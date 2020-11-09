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Новости Политика Украины
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Кернес (1286) мэр (1631) Харьков (6515) мэрия (108)

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде

Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Заявление о регистрации он прислал в электронном виде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Глава городской ТИК Ольга Мозговая рассказала, что заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст опубликовали на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссю Харьковского района Харьковской области поступило Заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под №1015 7 ноября 2020 от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области..." , - говорится в тексте постановления.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также читайте: 5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Вместо сессий горсовета будут спиритические сеансы
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09.11.2020 00:12
+26
Мэр в смартфоне.
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09.11.2020 00:12
+22
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1581
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09.11.2020 00:15
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С того света?
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09.11.2020 00:10 Ответить
Голодом снедаем,
Умер бедный Хаим,
Все пошли его похоронить.
Жинка его Рая,
Темпов не снижая,
Продолжает девочек родить.

Смотрит весь народ на это чудо:
Где берутся дети и откуда?
Видно, Хаим с того света
Продолжает дело это... Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 7825
Хаим, ты, лавочку закрой!"
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09.11.2020 08:00 Ответить
Гепа фсьо!

Ой.
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09.11.2020 00:11 Ответить
Да здравствует е-гепа...
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09.11.2020 00:17 Ответить
.
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09.11.2020 00:17 Ответить
Или с той стороны?
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09.11.2020 00:12 Ответить
Мэр в смартфоне.
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09.11.2020 00:12 Ответить
Киберпанк...
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09.11.2020 00:58 Ответить
Какой нарид, такого себе и мэра обирает, о каком патриотизме к Украине можно говорить - о зухенвей.
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09.11.2020 08:08 Ответить
Вместо сессий горсовета будут спиритические сеансы
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09.11.2020 00:12 Ответить
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 3977
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09.11.2020 00:15 Ответить
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 9067
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09.11.2020 02:36 Ответить
Ні. Буде щось на кшталт "вікенду у Берні" Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 1314
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09.11.2020 08:38 Ответить
Мумия возвращается.
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09.11.2020 00:14 Ответить
Скорее мешок с дерьмом, надеюс прочтёт
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09.11.2020 00:18 Ответить
Надеюсь, вскоре такая надпись украсит его могилу.
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09.11.2020 00:40 Ответить
У тебя лицо кислое, давай по новой.
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09.11.2020 00:56 Ответить
Перелогинься, напёрсточник.
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09.11.2020 00:54 Ответить
.
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09.11.2020 00:57 Ответить
Уже лучше.
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09.11.2020 11:31 Ответить
Мумия навсегда...😁
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09.11.2020 00:22 Ответить
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1581
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09.11.2020 00:15 Ответить
Программа е-босс...
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09.11.2020 00:15 Ответить
муми-е
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09.11.2020 00:22 Ответить
об-е-босс
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09.11.2020 00:42 Ответить
Безусловно и безальтернативно...
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09.11.2020 00:55 Ответить
А был ли мальчик?
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09.11.2020 00:23 Ответить
Кернеса зарегистрировали дистанционно мэром Харькова, и Харьковской ОГА на постоянную работу срочно нужен медиум.. Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1594 .. совпадение !?.. не думаю...
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09.11.2020 00:23 Ответить
...как легко все решается с современными технологиями, заявление - в электронке, приглашение - в мордокниге... Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7584 Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 9792
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7894
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09.11.2020 00:23 Ответить
Та ладно...
Подумаешь, невидаль...
Люди с того света тысячами письма отправляли и ничего.
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09.11.2020 00:25 Ответить
У Пенсільванії? Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4673
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09.11.2020 00:37 Ответить
Джо Фрейзер проголосовал на дерьмократов прямиком из могилы. Хотя при жизни был республиканцем
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09.11.2020 04:39 Ответить
вот вот! лапти с мухосранска, а серут где попало
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09.11.2020 09:30 Ответить
Чего писали то?
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09.11.2020 01:07 Ответить
Не поверишь...
Все писали одно и то же - Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4526
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09.11.2020 01:12 Ответить
Жэсть.
А живым его можете показать ?
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09.11.2020 00:30 Ответить
Может не надо?
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09.11.2020 00:37 Ответить
Не, ну мало ли..
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09.11.2020 00:49 Ответить
Вже ні.
Зараз шукають двійника.
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09.11.2020 00:38 Ответить
Предлагаю двойником Добкина....Только тогда надо ему спину прострелить....Для большего сходства.....
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09.11.2020 07:57 Ответить
вопрос с двойником уже решён
Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 2210
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09.11.2020 10:01 Ответить
Ну, как-то так
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 6566
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09.11.2020 01:02 Ответить
В горисполкоме создадут комиссию, которая по выражению морды мумии будет трактовать его мысли и издавать указы
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09.11.2020 00:30 Ответить
Вперше в історії труп буде мером міста.
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09.11.2020 00:31 Ответить
Товарищ, а вы не правы. Прецеденты были. На пост мэра перуанского города Юнгар свою кандидатуру решил выдвинуть житель страны по имени Гитлер Альба Санчес. Узнав об этом, его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде обратился в избирательные органы и потребовал отказать Санчесу в регистрации, сообщает телеканал RPP.
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09.11.2020 00:47 Ответить
😁
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09.11.2020 01:41 Ответить
Быдлохарьков. Оторви и выбрось.
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09.11.2020 00:33 Ответить
Человек-загадка
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09.11.2020 00:39 Ответить
И город-загадка...
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09.11.2020 01:14 Ответить
Мне интересно что они будут делать, если он всё-таки помер. Нужно новые выборы назначать. Сколько они будут тянуть?
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09.11.2020 00:41 Ответить
Даже если и не помер. Если у чувака тяжелый инсульт, он может лет пять восстанавливаться, чтобы только самостоятельно ложку в рот донести. Это каким интересно мэром он будет в таком состоянии?
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09.11.2020 09:58 Ответить
Так и запишем, рукой поводили Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7069
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09.11.2020 00:45 Ответить
А себя в каком виде Кернес пришлет ?
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09.11.2020 00:47 Ответить
в "частично скончался".
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09.11.2020 00:52 Ответить
В виде вомбата.
Портретное сходство
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4431
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09.11.2020 00:54 Ответить
Слева студеньческая фотка
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09.11.2020 01:26 Ответить
Нет, это новорожденный Кернес
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09.11.2020 05:16 Ответить
По факсу Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7081
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09.11.2020 01:27 Ответить
Скоро они будут все жить постоянно за бугром, и руководить Украиной и Нами...

А **** - Турбо-Дистанционка от Зе. Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7087 (с)
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09.11.2020 00:51 Ответить
Вообще охерели. Уже из дома, израиля, керует. ппц. Гои, так вам и надо
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09.11.2020 01:02 Ответить
Лучше бы прислали кернеса в электронном виде.
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09.11.2020 01:25 Ответить
Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Заявление о регистрации он прислал в электронном виде Источник: https://censor.net/ru/n3229788

Як він тепер буде у міськраді - від мумії ж штиняє трупним смородом Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 3743

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7272
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09.11.2020 01:26 Ответить
Вступив на посаду не приходячі до тями.
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09.11.2020 02:09 Ответить
уже байдена выбрали президентом..а кернеса все найти не могут..
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09.11.2020 02:09 Ответить
А где справка о состоянии здоровья?
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09.11.2020 02:40 Ответить
аплодисменты харьковчанам.
в который раз избирают на свою голову психопата-уголовника-сепара и его шайку.
на этот раз уже в виде туловища.
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09.11.2020 02:42 Ответить
на жаль немає гідної альтернативи - усі інші взагалі невідомі фігури
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09.11.2020 03:46 Ответить
в многомилионном городе нет достойных?
нужно выбирать законченного уголовника,
который получил от фсб 250 млн долл на сдачу Харьковской области?
гепа, фукс, допа и димент должны были получить после прихода русских
суммарно 2 млрд долл. читайте подробно в телеграмм канале "генерал свр".
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09.11.2020 04:53 Ответить
Была же новость что уже cдох? Эх.. рано банкет начали
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09.11.2020 04:27 Ответить
Вывесли бы на каталке хоть что то. Хоть фарш
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09.11.2020 04:49 Ответить
Уважаемые харьковчане, вам фарш на каталке нужен ?
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09.11.2020 05:20 Ответить
Якщо Кернес переніс інсульт, значить він являється недієздатний. Чи має право недієздатна людина балотуватись в мери?
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09.11.2020 06:03 Ответить
Да прям, инсульты разные бывают.
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09.11.2020 07:31 Ответить
После длительной тяжелой болезни, не приходя в сознание, Кернес дал согласие не регистрацию мэром Харькова...
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09.11.2020 06:22 Ответить
Прямо под новостью у меня фотография белки. По-моему, красноречиво описывает ситуацию.

Полутруп Кернеса, подстреленный, разбитый инсультом, ослабленный ковид, который кормят через трубочку - мэр города.
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09.11.2020 07:09 Ответить
Видосик бы ещё прислал, а то ещё Сатане придётся запрос посылать, не числится уже там в списках и не состоит на довольствии.
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09.11.2020 07:18 Ответить
Такое впечатление, что для жителей Харькова он стал почти что небожителем, мифической фигурой, способной из неоткуда одаривать их благополучием.
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09.11.2020 07:19 Ответить
совкодрочери,кацапи і іудеї-пристосуванці що завезені лєніном-сталіном окупували місто. Область спілкується українською.
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09.11.2020 07:42 Ответить
Французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности:
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
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09.11.2020 08:31 Ответить
кому то очень сильно выгодно показивать этот цирк. особенно ближайшем окржению. ведь они никто без гепы. а с ним. даже мертвым, но с корочкой их власть не ограничена
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09.11.2020 08:07 Ответить
Цепляется за власть, как вошь лапсердака местечкового старьевщика. Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 413
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09.11.2020 08:29 Ответить
харьков город зомби, чего вы удивляетесь что тут мумия стала мером
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09.11.2020 08:39 Ответить
iGepa
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09.11.2020 09:59 Ответить
В Харкові потрібно вже піраміди будувати - мумія при владі.
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09.11.2020 10:00 Ответить
Когда же в Харьков доставят "голову Кернеса" которая и будет " управлять городом" находясь в специальном растворе. ( Если кто читал фантастическое произведение " Голова профессора Доуэля" Ал. Беляева.)
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09.11.2020 10:50 Ответить
....заявление он прислал в электронном виде

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Точнее, заявление пришло в электронном виде.
А кто отправлял - покрыто мраком. Где видео, на котором Кернес отправляет заявление? И почему он не написал его своей рукой с личной подписью? В Германии нет бумаги и ручек?
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09.11.2020 11:49 Ответить
в результате этой аферы, все остались на местах. Без папика правда, щемить начали людей которые по 20 лет на должности. Оказалось крыша протекает
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09.11.2020 12:31 Ответить
Предлагаю "Европейской солидарности" сделать официальный запрос нашему посольству в Германии, чтобы выяснили и дали официальный ответ, находится ли госчиновник Кернес на лечении в клинике? В каком он состоянии? Посетить его, сфотографировать, поговорить с ним, если он в сознании....Выяснить, как у него с головой.... Горсоветовской кодле - подельникам Гепы верить нельзя. А если Кернес уже неделю, как умер, выяснить,почему труп не возвращают харьковчанам. Это - их собственность....
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09.11.2020 14:38 Ответить
 
 