Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова ухвалив, що Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса міським головою на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заяву було створено і підписано способом, передбаченим Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований і мав діючий кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог", - оголосила головуюча в колегії суддя Зоя Подобайло.

У міську виборчу комісію звернулася кандидатка в мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також приєдналася кандидатка в мери Наталія Пилипенко.

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