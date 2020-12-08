Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність

У проєкті порядку денного першої сесії Харківської міськради VIII скликання, призначеної на середу, 9 грудня, є пункт про затвердження заступників міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначено в документі, опублікованому на офіційному сайті міськради, депутатам пропонується розглянути питання про обрання секретаря міськради, створення постійних комісій, затвердження їхнього персонального складу, а також обрання голів комісій та їхніх заступників. Крім того, депутатам пропонується затвердити заступників міського голови, створити виконавчий комітет, затвердити його персональний склад, структуру виконавчих органів міськради і положення про них, а також розглянути питання про умови оплати праці міського голови.

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Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.