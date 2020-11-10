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Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Национальная полиция закрыла уголовное производство, начатое накануне по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом "Суспильному" рассказал заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно", - сказал Тракало.
Как сообщалось, 9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.
Топ комментарии
+31 Алексей Достоевский
показать весь комментарий10.11.2020 12:55
+19 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.11.2020 13:03
+13 Igor L
показать весь комментарий10.11.2020 12:56
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когда поминки ?
Интересно как Пеця иЗеля еще не догадались?
Ездить на коляске просить милостыню?
Там не найдется лохов выбрать его мером
Они ведь не давали запрос в Шарите, не проверяли его местонахождение...Спросили у родственников, те сказали, что он не пропал и они знают где он, менты в свою очередь дело закрыли.
А родственникам, что много надо - бабло капает....если понадобится они будут держать его в морге Шарите хоть 100 лет (главное аренду морозилки оплачивать)
ИЛИ ЧАСТЯМИ ?
В кунсткамере как диковинную тварюшку...
Сушеные его части прикладывать к вавкам и прыщам, что бы избавляться от них...
Цеплять эти сушки на шею от сглаза и вен. заболеваний...
все правильно
БерниГепой
Я не могу этого понять.
Поліція закрила мера Харкова Кернеса