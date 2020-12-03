Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня

Перше засідання нового складу Харківської міськради відбудеться 9 грудня, однак чи буде на ньому присутній міський голова Геннадій Кернес - поки невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Скликати першу сесію Харківської міської ради VIII скликання ... 9 грудня о 10:00", - цитує видання постанову виборчкому.

"Ну що ... Кернеса вже ніхто не чекає, і ніхто на нього не розраховує! Що будуть робити з його "присягою" - відкладуть за станом здоров'я, або Кернес взагалі не буде мером, через неможливість скласти присягу, питання поки відкрите", - заявив новообраний депутат міськради Анатолій Родзинський.

За словами депутата, спочатку перше засідання міськради ніхто не очікував раніше 20 грудня.

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