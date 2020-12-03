Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря
Первое заседание нового состава Харьковского горсовета состоится 9 декабря, однако будет ли на нем присутствовать городской голова Геннадий Кернес – пока неизвестно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Созвать первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва... 9 декабря в 10:00", - цитирует издание постановление избиркома.
"Ну что... Кенеса уже никто не ждет, и никто на него не рассчитывает! Что будут делать с его "присягой" – отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу, вопрос пока открытый", - заявил новоизбранный депутат горсовета Анатолий Родзинский.
По словам депутата, изначально первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.
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Избрали блд..
И то не факт, что проснется..
Грызуны ******* готовы к работе!