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Новости Местные выборы-2020
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Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд

Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд

Второй апелляционный административный суд Харькова постановил, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса городским головой на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

Также на Цензор.НЕТ: Сообщения об "инаугурации" Кернеса в немецкой клинике "Шарите" - выдумки, - спикер горсовета

Автор: 

апелляция (628) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) мэр (1648) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+23
Чел инвалид, харьковчане вообще с ума спятили.
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16.11.2020 18:00
+21
а шо за шум ваще??? все ж нормально...как бы...
Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд - Цензор.НЕТ 8763

...
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16.11.2020 18:05
+18
ты дурак? Харьков коррупционное болото, с миллиардными долгами. Бти ремонт 550 млн. гривен. Лавочки каждая по 8 тысяч баксов, фонтан 150 млн. гривен...
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16.11.2020 18:14
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Чел инвалид, харьковчане вообще с ума спятили.
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16.11.2020 18:00 Ответить
этот ИНВАЛИД воссоздал Харьков как европейкий город... КИЁВ и в подмётки не годиться Харькову... а тыто 55 откукда будешь болнзный ты наш????
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16.11.2020 18:08 Ответить
тАК ОН НЕ МОЖЕТ ДАЛЬШЕ РУКОВОДИТЬ ГОРОДОМ, ОН ИНВАЛИД, ОН ДУМАЕТ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ.
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16.11.2020 18:09 Ответить
Вы уверены, что он в состоянии думать?
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16.11.2020 18:50 Ответить
Зато уверены, что харковчане идиоты!
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16.11.2020 18:56 Ответить
харківчани ! у вас "скучние лица". гепа вас вже давно помножив на нуль. замість гепи вами буде управляти його електронний підпис. Як говориться - приз в студию.
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16.11.2020 20:36 Ответить
Кто и когда показывал этого призрака людям вживую? Он Харьковом из "Шарите" будет управлять?
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16.11.2020 18:10 Ответить
ты дурак? Харьков коррупционное болото, с миллиардными долгами. Бти ремонт 550 млн. гривен. Лавочки каждая по 8 тысяч баксов, фонтан 150 млн. гривен...
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16.11.2020 18:14 Ответить
Нафиг что-то обьяснять дебилу?
В спам животное.
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16.11.2020 18:30 Ответить
Ты эти мантры *** бабушек у подъездов оставь.
И лучше скажи, как он Харьковом будет в новую каденцию управлять?
Как Константин Устинович Черненко страной управлял?
Напомню, тот был генсеком, но всё своё правление провёл в больнице. Он даже и не знал, что в государстве и в мире происходит...
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16.11.2020 18:29 Ответить
Европейский город?Пипец!Ты,европеец гепаградский,на Салтовке или Алексеевке бывал?
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16.11.2020 19:39 Ответить
Бгггггг
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16.11.2020 18:01 Ответить
11 ноября назначили главой юридического отдела горсовета бывшего судью аппеляционного суда. Какие дальше вопросы? Игорь Бровченко работал в органах прокуратуры и суде. Бровченко имеет около 30 лет стажа работы на должности судьи, в том числе - на руководящих. Имеет звание кандидата юридических наук, заслуженный юрист Украины.
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16.11.2020 18:03 Ответить
- Доктор, неужели моя болезнь так ужасно безнадежна?
- Ну, зачем же так негативно мыслить! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу - я стану всемирно известен!
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16.11.2020 18:03 Ответить
Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд - Цензор.НЕТ 7996
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16.11.2020 18:03 Ответить
Как вообще можно выбрать инвалида, харьковчане. ВЫ С УМА СОШЛИ?
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16.11.2020 18:05 Ответить
200 тысяч из 1,5 миллионого города. из них тысяч 50 которым настоятельно порекомендовали проголосовать. Как работникам коммунальных служб, с фото .
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16.11.2020 18:07 Ответить
а шо за шум ваще??? все ж нормально...как бы...
Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд - Цензор.НЕТ 8763

...
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16.11.2020 18:05 Ответить
ну ок, зарегистрировали голову а телом что, кремация или балзамирование?
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16.11.2020 18:05 Ответить
так голова мистя чи як?
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16.11.2020 20:53 Ответить
А то, что человек не дееспособен, суд не волнует? Он Харьковом из "Шарите" будет управлять?
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16.11.2020 18:09 Ответить
Какой суд? Где вы видели у нас такую инстанцию как суд? У нас есть только некая инстанция где обилечивают за деньги....или за очень большие деньги с изображением Франклина.
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16.11.2020 18:23 Ответить
Ну, за управление бюджетом Харькова люди Кернеса могут отсыпать очень много Франклинов.
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16.11.2020 18:47 Ответить
Значит не нашлось достойней моложе умнее чем эта голова медузы Горгоны ...
Окуеть..
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16.11.2020 18:11 Ответить
Бу га га га! Нагадує кінофільм ,,Зловісні мерці"!
Чом би українському найгуманнішому суду не відмінить зиму ,щоб стало тепло ,чи коронавірус.Або взагалі земне тяжіння !!! Слава Україні !!!
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16.11.2020 18:15 Ответить
Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд - Цензор.НЕТ 5683
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16.11.2020 18:18 Ответить
VIP палата в Шарите.
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16.11.2020 18:20 Ответить
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16.11.2020 18:21 Ответить
Как говорящая голова может что либо подписывать? У нее же рук нет.
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16.11.2020 18:18 Ответить
Можливо йому вставлять в рота джойстик !😆
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16.11.2020 18:23 Ответить
Силой духа сочинял подпись.
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16.11.2020 18:55 Ответить
зато зарплату можно срезать.
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16.11.2020 20:54 Ответить
Так он инвалид, вы с ума сошли? Одумайтесь.
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16.11.2020 18:21 Ответить
Подумаешь, не кот же в мешке. Впрочем интересно, кто же в реале будет стоять за "кулисами".
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16.11.2020 18:57 Ответить
все будет под наперстками..
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16.11.2020 20:55 Ответить
Я так понимаю ,что харьковские идиоты ,вообще на выборах могли сэкономить ,зачем им выборы ,на сайте опрос провести ,в электронном виде подтвердить ,все за Кернеса 🤫🙄🐑🤣🤣🤣🤣🤣
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16.11.2020 18:22 Ответить
А был ли мальчик Кернес?
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16.11.2020 18:25 Ответить
Харків! Відхарків совкових дебілів!
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16.11.2020 18:33 Ответить
Кернеса законно зарегистрировали городским головой Харькова, - апелляционный суд - Цензор.НЕТ 7071
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16.11.2020 18:39 Ответить
дідусь Трампа
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16.11.2020 20:39 Ответить
Мафия!!!!И никто с ним ничего сделать не может!!!!! Ну и хрен с ними!!!!!
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16.11.2020 18:43 Ответить
Уже весь світ знає . Махнули рукою .😆
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16.11.2020 18:48 Ответить
короля делает свита.
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16.11.2020 20:56 Ответить
Incitatus -- так звали коня им-ра Калигулы . И он был суровым сенатором .

Почему в наше время овощ не может быть мэром ?!
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16.11.2020 18:58 Ответить
Голову Кернеса законно зарегистрировали. А тело - нет.
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16.11.2020 19:00 Ответить
Американцы трижды избирали президентом США Рузвельта - человека в инвалидной коляске.
Чем недовольны украинские дикари? Тем, что в Харькове есть эффективный мэр? Кто вам мешает начать думать и в своих городах и городках выбирать таких же, а не завидовать другим?
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16.11.2020 19:05 Ответить
Гепу с Рузвельтом может сравнивать только поехавший кукухой гепаградец.Или ты может прикалываешься?
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16.11.2020 19:46 Ответить
Единственная разница между ними в том, что один руководил большой страной, другой руководит большим городом. Ну да, Рузвель был поздоровее, но там и масштабы работы побольше.
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16.11.2020 20:10 Ответить
ещё у Рузвельта не было троллей в интернете ...
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16.11.2020 21:15 Ответить
злі "язики" говорять, що гепа отримав кликуху, коли сидів на на власній дупі в 80-х перед будинком побуту в Харкові і крутив наперстки. гепа в перекладі з єврейської - дупа, або по російському - пята точка. Підозрюю, що неспроста він ховається в Шаріте. В свій час на початку 90 - х він 2 роки ховався в психлікарні, був неосудним. Незигарь віщує, що гепа схарчив бабло Федоровича . Може розігрує карту Навального.
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16.11.2020 20:48 Ответить
Рузвельт мог говорить. Гепа - нет. ПисАть тоже.
И это принципиальная разница.
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16.11.2020 19:57 Ответить
Давайте факты в студию, а не просто блаблабла!
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16.11.2020 20:03 Ответить
Гепа в состоянии овоща
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16.11.2020 21:13 Ответить
Brendon Вы пожалуйста не путайте Божий дар с яичницой , много людей хотят получить Грин карту для проживания в Харькове .....так отож 🤫🤦🙄🤔
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16.11.2020 19:15 Ответить
И Вы не путайте: Кернес мэр, а не президент. Поэтому в Харьков на проживание едут без грин-карты.
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16.11.2020 20:06 Ответить
Парад живых мертвецов продолжается! "Эффективный" мер с того света будет руководить и кормить чинуш ананасами из кирпича. Осталось обустроить мавзолей, в котором выставить говорящую голову и плетьми зганять на поклонение к нему барашков - харьковчан.
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16.11.2020 19:16 Ответить
Харьков пропадьот без Кернеса, ничиво не получиться. Мы за Кернеса и Зеленскага!
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16.11.2020 19:27 Ответить
Харьковчане - на 2/3 состоят из совкового быдла, которое до сих пор считает своей столиций мацкву, своим рулевыми кремлёвских крыс и верят только шизодному кремлёвскому карлику.... Поэтому, в Харькове последние годы избирается мэром матёрый вор и аферист, предатель и бандит , который втюхивает горожанам дорогущие дороги, дорогущие уличные скамейки и фонари, дорогущий парк отдыха и присваивает лесопарковые угодья, земли в центре города, здания и предприятия.... Обмен, как с чукчами - за шкурки пушного зверя. золото и драгоценные камни отдают цветные. блестящие бусы, водку и другие дешёвые цацки....
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16.11.2020 19:28 Ответить
Вспомнился припев одной песни: Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!))
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16.11.2020 19:36 Ответить
А работать эта "голова профессора Доуеля" собирается?
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16.11.2020 19:51 Ответить
в Украине работают только лохи
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16.11.2020 21:15 Ответить
гепа з того світу вернеться, щоб забрати у Фельдмана барабашовку, бо не по чину бере пан бувший таксист он Юля вже обїлась солодкого а нас скоро жде реінкарнація біблейського сюжету картини "явление Христа народу". Тримайте кулаки, харківчани. Радий за Вас, так тримати і дальше.
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16.11.2020 20:55 Ответить
Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд - Цензор.НЕТ 1757
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16.11.2020 21:14 Ответить
Он на этом свете или на том?
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16.11.2020 21:18 Ответить
наши суди это жопа
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16.11.2020 21:37 Ответить
 
 