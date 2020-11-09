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Кернес (470) мер (483) Харків (3880) мерія (49)

Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Харківська міська виборча комісія офіційно зареєструвала Геннадія Кернеса мером Харкова. Заяву про реєстрацію він надіслав в електронному вигляді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Глава міської ТВК Ольга Мозгова розповіла, що заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.

7 листопада міська ТВК ухвалила постанову "Про реєстрацію міського голови". Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.

"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області...", - йдеться в тексті постанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Також читайте: 5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Вместо сессий горсовета будут спиритические сеансы
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09.11.2020 00:12
+26
Мэр в смартфоне.
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09.11.2020 00:12
+22
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1581
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09.11.2020 00:15
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С того света?
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09.11.2020 00:10 Відповісти
Голодом снедаем,
Умер бедный Хаим,
Все пошли его похоронить.
Жинка его Рая,
Темпов не снижая,
Продолжает девочек родить.

Смотрит весь народ на это чудо:
Где берутся дети и откуда?
Видно, Хаим с того света
Продолжает дело это... Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 7825
Хаим, ты, лавочку закрой!"
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09.11.2020 08:00 Відповісти
Гепа фсьо!

Ой.
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09.11.2020 00:11 Відповісти
Да здравствует е-гепа...
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09.11.2020 00:17 Відповісти
.
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09.11.2020 00:17 Відповісти
Или с той стороны?
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09.11.2020 00:12 Відповісти
Мэр в смартфоне.
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09.11.2020 00:12 Відповісти
Киберпанк...
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09.11.2020 00:58 Відповісти
Какой нарид, такого себе и мэра обирает, о каком патриотизме к Украине можно говорить - о зухенвей.
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09.11.2020 08:08 Відповісти
Вместо сессий горсовета будут спиритические сеансы
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09.11.2020 00:12 Відповісти
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 3977
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09.11.2020 00:15 Відповісти
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 9067
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09.11.2020 02:36 Відповісти
Ні. Буде щось на кшталт "вікенду у Берні" Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 1314
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09.11.2020 08:38 Відповісти
Мумия возвращается.
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09.11.2020 00:14 Відповісти
Скорее мешок с дерьмом, надеюс прочтёт
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09.11.2020 00:18 Відповісти
Надеюсь, вскоре такая надпись украсит его могилу.
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09.11.2020 00:40 Відповісти
У тебя лицо кислое, давай по новой.
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09.11.2020 00:56 Відповісти
Перелогинься, напёрсточник.
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09.11.2020 00:54 Відповісти
.
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09.11.2020 00:57 Відповісти
Уже лучше.
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09.11.2020 11:31 Відповісти
Мумия навсегда...😁
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09.11.2020 00:22 Відповісти
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1581
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09.11.2020 00:15 Відповісти
Программа е-босс...
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09.11.2020 00:15 Відповісти
муми-е
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09.11.2020 00:22 Відповісти
об-е-босс
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09.11.2020 00:42 Відповісти
Безусловно и безальтернативно...
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09.11.2020 00:55 Відповісти
А был ли мальчик?
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09.11.2020 00:23 Відповісти
Кернеса зарегистрировали дистанционно мэром Харькова, и Харьковской ОГА на постоянную работу срочно нужен медиум.. Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 1594 .. совпадение !?.. не думаю...
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09.11.2020 00:23 Відповісти
...как легко все решается с современными технологиями, заявление - в электронке, приглашение - в мордокниге... Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7584 Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 9792
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7894
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09.11.2020 00:23 Відповісти
Та ладно...
Подумаешь, невидаль...
Люди с того света тысячами письма отправляли и ничего.
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09.11.2020 00:25 Відповісти
У Пенсільванії? Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4673
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09.11.2020 00:37 Відповісти
Джо Фрейзер проголосовал на дерьмократов прямиком из могилы. Хотя при жизни был республиканцем
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09.11.2020 04:39 Відповісти
вот вот! лапти с мухосранска, а серут где попало
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09.11.2020 09:30 Відповісти
Чего писали то?
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09.11.2020 01:07 Відповісти
Не поверишь...
Все писали одно и то же - Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4526
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09.11.2020 01:12 Відповісти
Жэсть.
А живым его можете показать ?
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09.11.2020 00:30 Відповісти
Может не надо?
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09.11.2020 00:37 Відповісти
Не, ну мало ли..
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09.11.2020 00:49 Відповісти
Вже ні.
Зараз шукають двійника.
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09.11.2020 00:38 Відповісти
Предлагаю двойником Добкина....Только тогда надо ему спину прострелить....Для большего сходства.....
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09.11.2020 07:57 Відповісти
вопрос с двойником уже решён
Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 2210
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09.11.2020 10:01 Відповісти
Ну, как-то так
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 6566
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09.11.2020 01:02 Відповісти
В горисполкоме создадут комиссию, которая по выражению морды мумии будет трактовать его мысли и издавать указы
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09.11.2020 00:30 Відповісти
Вперше в історії труп буде мером міста.
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09.11.2020 00:31 Відповісти
Товарищ, а вы не правы. Прецеденты были. На пост мэра перуанского города Юнгар свою кандидатуру решил выдвинуть житель страны по имени Гитлер Альба Санчес. Узнав об этом, его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде обратился в избирательные органы и потребовал отказать Санчесу в регистрации, сообщает телеканал RPP.
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09.11.2020 00:47 Відповісти
😁
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09.11.2020 01:41 Відповісти
Быдлохарьков. Оторви и выбрось.
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09.11.2020 00:33 Відповісти
Человек-загадка
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09.11.2020 00:39 Відповісти
И город-загадка...
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09.11.2020 01:14 Відповісти
Мне интересно что они будут делать, если он всё-таки помер. Нужно новые выборы назначать. Сколько они будут тянуть?
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09.11.2020 00:41 Відповісти
Даже если и не помер. Если у чувака тяжелый инсульт, он может лет пять восстанавливаться, чтобы только самостоятельно ложку в рот донести. Это каким интересно мэром он будет в таком состоянии?
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09.11.2020 09:58 Відповісти
Так и запишем, рукой поводили Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7069
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09.11.2020 00:45 Відповісти
А себя в каком виде Кернес пришлет ?
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09.11.2020 00:47 Відповісти
в "частично скончался".
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09.11.2020 00:52 Відповісти
В виде вомбата.
Портретное сходство
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 4431
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09.11.2020 00:54 Відповісти
Слева студеньческая фотка
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09.11.2020 01:26 Відповісти
Нет, это новорожденный Кернес
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09.11.2020 05:16 Відповісти
По факсу Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7081
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09.11.2020 01:27 Відповісти
Скоро они будут все жить постоянно за бугром, и руководить Украиной и Нами...

А **** - Турбо-Дистанционка от Зе. Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7087 (с)
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09.11.2020 00:51 Відповісти
Вообще охерели. Уже из дома, израиля, керует. ппц. Гои, так вам и надо
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09.11.2020 01:02 Відповісти
Лучше бы прислали кернеса в электронном виде.
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09.11.2020 01:25 Відповісти
Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Заявление о регистрации он прислал в электронном виде Источник: https://censor.net/ru/n3229788

Як він тепер буде у міськраді - від мумії ж штиняє трупним смородом Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 3743

Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, заявление он прислал в электронном виде - Цензор.НЕТ 7272
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09.11.2020 01:26 Відповісти
Вступив на посаду не приходячі до тями.
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09.11.2020 02:09 Відповісти
уже байдена выбрали президентом..а кернеса все найти не могут..
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09.11.2020 02:09 Відповісти
А где справка о состоянии здоровья?
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09.11.2020 02:40 Відповісти
аплодисменты харьковчанам.
в который раз избирают на свою голову психопата-уголовника-сепара и его шайку.
на этот раз уже в виде туловища.
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09.11.2020 02:42 Відповісти
на жаль немає гідної альтернативи - усі інші взагалі невідомі фігури
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09.11.2020 03:46 Відповісти
в многомилионном городе нет достойных?
нужно выбирать законченного уголовника,
который получил от фсб 250 млн долл на сдачу Харьковской области?
гепа, фукс, допа и димент должны были получить после прихода русских
суммарно 2 млрд долл. читайте подробно в телеграмм канале "генерал свр".
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09.11.2020 04:53 Відповісти
Была же новость что уже cдох? Эх.. рано банкет начали
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09.11.2020 04:27 Відповісти
Вывесли бы на каталке хоть что то. Хоть фарш
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09.11.2020 04:49 Відповісти
Уважаемые харьковчане, вам фарш на каталке нужен ?
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09.11.2020 05:20 Відповісти
Якщо Кернес переніс інсульт, значить він являється недієздатний. Чи має право недієздатна людина балотуватись в мери?
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09.11.2020 06:03 Відповісти
Да прям, инсульты разные бывают.
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09.11.2020 07:31 Відповісти
После длительной тяжелой болезни, не приходя в сознание, Кернес дал согласие не регистрацию мэром Харькова...
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09.11.2020 06:22 Відповісти
Прямо под новостью у меня фотография белки. По-моему, красноречиво описывает ситуацию.

Полутруп Кернеса, подстреленный, разбитый инсультом, ослабленный ковид, который кормят через трубочку - мэр города.
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09.11.2020 07:09 Відповісти
Видосик бы ещё прислал, а то ещё Сатане придётся запрос посылать, не числится уже там в списках и не состоит на довольствии.
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09.11.2020 07:18 Відповісти
Такое впечатление, что для жителей Харькова он стал почти что небожителем, мифической фигурой, способной из неоткуда одаривать их благополучием.
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09.11.2020 07:19 Відповісти
совкодрочери,кацапи і іудеї-пристосуванці що завезені лєніном-сталіном окупували місто. Область спілкується українською.
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09.11.2020 07:42 Відповісти
Французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности:
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
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09.11.2020 08:31 Відповісти
кому то очень сильно выгодно показивать этот цирк. особенно ближайшем окржению. ведь они никто без гепы. а с ним. даже мертвым, но с корочкой их власть не ограничена
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09.11.2020 08:07 Відповісти
Цепляется за власть, как вошь лапсердака местечкового старьевщика. Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 413
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09.11.2020 08:29 Відповісти
харьков город зомби, чего вы удивляетесь что тут мумия стала мером
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09.11.2020 08:39 Відповісти
iGepa
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09.11.2020 09:59 Відповісти
В Харкові потрібно вже піраміди будувати - мумія при владі.
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09.11.2020 10:00 Відповісти
Когда же в Харьков доставят "голову Кернеса" которая и будет " управлять городом" находясь в специальном растворе. ( Если кто читал фантастическое произведение " Голова профессора Доуэля" Ал. Беляева.)
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09.11.2020 10:50 Відповісти
....заявление он прислал в электронном виде

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Точнее, заявление пришло в электронном виде.
А кто отправлял - покрыто мраком. Где видео, на котором Кернес отправляет заявление? И почему он не написал его своей рукой с личной подписью? В Германии нет бумаги и ручек?
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09.11.2020 11:49 Відповісти
в результате этой аферы, все остались на местах. Без папика правда, щемить начали людей которые по 20 лет на должности. Оказалось крыша протекает
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Предлагаю "Европейской солидарности" сделать официальный запрос нашему посольству в Германии, чтобы выяснили и дали официальный ответ, находится ли госчиновник Кернес на лечении в клинике? В каком он состоянии? Посетить его, сфотографировать, поговорить с ним, если он в сознании....Выяснить, как у него с головой.... Горсоветовской кодле - подельникам Гепы верить нельзя. А если Кернес уже неделю, как умер, выяснить,почему труп не возвращают харьковчанам. Это - их собственность....
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09.11.2020 14:38 Відповісти
 
 