Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Заявление о регистрации он прислал в электронном виде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Глава городской ТИК Ольга Мозговая рассказала, что заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.
7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст опубликовали на сайте Харьковского городского совета.
"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссю Харьковского района Харьковской области поступило Заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под №1015 7 ноября 2020 от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области..." , - говорится в тексте постановления.
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Умер бедный Хаим,
Все пошли его похоронить.
Жинка его Рая,
Темпов не снижая,
Продолжает девочек родить.
Смотрит весь народ на это чудо:
Где берутся дети и откуда?
Видно, Хаим с того света
Продолжает дело это...
Хаим, ты, лавочку закрой!"
Ой.
Подумаешь, невидаль...
Люди с того света тысячами письма отправляли и ничего.
Все писали одно и то же -
А живым его можете показать ?
Зараз шукають двійника.
Портретное сходство
А **** - Турбо-Дистанционка от Зе. (с)
Як він тепер буде у міськраді - від мумії ж штиняє трупним смородом
в который раз избирают на свою голову психопата-уголовника-сепара и его шайку.
на этот раз уже в виде туловища.
нужно выбирать законченного уголовника,
который получил от фсб 250 млн долл на сдачу Харьковской области?
гепа, фукс, допа и димент должны были получить после прихода русских
суммарно 2 млрд долл. читайте подробно в телеграмм канале "генерал свр".
Полутруп Кернеса, подстреленный, разбитый инсультом, ослабленный ковид, который кормят через трубочку - мэр города.
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
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Точнее, заявление пришло в электронном виде.
А кто отправлял - покрыто мраком. Где видео, на котором Кернес отправляет заявление? И почему он не написал его своей рукой с личной подписью? В Германии нет бумаги и ручек?