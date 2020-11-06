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Кернес (407) місцеві вибори (911) облрада (188) Харків (2044)

5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

У Харківську обласну раду пройшло 5 партій, найбільшу підтримку - близько 34% - отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це повідомляє із засідання обласної виборчої комісії місцеве видання "Объектив", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оголошеними даними, "Блок Кернеса - Успішний Харків" набрав 34,53%, "Опозиційна платформа - За життя" - 21,33%, "Слуга народу" - 12,76%, "Блок Світличної "Разом" - 12 40% , "Європейська Солідарність" - 8,05%.

Загалом до Харківської облради балотувалися 11 партій. Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради, - 630 688, повідомили в облвиборчкомі.

Читайте також: Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69%

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Топ коментарі
+21
я искренне удивлён, что эта столица жлобизма не выбрала шария
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06.11.2020 20:51
+21
я из Харькова,так это он еще мягко высказался-здесь просто рассадник балалаечной козломордии
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06.11.2020 21:17
+16
Инвалиды мозга выбрали мером инвалида-колясочника.
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06.11.2020 21:03
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Знайшовся таки 5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса - Цензор.НЕТ 6336 5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса - Цензор.НЕТ 6336 5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса - Цензор.НЕТ 6336

5 партий проходят в облсовет Харькова, больше всего мандатов - у блока Кернеса - Цензор.НЕТ 3310
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06.11.2020 21:26 Відповісти
наступний мер?
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06.11.2020 22:28 Відповісти
клон нынешнего
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07.11.2020 00:11 Відповісти
Харьков был "окупировен" Я ТА ПОМНЮ.как ПРОУКРАИНЦОВ БИЛИ нечтожные русские.Я ПОМНЮ КАК МАЙДАНЦЫ ОБЕДЕНИЛИС ВОКРУК ХАРЬКОВА !!! ВСЕ разбежалис-кернец в парашу,аваков в УКРАИНУ-порошенко в середине ))) толка этот умный ахмедов ПЕРЕИГРАЛ ВСЕХ ВАС КОГДА ОБРАШАЛСА В ВОСТОК УКРАИН он переиграл пороха ))) толка не СЕНЯ
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06.11.2020 21:28 Відповісти
Тебя заклиноло?
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Местные выборы- это местные выборы. Они не влияют на политический курс государства. Местные депутаты боролись за то, условно, кто будет лучше ремонтировать трубы и класть асфальт. Не была в Харькове, но, говорят, город чистый и красивый. Харьков - украинский город . И этим все сказано. Остальное все временно . Тот кернес на ладан дышит уже .
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06.11.2020 21:45 Відповісти
На харьковском антимайдане плечом к плечу с моторылами стояла как раз местная власть, и "путенвведи" тоже она подпевала. Так что, на курс государства она может и не влияет, но таки принести пи.дец Харькову может вполне неиллюзорный.
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07.11.2020 11:55 Відповісти
а вот Пётр Алексеич тогда по другому думал, притормозил свой "патриотичный" порыв и остановил уже почти убегающих геп, доп и пр в покое. обилетив их по требуемому курсу....))
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07.11.2020 18:06 Відповісти
ТАТЯНА ЛАЙФ-НАКОНЕСТО !!! УМНАЯ
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06.11.2020 21:51 Відповісти
По горсовету Харькова так:
1. «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» - 37,95%
2. «Оппозиционная платформа - За життя» - 20,96%
3. «Слуга Народа» - 8,76%
4. «Европейская солидарность» - 8,99%
5. «Партия Шария» - 6,55%
6. «Блок Светличной «Разом» - 6,14%
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06.11.2020 22:11 Відповісти
1. «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» - 37,95%
2. «Оппозиционная платформа - За життя» - 20,96%
можно объявлять ХНР...))))))
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07.11.2020 18:01 Відповісти
Харьков это столица терпил)
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06.11.2020 22:28 Відповісти
столица дебилов
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06.11.2020 23:42 Відповісти
Підкажіть і поправте якщо шо - Харків єдине місто де в містськомі засіли шаріяйовці ?
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06.11.2020 22:30 Відповісти
Так и есть.
С таким имбецильным населением это неудивительно.
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07.11.2020 11:56 Відповісти
"Уикенд у Берни-3" похоже с Кернесом будет в Харькове.
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07.11.2020 00:03 Відповісти
Ось мені цікаво запитати в довбойобів харків'ян які проголосували за Гепу, якщо він такий успішний мер, то якого хрена полетів лікуватись в Німеччину, а не лікується в Харкові? Він же ж такий успішний мер і так дбає про місто і харків'ян!
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07.11.2020 06:40 Відповісти
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