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Новости Местные выборы-2020
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Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря

Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета состоится 9 декабря, однако будет ли на нем присутствовать городской голова Геннадий Кернес – пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Созвать первую сессию Харьковского городского совета VIII созыва... 9 декабря в 10:00", - цитирует издание постановление избиркома.

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"Ну что... Кенеса уже никто не ждет, и никто на него не рассчитывает! Что будут делать с его "присягой" – отложат по состоянию здоровья, или Кернес вообще не будет мэром, из-за невозможности принять присягу, вопрос пока открытый", - заявил новоизбранный депутат горсовета  Анатолий Родзинский.

По словам депутата, изначально первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.

Автор: 

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+11
Бог окончательно лишил ватных харьковчан остатков мозгов..
Избрали блд..
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03.12.2020 13:26
+9
Городской голова присутствовать будет обязательно. Чучелом или тушкой
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 8522
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03.12.2020 13:19
+7
Временно И.О. будет назначен бюст жюкова. Он в отличии от Гектора Кернеса хоть стоять может
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03.12.2020 13:23
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Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря - Цензор.НЕТ 7076
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03.12.2020 13:15 Ответить
Городской голова присутствовать будет обязательно. Чучелом или тушкой
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 8522
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03.12.2020 13:19 Ответить
Або електронним підписом. Це також прикольно. Чи не так, харків'яни?!
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03.12.2020 14:25 Ответить
Можно и головою как профессор Доуэль.
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03.12.2020 15:06 Ответить
А Гектора Саламанку на колясве в памперсах привезут на заседание чтобы звонил в звоночек?
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03.12.2020 13:20 Ответить
А Кернес буде спілкуватись з депутатами через медіума чи знайшли якогось схожого двійника?
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03.12.2020 13:20 Ответить
Временно И.О. будет назначен бюст жюкова. Он в отличии от Гектора Кернеса хоть стоять может
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03.12.2020 13:23 Ответить
Как говорится в народе, мер города- ето лицо города и горожан. Покажите литсо жителей Харькава
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03.12.2020 13:26 Ответить
Бог окончательно лишил ватных харьковчан остатков мозгов..
Избрали блд..
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03.12.2020 13:26 Ответить
а мэр... голограммой будет или мумией ???
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03.12.2020 13:29 Ответить
Увековечат в памятной медали.
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03.12.2020 13:55 Ответить
Лучше бы Харькавчане избрали мером кота чем слюнявый труп. На кота хоть приятнее было бы смотреть.
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03.12.2020 13:32 Ответить
Кернеса харьковчане теперь похоже смогут только в День Бабака лицезреть..
И то не факт, что проснется..
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03.12.2020 13:45 Ответить
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 5809
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03.12.2020 15:17 Ответить
Голова "профессора" Кернеса. А кто ее включать будет?
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03.12.2020 13:45 Ответить
Суслик мысленно с ними!
Грызуны ******* готовы к работе!
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03.12.2020 13:51 Ответить
Ещё есть время вылепить из воска(говно ,конечно,лучше) чучело гепы и привести его к присяге.
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03.12.2020 14:20 Ответить
Надувной пластиковый вариант будет очень удобен. После сессии его можно сдуть и хранить в компактной упаковке.
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03.12.2020 15:36 Ответить
Цікаво, як ці придурки будуть підпирати паличками дохлого гепу на сесії.
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03.12.2020 18:28 Ответить
Шо, нам мавзолій добудовали?
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07.12.2020 05:50 Ответить
 
 