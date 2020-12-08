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Новини
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Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність

Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність

У проєкті порядку денного першої сесії Харківської міськради VIII скликання, призначеної на середу, 9 грудня, є пункт про затвердження заступників міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначено в документі, опублікованому на офіційному сайті міськради, депутатам пропонується розглянути питання про обрання секретаря міськради, створення постійних комісій, затвердження їхнього персонального складу, а також обрання голів комісій та їхніх заступників. Крім того, депутатам пропонується затвердити заступників міського голови, створити виконавчий комітет, затвердити його персональний склад, структуру виконавчих органів міськради і положення про них, а також розглянути питання про умови оплати праці міського голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.

Автор: 

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) Харків (5575)


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Топ коментарі
+10
Сделайте его картонную копию, раз уж такое дело. В нескольких экземплярах. И научитесь подделывать подпись... так можно протянуть до следующих выборов.
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08.12.2020 13:37
+8
Вы слишком высокого мнения о его избирателях. Прокатит и картонка.
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08.12.2020 13:41
+3
Святі мощи не довезли !!Але Гепа присутній віртуально !!))
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08.12.2020 13:38
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Сделайте его картонную копию, раз уж такое дело. В нескольких экземплярах. И научитесь подделывать подпись... так можно протянуть до следующих выборов.
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08.12.2020 13:37 Відповісти
Воскову фігуру ,в натуральний зріст та натуральним волоссям !!)))
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08.12.2020 13:39 Відповісти
Вы слишком высокого мнения о его избирателях. Прокатит и картонка.
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08.12.2020 13:41 Відповісти
Потрібні перевибори в Харкові, враховуючи неспроможність Кернеса працювати!
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08.12.2020 14:11 Відповісти
Святі мощи не довезли !!Але Гепа присутній віртуально !!))
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08.12.2020 13:38 Відповісти
Видишь сусликаКернеса? - Нет. - А он есть!
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08.12.2020 14:49 Відповісти
смешно как этот труп кривлялся мол на гос. языке пробовал разговаривать.... Азиров реально как написали парашники - Экспэрд по укр. языку то....
хряковчане, вам ЭТО нормально, даже и труп(надеюсь)? Ну и Путин с вами, тьху, это вообще, в каждую хрущевку провести радио шоб в 6 утра мелодию "Бригады" играло.
тьху, бо слов нету
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08.12.2020 13:38 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!! На укрТБ вже повернувся "русскоязичний" контент !!Поступово повертаються на держпосади люстровані гниди !!! Сценарій кремля зелена пліснява втілює в життя !!)))
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08.12.2020 13:43 Відповісти
Так Кернес наче вже всьо? Кого вони там призначати будуть???
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08.12.2020 13:39 Відповісти
Заместителей Гепы в клинику Шаритэ подбирают?
«Шарите́» (фр. Charité - буквально «любовь к ближнему, милосердие»)
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08.12.2020 13:39 Відповісти
тут у нього папєрєднікі віртуальні вже є...

https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARQb90IapoKmpZohwCk4_Wyarf_RzNt_2HcyonNmLTdouFOot54fhNkgXvS0QLmQs4o&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3547742288676956 6 декабря, 07:32 ·

У Зеленського і Трампа є одна спільна риса: вони обидва своїми публічними висловлюваннями активно формують віртуальну реальність, яка абсолютно не відповідає фактам, але відповідає очікуванням їхніх "фанів".
Трамп досі не програв вибори президента.
А Зеленський добився "місяця без убитих і поранених".
Секрет успіху простий: навіщо переконувати всіх (дехто все одно не повірить і правді), якщо можна і цілком достатньо переконати цільову аудиторію у будь-якій брехні, яка відповідає її бажанням? Тому брехати можна абсолютно зухвало й безсоромно: кому потрібно, ті повірять, а хто знає правду, на тих начхати, "нє о ніх моя печаль".
Ще ніколи видавання бажаного за дійсне не було таким нахабним. Але й не викривалося так швидко - для всіх, хто готовий сприймати правду.
"Боротьба за реальність" тепер точиться в голові кожного виборця. І саме тут відбуваються доленосні політичні баталії двадцять першого століття.
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08.12.2020 13:40 Відповісти
Вместо гепы будут его неотъемлемые атрибуты; памперс , коляска и очки.Надеюсь допе эти атрибуты тоже скоро понадобятся.
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08.12.2020 13:43 Відповісти
Везите гепу на маацву, может на новодевичьем место найдётся...
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08.12.2020 13:44 Відповісти
" И Гепа такой молодой и юний Допа впереди" !!!))))
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08.12.2020 13:45 Відповісти
Примара Гепи блукає по Харкову !!)))
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08.12.2020 13:47 Відповісти
Та немає там уже ніякого хернеса, там закінчують всі роботи над проектом вєчний хернес, як на мордорі вже давно немає справжнього *****, є вєчне, вонюче *****
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08.12.2020 13:49 Відповісти
Да, тяжко герпесу без наследника...
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08.12.2020 13:55 Відповісти
Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність - Цензор.НЕТ 5314
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08.12.2020 13:56 Відповісти
зробіть з нього опудало та розташуйте навічно у залі засідань з табличкою: "так виглядає колаборант"
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08.12.2020 14:06 Відповісти
Якби, як в часи фараонів, ховали разом з мумією фараона, то мабуть не багато було б охочих на посади заступників
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08.12.2020 14:06 Відповісти
....пока ОВОЩЕМ лежит , надо себя ЗАМЕСТИТЕЛЕМ назначить ))))
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08.12.2020 14:08 Відповісти
Та нахіба такі ускладнення?!
Можна ж просто спіритичні сеанси проводити!
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08.12.2020 14:21 Відповісти
Харківські жидокацапи не повинні зупинятись на досягнутому! Треба знову внести зміни в регламент і дозволити проводити сесії взагалі без голови усю каденцію, вважаючи, що він ніби-то є. А чому ні? Особливо враховуючи що там усі, схоже, без голови - що депутани, що їх виборці - у прямому сенсі.
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08.12.2020 14:24 Відповісти
Мертвый Гадальский Кернес стоит на воротах сидит в мерии не хуже живого (с).
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08.12.2020 15:09 Відповісти
бачите єнота? - не бачите єнота. - а він є!!!
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08.12.2020 18:52 Відповісти
 
 