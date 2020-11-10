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Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса

Национальная полиция закрыла уголовное производство, начатое накануне по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом "Суспильному" рассказал заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно", - сказал Тракало.

Как сообщалось, 9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.

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Топ комментарии
+31
Пришел ответ из морга?
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10.11.2020 12:55
+19
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 782
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10.11.2020 13:03
+13
Відомо місцезнаходження тіла Кернеса, але невідомо його функціональна спроможність виконувати роботу мера Харкова. Потрібна медична експертиза для підтвердження всіх головних життєвих функції Кернеса.
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10.11.2020 12:56
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Не нашли но дело закрыли . Розголос важнее факта открытия дела .
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10.11.2020 12:55 Ответить
что тело уже нашли ?
когда поминки ? Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 7936
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10.11.2020 15:49 Ответить
Пришел ответ из морга?
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10.11.2020 12:55 Ответить
Та он наверно уже в Израиле.
Интересно как Пеця иЗеля еще не догадались?
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10.11.2020 13:17 Ответить
А че ему делать в Израиле?
Ездить на коляске просить милостыню?
Там не найдется лохов выбрать его мером
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10.11.2020 13:19 Ответить
Харьковское быдло готово посмертно его, детей его и внуков кормить досыта, даже в Израиле.
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10.11.2020 14:18 Ответить
Если быдлу нравится быть быдлом, как я могу ему это запретить?
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10.11.2020 14:31 Ответить
Его не пустили в Израиль, так как он болен короновирусом.
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10.11.2020 18:04 Ответить
ага. нашёлся!
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10.11.2020 13:20 Ответить
ГЕПУ В СТУДИЮ ЖИВЬЕМ....
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10.11.2020 14:51 Ответить
А как красиво все начиналось. Журнализды раструбили об открытии дела. А тут раз, и закрыли...
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10.11.2020 12:55 Ответить
ТО, что закрыли, ни о чем не говорит. От слова "вообще".
Они ведь не давали запрос в Шарите, не проверяли его местонахождение...Спросили у родственников, те сказали, что он не пропал и они знают где он, менты в свою очередь дело закрыли.
А родственникам, что много надо - бабло капает....если понадобится они будут держать его в морге Шарите хоть 100 лет (главное аренду морозилки оплачивать)
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10.11.2020 13:18 Ответить
та какие родственники? спросили у Допы. тот сказал, шо знает де Гепа. всё. дело закрыли.
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10.11.2020 13:22 Ответить
Шоб вы знали,Допа тоже еврей
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10.11.2020 13:25 Ответить
ну так и я о том. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 9243 Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова
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10.11.2020 13:29 Ответить
Так он когдато заявлял шо и мэром Киева хочет стать.
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10.11.2020 13:37 Ответить
Николай Тесля 75f3cb4e - так у нас же в верхних эшелонах власти разрешено работать только лицам определённой национальности - пеца и зеля, турчиновы и юли, допы и гепы и тд из их числа
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10.11.2020 13:39 Ответить
Берите выше-«Леня Брежнев слава богу,тоже бегал в синагогу»(Аркаша Северный)
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10.11.2020 13:47 Ответить
Відомо місцезнаходження тіла Кернеса, але невідомо його функціональна спроможність виконувати роботу мера Харкова. Потрібна медична експертиза для підтвердження всіх головних життєвих функції Кернеса.
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10.11.2020 12:56 Ответить
Папа, ты какаешь? (с)
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10.11.2020 13:20 Ответить
Тело знайшли ??))
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10.11.2020 12:57 Ответить
Счастье то какое,нашёлся найдёныш
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10.11.2020 12:57 Ответить
Здох Максим - да и хер с ним ...
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10.11.2020 12:58 Ответить
нашли как единое целое или
ИЛИ ЧАСТЯМИ ?
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10.11.2020 12:59 Ответить
В Ленинграде что ле нашли?
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10.11.2020 13:05 Ответить
И это возможно...
В кунсткамере как диковинную тварюшку...
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10.11.2020 13:10 Ответить
та кому он нужен частями? тем более, частями искали бы дольше. даже в Шарите.
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10.11.2020 13:24 Ответить
как это кому?
Сушеные его части прикладывать к вавкам и прыщам, что бы избавляться от них...
Цеплять эти сушки на шею от сглаза и вен. заболеваний...
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10.11.2020 13:41 Ответить
Кернес Шрёдингера.
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10.11.2020 13:00 Ответить
"Допа где Гепа?" и закрыли дело.
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10.11.2020 13:01 Ответить
І де зараз Кернес?На концерті Кабзона?
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10.11.2020 13:01 Ответить
так Кобзон же помер !
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10.11.2020 13:11 Ответить
так отож...
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10.11.2020 13:25 Ответить
ну,нету тела-нету дела Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 4455
все правильно
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10.11.2020 13:02 Ответить
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 782
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10.11.2020 13:03 Ответить
Гепа жил! Гепа жив! Гепа будет ....
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10.11.2020 13:04 Ответить
А че закрыли? Нашли? Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 1063
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10.11.2020 13:04 Ответить
спросите у овоща гепы)) будет мычать морзянкой)
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10.11.2020 13:05 Ответить
Еврейский дед просто какой-то бессмертный Терминатор. В него даже из крупного калибра стреляли.
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10.11.2020 13:06 Ответить
Ніхто в цього щура не стріляв. То була вистава.
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10.11.2020 14:00 Ответить
уикенд с Берни Гепой
Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 6645
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10.11.2020 13:07 Ответить
Уикенд с Керни
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10.11.2020 21:53 Ответить
Нашлась все-таки крыса?
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10.11.2020 13:07 Ответить
крысу- нет , нашли коляску на которой она ездила ... Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 3354
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10.11.2020 13:12 Ответить
Режим 🤢🤡💩🎪 клоунов 🤣🤮 в Украине полный бардак
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10.11.2020 13:08 Ответить
Прям восставший из избирательной урны.... Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 5389
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10.11.2020 13:12 Ответить
Какие-то садисты в Харькове издеваются над больным человеком!
Я не могу этого понять.
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10.11.2020 13:14 Ответить
Той чілавєк вже 15-ть років збиткується з харків'ян.
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10.11.2020 13:20 Ответить
Ага хтось надів його на руку як ляльку і робить вигляд що лялька то жива

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 2388
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10.11.2020 13:25 Ответить
Благоволите предъявить Шарикова!
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10.11.2020 13:15 Ответить
Живой или не живой? Кернес держит интригу.
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10.11.2020 13:16 Ответить
Деньги ничто-главное понты.
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10.11.2020 13:40 Ответить
Живой или не живой? Кернес держит интригу.
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10.11.2020 13:16 Ответить
Кернес Шрёдингера.
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10.11.2020 13:16 Ответить
"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно" Источник: https://censor.net/ru/n3230113

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 5102

Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 7885
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10.11.2020 13:22 Ответить
жив или нет какая разница? город все равно наследникам отпишет. Вместе с горожанами. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 9741
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10.11.2020 13:24 Ответить
А .Єсє--ужє ад пєсал?
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10.11.2020 22:15 Ответить
Родичі - спадкоємці шурують з документами. А то вийде як з Кушнарьовим, що він голий і босий голодранець і його навіть поховати ні за що. Бо всі активи і пасиви записані на непойми кого. Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса - Цензор.НЕТ 6987
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10.11.2020 13:24 Ответить
"Гепа в смартфоне" ?
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10.11.2020 13:29 Ответить
так а де он? покажите упыря тогда
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10.11.2020 13:31 Ответить
пора гепе и допе строить мавзолей из говна и палок
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10.11.2020 14:10 Ответить
Так було б набагато краще...
Поліція закрила мера Харкова Кернеса
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10.11.2020 14:37 Ответить
Нашли угнанную коляску? Опять аваковские менты на ней бесплатно катались?
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10.11.2020 15:03 Ответить
Смотрите скоро во всех программах на ТВ - Уикенд с Керни.
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10.11.2020 21:52 Ответить
 
 