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Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера

Харківська територіальна виборча комісія визнала Геннадія Кернеса таким, що склав присягу мера міста.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий вигляд має узурпація влади в місті. Голова міської ТВК визнала Кернеса таким, що склав присягу ... ще в 2010 році!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська міськрада планує затвердити заступників Кернеса, попри його відсутність

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
ОВОЩ кернес--керует овощами-харьковчанами !!!! оригинально !!!
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09.12.2020 11:01
+39
Це вже знущання над здоровим глуздом. Як овощ може прийняти присягу?
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09.12.2020 10:53
+38
- геннадий кернес. вы здесь?
- да, ***!
- присягать на мерство Харькова будете..
- да, ***! буду
- объявляем вас мером Харькова...
Харківська ТВК прийняла присягу мера Кернеса, - депутат Черняк - Цензор.НЕТ 2190

...
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09.12.2020 10:59
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Ще б Ленін керував Москвою з мавзолею
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09.12.2020 14:10 Відповісти
Интересно ,если Кернос здохнет ,в Харькове объявят 3-х дневный траур😱🙄🤦🤫😂😂😂😂😂😂
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09.12.2020 14:24 Відповісти
Я так понимаю,что воры, жулики и мошенники, обосновавшиеся в руководстве г. Харькова будут править его именем даже если его не будет, столько, сколько им позволит народ и ублюдочная зеленая власть.
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09.12.2020 15:19 Відповісти
Следующее решение Харьковскао ТИК:"Если Гепы нет,значит мэром будет Допа.
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09.12.2020 14:44 Відповісти
"Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью сообщает, что вчера, на 76-м году

жизни, после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, вновь приступил к работе Геральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев".
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09.12.2020 15:03 Відповісти
Кто украл Берни ?!
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09.12.2020 15:09 Відповісти
Салтыков-Щедрин и Гоголь нервно курят в сторонке. Эпоха Органчиков и Чичиковых продолжается и сегодня.
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09.12.2020 15:11 Відповісти
Да пелевин уже обкурился и валяется в коматозном состоянии.... Носов прозревает и медленно ест «Незнайка на Луне»
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09.12.2020 16:22 Відповісти
Я так понимаю,что воры, жулики и мошенники, обосновавшиеся в руководстве г. Харькова будут править его именем даже если его не будет, столько, сколько им позволит народ и ублюдочная зеленая власть.
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09.12.2020 15:20 Відповісти
Чудова схема: відправляєш напівтруп у Німеччину та керуєш містом-мільйонником від його імені.
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09.12.2020 15:48 Відповісти
Юридически -если пульс есть - это не труп
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09.12.2020 22:52 Відповісти
Мій Харків - це Білорусь в мініатюрі
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09.12.2020 15:53 Відповісти
Харьковская территориальная избирательная комиссия признала Геннадия Кернеса принявшим присягу мэра города. Источник: https://censor.net/ru/n3235843

ДЕБІЛИ ЦИРКОВІ Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 1792
Перевибори
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09.12.2020 16:00 Відповісти
Лєнін жил, лєнін жив, лєнін будєт жить!
Тьфу, гидота! Совкова тирса в черепній коробці - це невиліковно.
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09.12.2020 16:25 Відповісти
"Вибори" - давно перетворилися в ганебний фарс. Немає сенсу взагалі на них ходити. Як би ви не проголосували - не має значення, результат написаний заздалегідь.
Кернес -тому підтвердження.
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09.12.2020 16:39 Відповісти
Признайте уже на сессии горсовета его пожизненным мэром и не заморачивайтесь.
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09.12.2020 16:54 Відповісти
а после его можно воскресить и будет Гепа Невмырущий
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09.12.2020 17:43 Відповісти
Кернес - Кощей бессмертный, так что вам харьковчане, крупно повезло с мэром, гордитесь!
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09.12.2020 20:50 Відповісти
ГОТОВ К ТРУДУ ВМЭРОМ

Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 2725
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09.12.2020 22:07 Відповісти
Гепа - всььььоооо.... Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера - Цензор.НЕТ 384
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19.12.2020 22:43 Відповісти
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