Похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели, - Терехов

Сегодня решится вопрос об организации похорон Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, он будет похоронен в Харькове, скорее всего, в начале следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов в эфире канала ZIK.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря. - Ред.), или во вторник (22 декабря. - Ред.) - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - заявил Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли попрощаться с мэром.

Как сообщалось, сегодня стало известно о том, что умер новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра