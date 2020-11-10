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Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса

Національна поліція закрила кримінальне провадження, розпочате напередодні за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це "Суспільному" розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Справу в ЄРДР за заявою громадянина було внесено, тому що так вимагає закон, Кримінальний процесуальний кодекс. І закрили, тому що місцезнаходження його відомо", - сказав Тракало.

Як повідомлялося, 9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Пришел ответ из морга?
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10.11.2020 12:55
+19
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 782
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10.11.2020 13:03
+13
Відомо місцезнаходження тіла Кернеса, але невідомо його функціональна спроможність виконувати роботу мера Харкова. Потрібна медична експертиза для підтвердження всіх головних життєвих функції Кернеса.
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10.11.2020 12:56
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Не нашли но дело закрыли . Розголос важнее факта открытия дела .
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10.11.2020 12:55 Відповісти
что тело уже нашли ?
когда поминки ? Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 7936
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10.11.2020 15:49 Відповісти
Пришел ответ из морга?
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10.11.2020 12:55 Відповісти
Та он наверно уже в Израиле.
Интересно как Пеця иЗеля еще не догадались?
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10.11.2020 13:17 Відповісти
А че ему делать в Израиле?
Ездить на коляске просить милостыню?
Там не найдется лохов выбрать его мером
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10.11.2020 13:19 Відповісти
Харьковское быдло готово посмертно его, детей его и внуков кормить досыта, даже в Израиле.
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10.11.2020 14:18 Відповісти
Если быдлу нравится быть быдлом, как я могу ему это запретить?
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10.11.2020 14:31 Відповісти
Его не пустили в Израиль, так как он болен короновирусом.
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10.11.2020 18:04 Відповісти
ага. нашёлся!
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10.11.2020 13:20 Відповісти
ГЕПУ В СТУДИЮ ЖИВЬЕМ....
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10.11.2020 14:51 Відповісти
А как красиво все начиналось. Журнализды раструбили об открытии дела. А тут раз, и закрыли...
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10.11.2020 12:55 Відповісти
ТО, что закрыли, ни о чем не говорит. От слова "вообще".
Они ведь не давали запрос в Шарите, не проверяли его местонахождение...Спросили у родственников, те сказали, что он не пропал и они знают где он, менты в свою очередь дело закрыли.
А родственникам, что много надо - бабло капает....если понадобится они будут держать его в морге Шарите хоть 100 лет (главное аренду морозилки оплачивать)
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10.11.2020 13:18 Відповісти
та какие родственники? спросили у Допы. тот сказал, шо знает де Гепа. всё. дело закрыли.
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10.11.2020 13:22 Відповісти
Шоб вы знали,Допа тоже еврей
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10.11.2020 13:25 Відповісти
ну так и я о том. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 9243 Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова
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10.11.2020 13:29 Відповісти
Так он когдато заявлял шо и мэром Киева хочет стать.
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10.11.2020 13:37 Відповісти
Николай Тесля 75f3cb4e - так у нас же в верхних эшелонах власти разрешено работать только лицам определённой национальности - пеца и зеля, турчиновы и юли, допы и гепы и тд из их числа
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10.11.2020 13:39 Відповісти
Берите выше-«Леня Брежнев слава богу,тоже бегал в синагогу»(Аркаша Северный)
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10.11.2020 13:47 Відповісти
Відомо місцезнаходження тіла Кернеса, але невідомо його функціональна спроможність виконувати роботу мера Харкова. Потрібна медична експертиза для підтвердження всіх головних життєвих функції Кернеса.
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10.11.2020 12:56 Відповісти
Папа, ты какаешь? (с)
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10.11.2020 13:20 Відповісти
Тело знайшли ??))
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10.11.2020 12:57 Відповісти
Счастье то какое,нашёлся найдёныш
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10.11.2020 12:57 Відповісти
Здох Максим - да и хер с ним ...
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10.11.2020 12:58 Відповісти
нашли как единое целое или
ИЛИ ЧАСТЯМИ ?
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10.11.2020 12:59 Відповісти
В Ленинграде что ле нашли?
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10.11.2020 13:05 Відповісти
И это возможно...
В кунсткамере как диковинную тварюшку...
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10.11.2020 13:10 Відповісти
та кому он нужен частями? тем более, частями искали бы дольше. даже в Шарите.
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10.11.2020 13:24 Відповісти
как это кому?
Сушеные его части прикладывать к вавкам и прыщам, что бы избавляться от них...
Цеплять эти сушки на шею от сглаза и вен. заболеваний...
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10.11.2020 13:41 Відповісти
Кернес Шрёдингера.
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10.11.2020 13:00 Відповісти
"Допа где Гепа?" и закрыли дело.
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10.11.2020 13:01 Відповісти
І де зараз Кернес?На концерті Кабзона?
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10.11.2020 13:01 Відповісти
так Кобзон же помер !
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10.11.2020 13:11 Відповісти
так отож...
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10.11.2020 13:25 Відповісти
ну,нету тела-нету дела Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 4455
все правильно
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10.11.2020 13:02 Відповісти
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 782
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10.11.2020 13:03 Відповісти
Гепа жил! Гепа жив! Гепа будет ....
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10.11.2020 13:04 Відповісти
А че закрыли? Нашли? Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 1063
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10.11.2020 13:04 Відповісти
спросите у овоща гепы)) будет мычать морзянкой)
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10.11.2020 13:05 Відповісти
Еврейский дед просто какой-то бессмертный Терминатор. В него даже из крупного калибра стреляли.
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10.11.2020 13:06 Відповісти
Ніхто в цього щура не стріляв. То була вистава.
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10.11.2020 14:00 Відповісти
уикенд с Берни Гепой
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 6645
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10.11.2020 13:07 Відповісти
Уикенд с Керни
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10.11.2020 21:53 Відповісти
Нашлась все-таки крыса?
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10.11.2020 13:07 Відповісти
крысу- нет , нашли коляску на которой она ездила ... Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 3354
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10.11.2020 13:12 Відповісти
Режим 🤢🤡💩🎪 клоунов 🤣🤮 в Украине полный бардак
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10.11.2020 13:08 Відповісти
Прям восставший из избирательной урны.... Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 5389
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10.11.2020 13:12 Відповісти
Какие-то садисты в Харькове издеваются над больным человеком!
Я не могу этого понять.
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10.11.2020 13:14 Відповісти
Той чілавєк вже 15-ть років збиткується з харків'ян.
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10.11.2020 13:20 Відповісти
Ага хтось надів його на руку як ляльку і робить вигляд що лялька то жива

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 2388
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10.11.2020 13:25 Відповісти
Благоволите предъявить Шарикова!
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10.11.2020 13:15 Відповісти
Живой или не живой? Кернес держит интригу.
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Деньги ничто-главное понты.
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10.11.2020 13:40 Відповісти
Живой или не живой? Кернес держит интригу.
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Кернес Шрёдингера.
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10.11.2020 13:16 Відповісти
"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно" Источник: https://censor.net/ru/n3230113

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 5102

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 7885
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10.11.2020 13:22 Відповісти
жив или нет какая разница? город все равно наследникам отпишет. Вместе с горожанами. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 9741
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10.11.2020 13:24 Відповісти
А .Єсє--ужє ад пєсал?
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10.11.2020 22:15 Відповісти
Родичі - спадкоємці шурують з документами. А то вийде як з Кушнарьовим, що він голий і босий голодранець і його навіть поховати ні за що. Бо всі активи і пасиви записані на непойми кого. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 6987
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10.11.2020 13:24 Відповісти
"Гепа в смартфоне" ?
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10.11.2020 13:29 Відповісти
так а де он? покажите упыря тогда
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10.11.2020 13:31 Відповісти
пора гепе и допе строить мавзолей из говна и палок
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10.11.2020 14:10 Відповісти
Так було б набагато краще...
Поліція закрила мера Харкова Кернеса
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10.11.2020 14:37 Відповісти
Нашли угнанную коляску? Опять аваковские менты на ней бесплатно катались?
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10.11.2020 15:03 Відповісти
Смотрите скоро во всех программах на ТВ - Уикенд с Керни.
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10.11.2020 21:52 Відповісти
 
 