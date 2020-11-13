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Кернес (470) Харків (3904)

Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Повідомлення про

У Харківській міській раді заявили, що повідомлення в ЗМІ про можливе складання присяги Геннадієм Кернесом у німецькій клініці "Шаріте" є вигадками.

Про це повідомив речник міськради Юрій Сидоренко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспiльне".

"Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", — сказав Сидоренко.

За його словами, Кернес присягатиме як обраний мер особисто у Харкові.

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Він також додав, що Кернес йде на поправку, але дата його повернення невідома.

"Щоранку у нього в палаті відбуваються консиліуми, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводяться консиліуми", — сказав Сидоренко.

Спікер міськради пояснив: якщо Кернес ще не в Харкові, "значить легені його потребують долікування в Німеччині".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса.Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".
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Топ коментарі
+13
Може з "кремацією" переплутали?
🤔
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13.11.2020 17:59
+11
Гепа овощ, его коронавирус помножил на ноль😂
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13.11.2020 18:05
+9
жуткое зрелище...
почему бы перед выборами-перевыборами не заставить всех кандидатов проходить медкомиссию...даже для детсадика ее проходят...а тут для такой ответственной должности....
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13.11.2020 18:08
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чет долго лечится. аж с сентября
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13.11.2020 17:55 Відповісти
Гепа овощ, его коронавирус помножил на ноль😂
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13.11.2020 18:05 Відповісти
Жмур
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13.11.2020 18:07 Відповісти
Ну жмур от овоща мало чем отличается и там и там мозг умер! Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5508
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13.11.2020 18:25 Відповісти
наверное журналисты ошиблись не инаугурация Гепы с Допой а кремация... Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 739 ковидные только через печку а символично то Германия Рейх (ой) немцы хвашисты(ой ой) еврей Гепа бедный и бальной и газовая камера....крематорий (ой..ой.. ёёёё-йо)
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13.11.2020 19:16 Відповісти
Харьковчане, вы придурки!!!
Как опять эта крыса?
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13.11.2020 17:59 Відповісти
Украинцы, вы придурки!!!
Как опять эта крыса?
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 2316
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13.11.2020 18:42 Відповісти
Може з "кремацією" переплутали?
🤔
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13.11.2020 17:59 Відповісти
Інагурація в пеклі, можна і в крематорії.
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13.11.2020 19:49 Відповісти
отбулавьте еще ивалида - от вцепятся в схватке зеленое гавно с кернесом.
ставлю на гепу...
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13.11.2020 18:00 Відповісти
может в преисподне инаугурацию кернеса провести? в красивой труне. с салютом и с танцами.
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13.11.2020 18:02 Відповісти
Можно на кладбище отпеть инаугурацию мощей гепы🤣
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13.11.2020 18:04 Відповісти
Аншлаг в 'Шарите' немцы в ауе
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13.11.2020 18:07 Відповісти
Тада,неожидали что Гепа вид на жительство в Шарите оформит.😉
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13.11.2020 18:17 Відповісти
жуткое зрелище...
почему бы перед выборами-перевыборами не заставить всех кандидатов проходить медкомиссию...даже для детсадика ее проходят...а тут для такой ответственной должности....
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13.11.2020 18:08 Відповісти
медкомиссия озолотится)
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13.11.2020 18:33 Відповісти
просто попутали инаугурацию с циркумизацией ))
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13.11.2020 18:08 Відповісти
Спикер горсовета объяснил: если Кернес еще не в Харькове, "значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии".
Легкие же прочих всяких харьковчан в лечении в Германии нуждаться не могут по определению
Источник: https://censor.net/ru/n3231004
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13.11.2020 18:11 Відповісти
Если у Гепы каждое утро проходят консилиумы врачей, то это значит, что его дела ОЧЕНЬ плохи. Навальный после отравления Новичком, будучи в глубокой коме, лежал в Шарите всего месяц, а Кернес уже больше двух. Так что прогнозы здоровья Гепы явно негативные.
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13.11.2020 18:13 Відповісти
капец гепе
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13.11.2020 18:30 Відповісти
нехай здохне **** корупційна
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13.11.2020 19:29 Відповісти
Забальзамувати і в Харкові мовзолей збудувати, і буде в Харкові вічний жид.
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13.11.2020 19:54 Відповісти
Спакуха!
Таксидермист уже выехал...
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13.11.2020 18:16 Відповісти
жене что-то на память оттаксидермистит? наверное самое дорогое,что есть у мужчины
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13.11.2020 18:31 Відповісти
Все - избирателям!
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13.11.2020 18:33 Відповісти
Залип!..,ой залип Адольфович на Дойчланд!Проснулся зов предков по папиной линии!
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13.11.2020 18:21 Відповісти
Мэр города характеризует его население: в Харькове - бывший наперсточник, со справкой шизофреника, в Одессе - бандюга с российским паспортом... И это справедливо. Быдлом и должно править быдло и ничего с этим не поделаешь. Противно жить в этой стране, честное слово.
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13.11.2020 18:22 Відповісти
Ну, куда уж одесситам и харьковчанам до вас, продвинутых подляшных галичан и киевлян, с вашими мусорными и ударенными мэрами!
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13.11.2020 18:56 Відповісти
Далеко до нас, алень. А шо, правда глаза колет? Ну какой цивилизованный человек проголосует за вышеназванных свиней? И нехер обижаться, сидя на нижней ветке человеческой цивилизации.
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13.11.2020 19:00 Відповісти
Ты вообще сидишь не на ветке, а под деревом - в удобрениях, только мнишь себя высоко сидящим, что характерно в общем для подполячников, или иными словами подляшников.
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13.11.2020 19:14 Відповісти
А по существу можешь, шо-то проквакать, быдляра мацковская?
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13.11.2020 19:32 Відповісти
ВО Львове пророссийский мер ,точнее и нашим и вашим ,бизнеса российского во Львове полно ,с подачи мера .Доказательств в интернете полно ,ищите и думайте.
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14.11.2020 07:32 Відповісти
metelka.ua Флаг УкраиныФлаг Украины
@MetelkaUa
·
21 ч
Земля бетоном. Помер мураев - старший, батько жороблоківця ж мураева. Одним сепаром стало меньше
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13.11.2020 18:23 Відповісти
Яка сумна новина))
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13.11.2020 18:28 Відповісти
радостна весть
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13.11.2020 18:29 Відповісти
живой труп в памперсе, единственное доказательство жизнедеятельности- какашка на памперсе, вместо президента- клоун, ну умеют украинцы выбирать,
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13.11.2020 18:28 Відповісти
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
😪
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13.11.2020 18:29 Відповісти
Когда уже харьковчане увидят своего Гектора Саламанку на работе? Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 6791
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13.11.2020 18:38 Відповісти
А почему рулят? Да патамушта долю от наркотрафика, проституции и торговли оружием отправляют в Киев. Не, ну а как объяснить логику поведения президентов, оставляющих этих вонючих гнид у власти и закрывающих уголовные дела?
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13.11.2020 18:47 Відповісти
Вот теперь столетиями и будем превращаться в людей. Лет 200 должно пройти, чтобы из этой совково-быдлячьей массы сформировались граждане.
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13.11.2020 19:35 Відповісти
Ну, не знаю... Может Вы и правы. Однако - гены, батенька, гены. Инфицированные Золотой, а потом и Московской ордой передадут свои "лучшие" качества потомкам, к сожалению. Это четко прослеживается, приблизительно с 13 века и хер чего поменяешь так быстро, как хочеца.
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13.11.2020 20:05 Відповісти
Алокать будешь своей мымре, которая тебе подставляет, алень.
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14.11.2020 13:10 Відповісти
Ваша культура, в совокупности с интеллектом, просто на высочайшем уровне. В бан мне не охота, гнида мацковская.
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14.11.2020 16:39 Відповісти
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 1699
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13.11.2020 18:41 Відповісти
не похож... это белый безобидный зверек... тот чорный, с толстым хвостом и душа его чорная...
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13.11.2020 21:35 Відповісти
Теперь гепа прямо в Шарите проведёт торги Харьковом, по встрече с цветами парашинских танков. Ну и естественно цена будет намного выше.
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13.11.2020 18:45 Відповісти
Я так понял, шо харьковчане и не против, раз терпят эту маланскую гниду.
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13.11.2020 18:48 Відповісти
Очень плохо вы всё поняли. Посмотрите на диаграмму голосов на выборах мера. Это же диаграмма уворованного с бюджета города. И ещё объясните себе сами почему нормальные меры все попали во второй тур, а плохиши типа трюханов гепнес и прочая начисть сразу в первом туре.
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13.11.2020 19:40 Відповісти
Я все понял, как надо. Да, подтасовки были, но, в целом, горожане голосовали за этих идиотов. Я сам - одессит и знаю, шо говорю.
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13.11.2020 19:54 Відповісти
Вибрати гепу можуть тільки алкаши, бомжи, або ж дебіли.
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13.11.2020 19:59 Відповісти
Одним словом ВАТА😂
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13.11.2020 21:42 Відповісти
Ух ти !! Можєт тогда і у меня єсть шанс , стать однажди - мером маскви ??
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3375 .
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13.11.2020 19:14 Відповісти
У морге клиники "Шарите". Памёр не приступив к абязанностям. Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798 Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798 Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3798
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13.11.2020 19:20 Відповісти
На жаль, в країні, більшість насєлєнія, це безмозглі ватники. Тому жити нам в лайні, ще не один десяток літ.
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13.11.2020 19:23 Відповісти
Выписывать можно, только не разговаривает,
Состояние стабильное, но недееспособен,
Но можно таблички прикладывать,
С надписями
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13.11.2020 19:24 Відповісти
Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 1447
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13.11.2020 19:28 Відповісти
Умер богатый старый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать содержание завещания. Нотариус читает: - Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, все деньги потратил перед смертью.

У випадку Гєпи, цей анекдот багато що пояснює.
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13.11.2020 20:42 Відповісти
Да ничего путного из Гепы уже не будет. Он практически овощ после инсульта. Он инвалид, какой из него мэр? Харьков ожидают новые выборы.🤷‍♂️😀
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13.11.2020 21:38 Відповісти
а где печать и подпись доктор? Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5556
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14.11.2020 00:34 Відповісти
Подпись - см. выше. Печать - скоро будет. 😀😀😀
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14.11.2020 05:58 Відповісти
Ну как моё предсказание? Хочешь и тебе могу рассказать что тебя ждёт? Твоего ответа будет достаточно для предсказания.😀😀😀
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31.01.2021 22:11 Відповісти
Почему нельзя его заменить на дееспособного мэра, зачем харьковчанам человек-овощ.Пускай уже идет на пенсию и долечивается.
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15.11.2020 16:45 Відповісти
 
 