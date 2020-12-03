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Новини Місцеві вибори-2020
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Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня

Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня

Перше засідання нового складу Харківської міськради відбудеться 9 грудня, однак чи буде на ньому присутній міський голова Геннадій Кернес - поки невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Скликати першу сесію Харківської міської ради VIII скликання ... 9 грудня о 10:00", - цитує видання постанову виборчкому.

"Ну що ... Кернеса вже ніхто не чекає, і ніхто на нього не розраховує! Що будуть робити з його "присягою" - відкладуть за станом здоров'я, або Кернес взагалі не буде мером, через неможливість скласти присягу, питання поки відкрите", - заявив новообраний депутат міськради Анатолій Родзинський.

За словами депутата, спочатку перше засідання міськради ніхто не очікував раніше 20 грудня.

Також читайте: У Харкові депутати затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера

Автор: 

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) Харків (5563)


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Топ коментарі
+11
Бог окончательно лишил ватных харьковчан остатков мозгов..
Избрали блд..
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03.12.2020 13:26
+9
Городской голова присутствовать будет обязательно. Чучелом или тушкой
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 8522
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03.12.2020 13:19
+7
Временно И.О. будет назначен бюст жюкова. Он в отличии от Гектора Кернеса хоть стоять может
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03.12.2020 13:23
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Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря - Цензор.НЕТ 7076
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03.12.2020 13:15 Відповісти
Городской голова присутствовать будет обязательно. Чучелом или тушкой
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 8522
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03.12.2020 13:19 Відповісти
Або електронним підписом. Це також прикольно. Чи не так, харків'яни?!
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03.12.2020 14:25 Відповісти
Можно и головою как профессор Доуэль.
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03.12.2020 15:06 Відповісти
А Гектора Саламанку на колясве в памперсах привезут на заседание чтобы звонил в звоночек?
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03.12.2020 13:20 Відповісти
А Кернес буде спілкуватись з депутатами через медіума чи знайшли якогось схожого двійника?
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Временно И.О. будет назначен бюст жюкова. Он в отличии от Гектора Кернеса хоть стоять может
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03.12.2020 13:23 Відповісти
Как говорится в народе, мер города- ето лицо города и горожан. Покажите литсо жителей Харькава
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03.12.2020 13:26 Відповісти
Бог окончательно лишил ватных харьковчан остатков мозгов..
Избрали блд..
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03.12.2020 13:26 Відповісти
а мэр... голограммой будет или мумией ???
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Увековечат в памятной медали.
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03.12.2020 13:55 Відповісти
Лучше бы Харькавчане избрали мером кота чем слюнявый труп. На кота хоть приятнее было бы смотреть.
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03.12.2020 13:32 Відповісти
Кернеса харьковчане теперь похоже смогут только в День Бабака лицезреть..
И то не факт, что проснется..
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03.12.2020 13:45 Відповісти
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня - Цензор.НЕТ 5809
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03.12.2020 15:17 Відповісти
Голова "профессора" Кернеса. А кто ее включать будет?
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03.12.2020 13:45 Відповісти
Суслик мысленно с ними!
Грызуны ******* готовы к работе!
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03.12.2020 13:51 Відповісти
Ещё есть время вылепить из воска(говно ,конечно,лучше) чучело гепы и привести его к присяге.
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03.12.2020 14:20 Відповісти
Надувной пластиковый вариант будет очень удобен. После сессии его можно сдуть и хранить в компактной упаковке.
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03.12.2020 15:36 Відповісти
Цікаво, як ці придурки будуть підпирати паличками дохлого гепу на сесії.
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03.12.2020 18:28 Відповісти
Шо, нам мавзолій добудовали?
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07.12.2020 05:50 Відповісти
 
 