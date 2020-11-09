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Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

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Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"З відповідною заявою в поліцію звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв'язок і місце його перебування невідоме", - сказано в повідомленні.

9 листопада слідчий Шевченківського відділу поліції Харкова відомості щодо цього факту вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

Зараз інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події, зазначили в поліції.

Читайте також: Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса (61 рік). 7 листопада міськтервиборчком зареєстрував Кернеса міським головою Харкова.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його було госпіталізовано в 17-ту міську лікарню. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте". 23 вересня "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.

Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція 01
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Топ коментарі
+68
Выбирали и трижды судимого, и клоуна прямо со сцены, теперь в городе Харькове выбрали "без вести пропавшего".
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09.11.2020 23:15
+53
Гепа, отзовись. Иликторат валнуецца.
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09.11.2020 23:10
+52
блин!.. та добейте его уже!.. задолбал, этот наперсточник-колясочник!
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09.11.2020 23:12
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ХЙЛОПЭНЫ КОПИЮ ДЕЛАЮТ !)
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09.11.2020 23:38 Відповісти
Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова. Источник: https://censor.net/ru/n3230024

Яке горе Открыто уголовное производство по факту исчезновения мэра Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5105

Открыто уголовное производство по факту исчезновения мэра Харькова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2891
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09.11.2020 23:41 Відповісти
Черти в ад забрали, уголовное дело можно закрывать.
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09.11.2020 23:42 Відповісти
А в это время во всей округе не столбах....
"Кастинг двойников на роль Гепы состоится (неразбочиво)"
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09.11.2020 23:43 Відповісти
Вєсєло жівьом. Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4396
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09.11.2020 23:52 Відповісти
I не кажiть... Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3245
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10.11.2020 18:29 Відповісти
Быдлячий харьков остался сиротой, а может там уже нету реальных людей, остались призраки, и пора открывать производство по факту исчезновения не только гепы, а и избирателей.
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09.11.2020 23:55 Відповісти
Недавно один мой знакомый харьковчанин выехал с семьёй в Прибалтику.Обьяснил:задолбался жить среди этого человеческого болота.
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10.11.2020 08:12 Відповісти
Ну не знаю. Может врачи Германии творят чудеса, а я вот где то месяц назад общался со своим одноклассником, работающим в медицине. Я пессимист по жизни, но по сравнению с ним, я очень даже оптимист. Как раз Кернеса в Германию отправили. Так вот он сказал, что у нас люди с подобным не выживают на 80%. И стать овощем при его показаниях - вполне возможно. А поскольку нет ни одного фото, видео о состоянии Кернеса, я подозреваю, что Харьков получит продолжение комедии Уикенд у Кернеса-1.
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9838
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09.11.2020 23:56 Відповісти
Да был бы живой,то видос записал какой то
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09.11.2020 23:58 Відповісти
та живой... Посмотришь, еще въедет с лавровым венком под пальмовыми ветками Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1982
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10.11.2020 00:36 Відповісти
Может и с венком и даже с лавровым - "от друзей" и т.д. по списку ....
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10.11.2020 00:59 Відповісти
бессмертных нет, конечно...
Но бабло побеждает зло. Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9007
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10.11.2020 01:02 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1018
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10.11.2020 00:07 Відповісти
харьков проголосовал за трупа) ... ой дебилы
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10.11.2020 00:11 Відповісти
одни, с киселем в голове, голосуют за трупа.... други за кловуна... таких гдебилов 73%...
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10.11.2020 00:15 Відповісти
А за кого тре голосувати ? Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8540
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10.11.2020 00:20 Відповісти
тре сперва грамоті підучитись... розуму наберешся, потім будеш вибирати..
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10.11.2020 00:42 Відповісти
У нас 25% за Свыню Сывочёлу проголосовало... и ничё!
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10.11.2020 12:08 Відповісти
А у Кернеса в семье есть коты или собаки ?
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10.11.2020 16:10 Відповісти
Сюжет для романа "Харьков без Головы" вырисовывается!
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10.11.2020 00:19 Відповісти
это уже факт: харьковчане без головы
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10.11.2020 01:00 Відповісти
Без головы и мозгов, ох и народишко, по жизни сугубо с кнутом жить только и могут, хотя не жить - существовать.
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10.11.2020 08:04 Відповісти
Це точно. Холуї і бидло.....
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10.11.2020 09:35 Відповісти
"...Ах, право, дьяволу бы заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет! Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?"
- Кернеса Геннадия Адольфовича, - послышался рядом несколько носовой мужской голос, - мэра Харькова.
Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос.
Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами.
- Да, - продолжал неизвестный гражданин, - удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!
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10.11.2020 03:11 Відповісти
Тут питали, чи є хтось із Харкова. От я з Харкова.
Хлопці, скажу вам так: Харків - це Білорусь в мініатюрі.
Кернес - місцевий Лукашенко. Воно тупе, хамувате, з сумнівним минулим, але всілякі бабульки і просто місцевий плебс його обожнюють. У нього реально велика підтримка. Те, що він фактично утворив феодальне князівство і з 2007 систематично порушує українське законодавство, нікого не цікавить. Глянець у місті дійсно робить професійно (так само, як Лукашенко в Білорусі).
Головна проблема - у Кернеса немає гідних суперників. Останній був у 2010 р., коли Кернес переміг Авакова з різницею 0,63%. Звичайно, фальсифікація була. Але зараз і у 2015 р. він чесно переміг. Я голосував за Черняка. Абрамичев від ЄС - порядний чолов'яга, але він військовий, він не зможе бути мером. Фельдман від ОПЗЖ - в принципі, не такий вже й поганий, хоч і від Медведчука, але завжди був за український Харків і проти ХНР. Фельдман, до речі, вже 20 років обирається до ВР за моїм 174-м округом. Опозиція у Харкові маргінальна і роздроблена. А ще нашпигована не дуже порядними людьми. Я знаю деякі не дуже гарні речі про місцевих свободівців та інших представників проукраїнської еліти, з якими з 24.11.2013 р. стояв на харківському Євромайдані. Тому перемога Кернеса закономірна. Він, до речі, всіх влаштовує. Вдумайтесь: Кернес керує Харковом ще з часів Ющенка. Він пересидів уже 3-х президентів. І має усі шанси пересидіти четвертого.
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10.11.2020 00:20 Відповісти
понравилось про фельдмана... не такий вже й поганий порівняно з чим/ким? З іншим маланцем? Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7344
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10.11.2020 00:35 Відповісти
Порівняно з іншими ОПЗаЖопниками, наприклад з Рабиновичем, Бойко чи Медведчуком. Думаю, він пішов до ОПЗЖ, бо це єдина реальна сила в Харкові для боротьби проти Кернеса. Кернес і Фельдман багато років ненавидять одне одного через Барабашку. Це добре. Коаліції Кернеса і ОПЗЖ в Харківській міськраді точно не буде. Федьдман - типовий харківський єврей. До речі, в минулому член партії Тимошенко
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10.11.2020 00:40 Відповісти
це єдина реальна сила в Харкові для боротьби проти Кернеса

ты забыл в конце добавить одно слово - за бабло Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8651
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10.11.2020 00:47 Відповісти
ну и мотивация... пошел к кацапам что бы бороться против кацапов.. прямо засланный казачок .. и мол старый клоун который не допустит коалиции .. сам с пророСийскими взглядами.. точно сравнил его с лукашом... и вашим и нашим.. уж больно много кацапья в харькове.. отсюда и результат голосования
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10.11.2020 08:01 Відповісти
ОПЗЖ-ЦЕ СМЕРТЬ ХАРЬКОВУ КАК И ЛУГАНСКУ И ДОНЕСКУ!!!
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10.11.2020 20:48 Відповісти
та ще й поранений, інвалід. Бабульки як раз таким поспішають висловити співчуття та підтримку, і виглядає те співчуття хрестиком у виборчому бюлетені поруч з прізвищем інваліда .. Сумно все це((.
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10.11.2020 00:35 Відповісти
Зараз 2020 рік, і ті, хто зараз "бабульки", за своєї молодості не сталінські колгоспи застали, а слухали пісні Віктора Цоя та носили "варенки" - джинси. Що ж з ними стало?
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10.11.2020 04:42 Відповісти
ще 30 років тому,випадково почула розмову теперішніх бабулек.Одна розповідає,що коли вчилася в інституті,вони ввечері збиралися,та мріяли,як вони будуть жити при комунізмі.І слухали не Цоя,а дивилися КВНи.
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10.11.2020 06:19 Відповісти
Точно, КВН для них был глотком свободы, чем и воспользовались слуги. Была тогда такая смелая КВНовская шутка: комсомол обращается к партии: "партия, дай порулить". Этот образ и был использован, как видим очень успешно.
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10.11.2020 08:16 Відповісти
Так, були й такі, мабуть. Але 30 років тому вже відбувся фестиваль "Червона Рута", Андрій Миклайчук з "піду втоплюся", брати Гадюкіни, пісні всі наспівували, хто там вже про комунізм мріяв з більшості притомної молоді в Україні?
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10.11.2020 14:41 Відповісти
И вишенка на тортик в догон. За эти выборы в городе 9 человек прошли в горсовет и облсовет депутатами. Но кто эти? А дети депутатов что в тех горсовете и облисполкоме сидят и по 4-5 созыву. Кстати среди них Родион Кернес---от первого брака что. Ну где такое?
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10.11.2020 00:42 Відповісти
А шо, в гроб уже сидя можно?
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10.11.2020 00:44 Відповісти
МОНА МОНА И ГАЛАСАВАТЬ ЗА ТЕПЕ ПУТУТ
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10.11.2020 20:49 Відповісти
Забыл добавить , что питро поддерживал Гепу.
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10.11.2020 09:34 Відповісти
АХ **** ПИТРО В РОТ ЕМУ ДЕСЯТЬ ВАФФЕЛ
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10.11.2020 20:50 Відповісти
надо признать, что даже от мертвого гепы будут обсераться Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4462
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10.11.2020 00:33 Відповісти
Пропал мер г. Глупова.
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10.11.2020 00:35 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6026
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10.11.2020 00:59 Відповісти
Вужас який, у мери міст вже обирають потойбічних парфумів... Бу-у-ууу 👻👻👻
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10.11.2020 01:07 Відповісти
Так он в Ростов сдрисьнул...там его и ищите...У кого то были сомнения?
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10.11.2020 01:31 Відповісти
Комунальные службы Харькова недавно травили крыс, может это связано?
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10.11.2020 01:34 Відповісти
А якщо то щури з'їли Гепу і втруїлися? Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9387
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10.11.2020 03:05 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

...
Я б залюбки об'єднав ці два речення в одне. Просто булгаківський сюжет буде:

Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення голови мера Харкова, - Нацполіція
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10.11.2020 01:44 Відповісти
Хороший, плохой гепа, его не будет. Проехали на выборах в горсовет на имени. Достаточно. Хватит из города делать посмешище. Сейчас эпидемия, в городе жопа. Все переполнено и маршрутки и метро и больницы. Проголосовали за дорожки и скамейки. 190 тысяч ещё дошли. А было в 2015, в два раза больше. Запрос в Шарите, заключение о недееспособности, новые выборы. Все просто. Цирк с электронной подписью, а потом что.
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10.11.2020 04:46 Відповісти
Тень отца Гамлета.
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10.11.2020 06:54 Відповісти
Бугага.
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10.11.2020 07:11 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В бывшей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Деда какого-то
Лет шейсяти.
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10.11.2020 08:24 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3904
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10.11.2020 12:41 Відповісти
Какая то муть.
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10.11.2020 08:26 Відповісти
Шапіто-їй богу)))
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10.11.2020 08:32 Відповісти
Та ну нах...То не з нашим щастіям)
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10.11.2020 08:39 Відповісти
Харківських виборців на премію Дарвіна! Молодці!
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10.11.2020 08:40 Відповісти
Как там говорили? кому там кацапчеги бабла давали..4 рем ...кернесу добкину..и еще двоим..
за встречу кацапских танков в Харькове..но несрослось..добкин и кто то второй сразу вернули..а кернес не вернул и еще кто то (которого уже нет)..таки прилетел пану Адольфовичу бумеранг?
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10.11.2020 08:59 Відповісти
без вести пропавший, но вечно живой гепа. цирк.
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10.11.2020 09:46 Відповісти
і ворів не було і батька вкрали.
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10.11.2020 10:02 Відповісти
Надо, надо разобраться со всеми, кто ломал эту комедию, выборы отменить, привлечь за шарлатанство, заставить компенсировать расходы на предыдущие выборы и оплатить проведение новых. После чего посадить и не спеша разбираться дальше, там есть за что.
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10.11.2020 10:46 Відповісти
Кернес Шрёдингера ))))
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10.11.2020 11:39 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5168 Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9504
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10.11.2020 11:40 Відповісти
На всякий случай, харьковской прокуратуре надо бы взять подписку о невыезде и надеть сигнальные ошейники всем замам покойного, всем его помощникам, секретарю горсовета - всем подельникам Гепы в разгаблении Харькова.... Думаю, вся воровская кодла тырит сейчас остатки денег и готовится в расейскую федерацию на ПМЖ...
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10.11.2020 11:45 Відповісти
Гепа как сралин. Подушкой удавили еще несколько дней назад, но говорят что живой.
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10.11.2020 12:05 Відповісти
Сталина подушкой?
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10.11.2020 12:43 Відповісти
Звiдки така iнфа? Йому чобота на голову надiли, цього виявилось достатньо. Це ж вiдомий факт...
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10.11.2020 18:01 Відповісти
СНАЙПЕР ТО Х...ВЫЙ ПОПАЛСИ ЦЕЛИЛ В ГЕПУ ПОПАЛ В ОХРАННИКА ТО. ЖАЛЬ ЗЛОДЕЯ МИМО ПУЛЬНУЛ !!!
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10.11.2020 20:54 Відповісти
Кто вместо?
Вот в чём вопрос!
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10.11.2020 12:53 Відповісти
Да причем тут Гепа. Его выбирали харьковчане, они что, не знали его заслуги
перед криминальным кодексом или сколько ходок у него. Вот кто " герой нашего времени "
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10.11.2020 19:53 Відповісти
ВОТ ТЕ КТО ИЗБИРАЛ ЭТОГО ОВОЩА И В ОТВЕТЕ ТЕПЕРЬ!
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10.11.2020 20:45 Відповісти
РАЗВЕ МОЖНО РУКОВОДИТЬ ХАРЬКОВОМ ЧМОМ И ПРИДУРКОМ КЕРНЕСОМ Я ТАК ДУМАЮ НЕТ! НО ХАРЬКОВЧАНЕ ДЕБИЛЫ ОНИ ВОЗВОДЯТ МУМИЮ В РАНГ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДОМ!
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10.11.2020 20:43 Відповісти
КИТОЖ ЯВО ДОБИЕТ МАБУТЬ СКАЗОЧНИК ДОПА!!!
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10.11.2020 20:52 Відповісти
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