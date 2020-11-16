Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд

Второй апелляционный административный суд Харькова постановил, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса городским головой на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

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