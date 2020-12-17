Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська

Верховна Рада повинна в 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом декількох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в зв'язку з інформацією про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

"Про Харків та Геннадія Кернеса. Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написала Айвазовська у Facebook у четвер.

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Вона зазначила, що, згідно із законодавством, не пізніше, ніж на 15-й день після смерті міського голови особа, яка здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається Верховною Радою не пізніше, ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

"На практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати, і подекуди процедура не була виконана роками", - наголосила Айвазовська.

Як повідомлялося, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте".

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього був підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня - в клініку "Шаріте" в Берліні.

Кернес уперше був обраний міським головою Харкова в 2010 році. До цього з 2002 року був секретарем Харківської міськради.

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах, після якого він був змушений пересуватися в інвалідному візку.

23 вересня 2020 року "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.

4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія вдруге визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.