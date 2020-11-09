Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді
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Харківська міська виборча комісія офіційно зареєструвала Геннадія Кернеса мером Харкова. Заяву про реєстрацію він надіслав в електронному вигляді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Глава міської ТВК Ольга Мозгова розповіла, що заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.
7 листопада міська ТВК ухвалила постанову "Про реєстрацію міського голови". Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.
"До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області...", - йдеться в тексті постанови.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.
16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Умер бедный Хаим,
Все пошли его похоронить.
Жинка его Рая,
Темпов не снижая,
Продолжает девочек родить.
Смотрит весь народ на это чудо:
Где берутся дети и откуда?
Видно, Хаим с того света
Продолжает дело это...
Хаим, ты, лавочку закрой!"
Ой.
Подумаешь, невидаль...
Люди с того света тысячами письма отправляли и ничего.
Все писали одно и то же -
А живым его можете показать ?
Зараз шукають двійника.
Портретное сходство
А **** - Турбо-Дистанционка от Зе. (с)
Як він тепер буде у міськраді - від мумії ж штиняє трупним смородом
в который раз избирают на свою голову психопата-уголовника-сепара и его шайку.
на этот раз уже в виде туловища.
нужно выбирать законченного уголовника,
который получил от фсб 250 млн долл на сдачу Харьковской области?
гепа, фукс, допа и димент должны были получить после прихода русских
суммарно 2 млрд долл. читайте подробно в телеграмм канале "генерал свр".
Полутруп Кернеса, подстреленный, разбитый инсультом, ослабленный ковид, который кормят через трубочку - мэр города.
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
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Точнее, заявление пришло в электронном виде.
А кто отправлял - покрыто мраком. Где видео, на котором Кернес отправляет заявление? И почему он не написал его своей рукой с личной подписью? В Германии нет бумаги и ручек?