Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Знову обраний мером Харкова Геннадій Кернес, який проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте", повернеться в Харків до 20 грудня.

Про це заявив перший заступник міського голови Ігор Тєрєхов на брифінгу в пресцентрі політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня. За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради", - зазначив Тєрєхов.

За його словами, Кернес сам проведе першу сесію. Інших сценаріїв не може бути, наголосив перший віцемер.

"Передвиборчу кампанію завершено. Всі пов'язані з нею заяви щодо стану Геннадія Кернеса також мають бути завершені. Пропоную представникам ЗМІ і опозиції зарити "сокиру війни" і почати з чистого аркуша. Будемо розмовляти, домовлятися про спільну конструктивну роботу", - додав Тєрєхов.

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