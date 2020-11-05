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Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Знову обраний мером Харкова Геннадій Кернес, який проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте", повернеться в Харків до 20 грудня.

Про це заявив перший заступник міського голови Ігор Тєрєхов на брифінгу в пресцентрі політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня. За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради", - зазначив Тєрєхов.

За його словами, Кернес сам проведе першу сесію. Інших сценаріїв не може бути, наголосив перший віцемер.

"Передвиборчу кампанію завершено. Всі пов'язані з нею заяви щодо стану Геннадія Кернеса також мають бути завершені. Пропоную представникам ЗМІ і опозиції зарити "сокиру війни" і почати з чистого аркуша. Будемо розмовляти, домовлятися про спільну конструктивну роботу", - додав Тєрєхов.

Читайте також: Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов - Цензор.НЕТ 4983
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05.11.2020 17:08
+35
Прибежали в избу дети, В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! в наши мэры выбирают МЕРТВЕЦА!!!"
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05.11.2020 17:10
+29
Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов - Цензор.НЕТ 6403
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05.11.2020 17:06
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ну зачем трупа по всюду таскайте, кстати, харковчяни могут из него новова членина слепить, а что, класно - таки свой идол.
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05.11.2020 23:25 Відповісти
а може і

120-го дєкабря...
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06.11.2020 00:14 Відповісти
Что-то долго он там лечится. Пусть валит в нашу городскую больницу. Два дня капельницы прокапают и под зад ногой со словами "здоров, нех...тут место занимать"
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06.11.2020 06:15 Відповісти
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