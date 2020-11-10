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Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса
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Національна поліція закрила кримінальне провадження, розпочате напередодні за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса.
Про це "Суспільному" розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.
"Справу в ЄРДР за заявою громадянина було внесено, тому що так вимагає закон, Кримінальний процесуальний кодекс. І закрили, тому що місцезнаходження його відомо", - сказав Тракало.
Як повідомлялося, 9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.
Топ коментарі
+31 Алексей Достоевский
показати весь коментар10.11.2020 12:55
+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 13:03
+13 Igor L
показати весь коментар10.11.2020 12:56
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Будь ласка, зачекайте...
когда поминки ?
Интересно как Пеця иЗеля еще не догадались?
Ездить на коляске просить милостыню?
Там не найдется лохов выбрать его мером
Они ведь не давали запрос в Шарите, не проверяли его местонахождение...Спросили у родственников, те сказали, что он не пропал и они знают где он, менты в свою очередь дело закрыли.
А родственникам, что много надо - бабло капает....если понадобится они будут держать его в морге Шарите хоть 100 лет (главное аренду морозилки оплачивать)
ИЛИ ЧАСТЯМИ ?
В кунсткамере как диковинную тварюшку...
Сушеные его части прикладывать к вавкам и прыщам, что бы избавляться от них...
Цеплять эти сушки на шею от сглаза и вен. заболеваний...
все правильно
БерниГепой
Я не могу этого понять.
Поліція закрила мера Харкова Кернеса