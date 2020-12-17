Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня, - Терехов

Сьогодні вирішиться питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса, він буде похований у Харкові, швидше за все, на початку наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов в ефірі каналу ZIK.

"Я о 14:00 буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорон орієнтовно буде або в понеділок (21 грудня. - Ред.), або у вівторок (22 грудня. - Ред.) - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - заявив Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з мером.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо про те, що помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.

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Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нового міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. В цей же день секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він буде керувати містом до повернення мера