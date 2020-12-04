Кернеса не будет на первом заседании Харьковского горсовета

Победивший на выборах городского головы Геннадий Кернес не успевает вернуться в Украину до 9 декабря. На этот день назначено первое заседание горсовета.

Об этом в комментарии УП сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"С нами никто эту дату (9 декабря. - Ред.) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", - сказал Сидоренко о Кернесе.

Возможной даты возвращения он не назвал. Но указал, что мэра ожидают в Украине в течение декабря.

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Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.

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