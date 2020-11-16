Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд
Второй апелляционный административный суд Харькова постановил, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса городским головой на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.
В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.
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В спам животное.
И лучше скажи, как он Харьковом будет в новую каденцию управлять?
Как Константин Устинович Черненко страной управлял?
Напомню, тот был генсеком, но всё своё правление провёл в больнице. Он даже и не знал, что в государстве и в мире происходит...
- Ну, зачем же так негативно мыслить! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу - я стану всемирно известен!
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Окуеть..
Чом би українському найгуманнішому суду не відмінить зиму ,щоб стало тепло ,чи коронавірус.Або взагалі земне тяжіння !!! Слава Україні !!!
мальчикКернес?
Почему в наше время овощ не может быть мэром ?!
Чем недовольны украинские дикари? Тем, что в Харькове есть эффективный мэр? Кто вам мешает начать думать и в своих городах и городках выбирать таких же, а не завидовать другим?
И это принципиальная разница.
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!))