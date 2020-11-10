Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса

Національна поліція закрила кримінальне провадження, розпочате напередодні за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це "Суспільному" розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Справу в ЄРДР за заявою громадянина було внесено, тому що так вимагає закон, Кримінальний процесуальний кодекс. І закрили, тому що місцезнаходження його відомо", - сказав Тракало.

Як повідомлялося, 9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція