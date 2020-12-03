Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня
Перше засідання нового складу Харківської міськради відбудеться 9 грудня, однак чи буде на ньому присутній міський голова Геннадій Кернес - поки невідомо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Скликати першу сесію Харківської міської ради VIII скликання ... 9 грудня о 10:00", - цитує видання постанову виборчкому.
"Ну що ... Кернеса вже ніхто не чекає, і ніхто на нього не розраховує! Що будуть робити з його "присягою" - відкладуть за станом здоров'я, або Кернес взагалі не буде мером, через неможливість скласти присягу, питання поки відкрите", - заявив новообраний депутат міськради Анатолій Родзинський.
За словами депутата, спочатку перше засідання міськради ніхто не очікував раніше 20 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Избрали блд..
И то не факт, что проснется..
Грызуны ******* готовы к работе!