Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"З відповідною заявою в поліцію звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і місце його перебування невідоме", - сказано в повідомленні.
9 листопада слідчий Шевченківського відділу поліції Харкова відомості щодо цього факту вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.
Зараз інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події, зазначили в поліції.
Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса (61 рік). 7 листопада міськтервиборчком зареєстрував Кернеса міським головою Харкова.
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". 23 вересня "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.
Будь ласка, зачекайте...
Яке горе
"Кастинг двойников на роль Гепы состоится (неразбочиво)"
Но бабло побеждает зло.
- Кернеса Геннадия Адольфовича, - послышался рядом несколько носовой мужской голос, - мэра Харькова.
Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос.
Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами.
- Да, - продолжал неизвестный гражданин, - удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!
Хлопці, скажу вам так: Харків - це Білорусь в мініатюрі.
Кернес - місцевий Лукашенко. Воно тупе, хамувате, з сумнівним минулим, але всілякі бабульки і просто місцевий плебс його обожнюють. У нього реально велика підтримка. Те, що він фактично утворив феодальне князівство і з 2007 систематично порушує українське законодавство, нікого не цікавить. Глянець у місті дійсно робить професійно (так само, як Лукашенко в Білорусі).
Головна проблема - у Кернеса немає гідних суперників. Останній був у 2010 р., коли Кернес переміг Авакова з різницею 0,63%. Звичайно, фальсифікація була. Але зараз і у 2015 р. він чесно переміг. Я голосував за Черняка. Абрамичев від ЄС - порядний чолов'яга, але він військовий, він не зможе бути мером. Фельдман від ОПЗЖ - в принципі, не такий вже й поганий, хоч і від Медведчука, але завжди був за український Харків і проти ХНР. Фельдман, до речі, вже 20 років обирається до ВР за моїм 174-м округом. Опозиція у Харкові маргінальна і роздроблена. А ще нашпигована не дуже порядними людьми. Я знаю деякі не дуже гарні речі про місцевих свободівців та інших представників проукраїнської еліти, з якими з 24.11.2013 р. стояв на харківському Євромайдані. Тому перемога Кернеса закономірна. Він, до речі, всіх влаштовує. Вдумайтесь: Кернес керує Харковом ще з часів Ющенка. Він пересидів уже 3-х президентів. І має усі шанси пересидіти четвертого.
ты забыл в конце добавить одно слово - за бабло
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.
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Я б залюбки об'єднав ці два речення в одне. Просто булгаківський сюжет буде:
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення голови мера Харкова, - Нацполіція
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В бывшей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Деда какого-то
Лет шейсяти.
за встречу кацапских танков в Харькове..но несрослось..добкин и кто то второй сразу вернули..а кернес не вернул и еще кто то (которого уже нет)..таки прилетел пану Адольфовичу бумеранг?
Вот в чём вопрос!
перед криминальным кодексом или сколько ходок у него. Вот кто " герой нашего времени "