Открыто уголовное производство по факту исчезновения мэра Харькова, - Нацполиция
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Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции Харькова сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в полиции.
Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса (61 год). 7 ноября гортеризбирком зарегистрировал Кернеса городским головой Харькова.
Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.
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Яке горе
"Кастинг двойников на роль Гепы состоится (неразбочиво)"
Но бабло побеждает зло.
- Кернеса Геннадия Адольфовича, - послышался рядом несколько носовой мужской голос, - мэра Харькова.
Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос.
Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами.
- Да, - продолжал неизвестный гражданин, - удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!
Хлопці, скажу вам так: Харків - це Білорусь в мініатюрі.
Кернес - місцевий Лукашенко. Воно тупе, хамувате, з сумнівним минулим, але всілякі бабульки і просто місцевий плебс його обожнюють. У нього реально велика підтримка. Те, що він фактично утворив феодальне князівство і з 2007 систематично порушує українське законодавство, нікого не цікавить. Глянець у місті дійсно робить професійно (так само, як Лукашенко в Білорусі).
Головна проблема - у Кернеса немає гідних суперників. Останній був у 2010 р., коли Кернес переміг Авакова з різницею 0,63%. Звичайно, фальсифікація була. Але зараз і у 2015 р. він чесно переміг. Я голосував за Черняка. Абрамичев від ЄС - порядний чолов'яга, але він військовий, він не зможе бути мером. Фельдман від ОПЗЖ - в принципі, не такий вже й поганий, хоч і від Медведчука, але завжди був за український Харків і проти ХНР. Фельдман, до речі, вже 20 років обирається до ВР за моїм 174-м округом. Опозиція у Харкові маргінальна і роздроблена. А ще нашпигована не дуже порядними людьми. Я знаю деякі не дуже гарні речі про місцевих свободівців та інших представників проукраїнської еліти, з якими з 24.11.2013 р. стояв на харківському Євромайдані. Тому перемога Кернеса закономірна. Він, до речі, всіх влаштовує. Вдумайтесь: Кернес керує Харковом ще з часів Ющенка. Він пересидів уже 3-х президентів. І має усі шанси пересидіти четвертого.
ты забыл в конце добавить одно слово - за бабло
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.
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Я б залюбки об'єднав ці два речення в одне. Просто булгаківський сюжет буде:
Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення голови мера Харкова, - Нацполіція
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В бывшей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Деда какого-то
Лет шейсяти.
за встречу кацапских танков в Харькове..но несрослось..добкин и кто то второй сразу вернули..а кернес не вернул и еще кто то (которого уже нет)..таки прилетел пану Адольфовичу бумеранг?
Вот в чём вопрос!
перед криминальным кодексом или сколько ходок у него. Вот кто " герой нашего времени "