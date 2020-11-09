Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Харківська міська виборча комісія офіційно зареєструвала Геннадія Кернеса мером Харкова. Заяву про реєстрацію він надіслав в електронному вигляді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Глава міської ТВК Ольга Мозгова розповіла, що заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.

7 листопада міська ТВК ухвалила постанову "Про реєстрацію міського голови". Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.

"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області...", - йдеться в тексті постанови.

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Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

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