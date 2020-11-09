Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"З відповідною заявою в поліцію звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і місце його перебування невідоме", - сказано в повідомленні.

9 листопада слідчий Шевченківського відділу поліції Харкова відомості щодо цього факту вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

Зараз інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події, зазначили в поліції.

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Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса (61 рік). 7 листопада міськтервиборчком зареєстрував Кернеса міським головою Харкова.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". 23 вересня "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.