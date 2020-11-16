Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд
Другий апеляційний адміністративний суд Харкова ухвалив, що Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса міським головою на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"Суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заяву було створено і підписано способом, передбаченим Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований і мав діючий кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог", - оголосила головуюча в колегії суддя Зоя Подобайло.
У міську виборчу комісію звернулася кандидатка в мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також приєдналася кандидатка в мери Наталія Пилипенко.
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В спам животное.
И лучше скажи, как он Харьковом будет в новую каденцию управлять?
Как Константин Устинович Черненко страной управлял?
Напомню, тот был генсеком, но всё своё правление провёл в больнице. Он даже и не знал, что в государстве и в мире происходит...
- Ну, зачем же так негативно мыслить! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу - я стану всемирно известен!
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Окуеть..
Чом би українському найгуманнішому суду не відмінить зиму ,щоб стало тепло ,чи коронавірус.Або взагалі земне тяжіння !!! Слава Україні !!!
мальчикКернес?
Почему в наше время овощ не может быть мэром ?!
Чем недовольны украинские дикари? Тем, что в Харькове есть эффективный мэр? Кто вам мешает начать думать и в своих городах и городках выбирать таких же, а не завидовать другим?
И это принципиальная разница.
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!))