской Федерации. Стратегия подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.
Вернёмся к совещанию. Обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег Маркович в процессе обсуждения вспомнил что его давний приятель имеет дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. В приватных беседах Фукс рассказывал Говоруну, что он в хороших отношениях с руководством Харьковской области. Идея присутствующим понравилась. Говоруну поручили выйти на господина Фукса и провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с Фуксом через своего знакомого. Выяснив степень его близости с руководством Харьковской области, оказалось, что Фукс давний друг мэра г. Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича. После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним "Прихожий". Далее понеслось. Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация договоренностей: Кернес Геннадий Адольфович брал на себя следующие обязательства - договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области. Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и спортсменов. Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады Украины от города Харькова и 1/3Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Представляем Вашему вниманию наш первый материал. Хотим сразу обозначить, что мы будем указывать подлинные имена только тех участников описываемых событий, которые имеют непосредственное отношение к смыслу и контексту данных историй. Мы намеренно не укажем имена тех людей, которые сопровождают данную историю, но не участвуют в ней - водители, грузчики, охранники, посредники при знакомствах, перевозчики и т.д.
Мы намеренно ни в одном из повествований не раскрываем настоящие имена кадровых сотрудников спецслужб. К завербованным агентам это ограничение отношения не имеет. Все события, хронология и действующие лица которых мы укажем, достоверны и реальны.
Итак, ещё с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерациии и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России. Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости чем из-за патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года подходы так и не были найдены.
В начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владислава Суркова решила поменять тактику. 8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков, Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины. Руководство и население этой области должно было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета "украинских националистов" и вступить в состав Российской Федерации. Стратегия подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.
Вернёмся к совещанию. Обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег Маркович в процессе обсуждения вспомнил что его давний приятель имеет дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. В приватных беседах Фукс рассказывал Говоруну, что он в хороших отношениях с руководством Харьковской области. Идея присутствующим понравилась. Говоруну поручили выйти на господина Фукса и провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с Фуксом через своего знакомого. Выяснив степень его близости с руководством Харьковской области, оказалось, что Фукс давний друг мэра г. Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича. После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним "Прихожий". Далее понеслось. Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация договоренностей: Кернес Геннадий Адольфович брал на себя следующие обязательства - договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области. Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и спортсменов. Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады Украины от города Харькова и 1/3
Харьковской области, а именно Дмитрий Святаш и Дмитрий Шенцев и многие другие чиновники и политики.
Что же должны были получить столь "почтенные господа" за столь "значительные труды"? Сохранение всех своих должностей в составе Российской Федерации, и скромную сумму 4 млрд долларов США. Российская сторона одобрила сохранение руководящих мест и предложила сократить сумму в два раза - до 2 млрд долларов США. На что "почтенные господа" с радостью согласились.
Давайте плавно перейдём к передаче денег. Деньги естественно попросили наличными. Договорились на подготовительный этап 500 млн долларов до событий и 1,5 млрд после. Господину Фуксу причиталось из этих денег 10% за посредничество. Первая передача 250 млн долларов состоялась 27 января 2014 года. Деньги везли 6 автобусов класса Mercedes-Benz Sprinter. На пограничном участке Белгородской и Харьковской областей деньги передали одному известному контрабандисту, который сразу перегрузил и перевез их тремя ходками и передал украинской стороне. На украинской стороне деньги были загружены в два Volkswagen multivan, два Volkswagen crafter и Lexus LX. Вторая передача денег состоялась 10 февраля 2014 года - сумма 250 млн долларов. С первого транша часть средств была потрачена на организацию общественного союза "Украинский Фронт", с подписанием туда более 6 тыс членов. Первое собрание которого состоялось 1 февраля 2014 года. Непосредственно перед съездом, во время съезда и после него были проведены ряд переговоров с руководством Харьковской области о возможном участии руководства съезда в подготовке переходного периода к отделению части территории Украины и присоединению к Российской Федерации. Подчеркиваем, что руководство Харьковской области отрапортовало перед группой Суркова уже к 15 февраля 2014 года о полной готовности к любым действиям с их стороны. Им было сказано ждать начала марта. Предпологаемая операция воссоединения Харьковской области с Российской Федерацией планировалась с 4 по 16 марта 2014 года. На 16 марта планировалось провести референдум среди жителей г. Харькова и Харьковской области о присоединении к Российской Федерации.
Все планы сорвал случай. А именно - побег президента Януковича из Киева в Харьков, которому предшествовало выступление Сотника Владимира Парасюка с ультиматумом. Все помнят этот прекрасный февральский вечер переходящий в ночь, когда президент Янукович бежал из Киева в Харьков, где у него состоялась конфиденциальная встреча с Добкиным, и Кернесом без посторонних. По результатам этой встречи Януковичем было написано две, назовём это так, записки. В одной - он просил президента Путина ввести войска на территорию Украины; в другой - просил его принять на территории России. Текст обеих записок был немедленно передан президенту Российской Федерации. В том числе благодаря рекомендациям одного из авторов этого текста. На тот момент президент Янукович получил отказ по обеим просьбам. С одной из этих записок, в которой президент Янукович просил ввести войска на территорию Украины, в последствии бегал Чуркин по зданию Генассамблеи ООН и показывал её дипломатам нескольких стран.
Это было началом конца.
На следующий день Добкин с Кернесом просили группу Суркова оказать им помощь какими-либо решительными действиями - это была скорее паника. Им сказали соблюдать спокойствие и ждать, держа ситуацию под контролем. Запаниковав, оба наших "героя" бежали в Россию наперегонки. Мы не будем описывать эти события - они общеизвестны и находятся в открытом доступе. Единственное упомянем, что с территории России их вежливо попросили убраться, не двусмысленно намекнув, что они могут здесь остаться навсегда - под полтораметровым слоем земли. Дальнейшее, опять таки всем известно - как после посещения Швейцарии и договоренности с Коломойским они триумфально вернулись в Украину.
Теперь деньги, доли и последствия. Полученные деньги распределялись следующим образом: в распоряжение Добкина, Кернеса и Димента по 50 млн долларов равными частями; 50 млн Фуксу (10% от переданных денег) и 300 млн так называемый общак, из которого брались деньги на организационные
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По возвращению в Украину Кернес и Добкин получили предложение вернуть полученные деньги обратно группе Суркова. Общак минус траты - в общей сложности 295 млн долларов и доли Фукса и Добкина - по 50 млн долларов, были возвращены незамедлительно. Кернес и Димент возвращать свои доли отказались, аргументируя это тем что все обязательства с их стороны были выполнены. После покушения на Генадия Кернеса, которое состоялось 28 апреля 2014 года, по прошествии трёх недель доля Кернеса была возвращена группе Суркова в полном объёме. Димент со своей доли вернул 30 млн, оставив 20 млн себе с прежней аргументацией. Что с ним случилось в последствии можно почитать в прессе.
Просим прощения за то, что упустили некоторые подробности, которые мы посчитали незначительными. Нам важно было передать суть событий в минимальном количестве текста. Плюс многие подробности влекут за собой новые истории, которые мы несомненно будем раскрывать в следующих материалах. 3/3
(Пардон за чорний гумор.)
До 17-го мусить вернутися, 90 днів може бути за кордоном по безвізу, так ?