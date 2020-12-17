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Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська

Верховна Рада повинна в 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом декількох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в зв'язку з інформацією про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

"Про Харків та Геннадія Кернеса. Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написала Айвазовська у Facebook у четвер.

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Вона зазначила, що, згідно із законодавством, не пізніше, ніж на 15-й день після смерті міського голови особа, яка здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається Верховною Радою не пізніше, ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

"На практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати, і подекуди процедура не була виконана роками", - наголосила Айвазовська.

Як повідомлялося, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте".

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього був підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня - в клініку "Шаріте" в Берліні.

Кернес уперше був обраний міським головою Харкова в 2010 році. До цього з 2002 року був секретарем Харківської міськради.

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах, після якого він був змушений пересуватися в інвалідному візку.

23 вересня 2020 року "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.

4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія вдруге визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська 01

Кернес Геннадій (506) Харків (5591) Айвазовська Ольга (101)


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Топ коментарі
+39
а харьковчане за него опять проголосуют
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17.12.2020 10:23
+33
Учитывая умственный уровень местной ваты такой сценарий более чем вероятен. Ватной крысе земля стекловатой.
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17.12.2020 10:29
+26
не обманул. сказал шо к 30 декабря вернётся в хорьков, - сделал!
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17.12.2020 10:41
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ага, Тєхас грабят тєхасци, Донбас - донбасци, а Ха - хєрнесци
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17.12.2020 10:19 Відповісти
эти гниды лядивськи знали что выбирают покойника.. там УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ХОТЯ БЫ БУДУТ ПРОТИВ ВСЕЙ избирательной комиссии Харькова что заочно признали Мэром без Присяги покойника-кандидата в такие он же уже был в несознанке в коме..??
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17.12.2020 10:36 Відповісти
я уже придумал веселую эпитафию:
"Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка"
а потом вдруг услышал такую же над могилой Паниковского...
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17.12.2020 10:41 Відповісти
Ситуація з Кернесом: дід помер, а рідні про це нікому не кажуть, щоб отримувати його пенсію...
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17.12.2020 10:58 Відповісти
или так :
"Остановись, прохожий! И не имей сомненья!
Здесь лежит разбойник Гепа, ни более, ни менее.
Им бы, казалось, жить да веселиться,
а ныне вон куда изволили переселиться".
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17.12.2020 11:12 Відповісти
о, ну это слишком эпично... почти "путник, поведай спартанцам о нашей кончине. Верны законам своим, здесь мы костьми полегли"...
Я б не тратился на это. Просвистел бы какую-нибудь "7:40" или хаванагилу с тумбалалайкой и забыл...
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17.12.2020 11:24 Відповісти
COVID - 19 помножил Керныса на НОЛЬ
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17.12.2020 11:41 Відповісти
Нех, не надо разводить. Мэром он не стал, то так Терехову хочется.
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17.12.2020 10:20 Відповісти
Терехов на следующей неделе планирует пышные похороны... и бубочку, поди, пригласят, и весь криворожский квартал с дылдой-ленкой, юзиком и лысым. А бубочка хером траурного Шопена на ф-но сыграет... потеха будет! Счастливые лица харьковчан, смех и веселье! А шо, и бубочке гешефт, и харьковчанам весело. Аккурат под Николая. Все по Ж-довски...
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17.12.2020 11:00 Відповісти
Не удивлюсь если и ***** пригласят
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17.12.2020 11:27 Відповісти
Став.https://lb.ua/news/2020/12/09/472579_kernesa_ogolosili_merom_harkova_bez.html Кернеса оголосили мером Харкова без присяги

"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - сказала Мозгова.
"Відповідно до зазначених вище законів Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень Харківського міського голови", - додала вона.
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17.12.2020 11:04 Відповісти
Это для дебилов, впреше не вперше. Тогда Кучма зачем присягу второй раз принимал? И где там электронная подпись?
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17.12.2020 11:09 Відповісти
для это есть КС, который должен пояснить такой момент. а вот с подписью, и что 2 декабря кто-то с кем-то разговаривал, это чистой воды фальсификация
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17.12.2020 11:11 Відповісти
Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n89 абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають Присягу такого змісту:.
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17.12.2020 11:49 Відповісти
Отакі, млять, закони у нашій державі. А хтось і далі вірить у демократію, народовладдя, чесні вибори. Ну-ну...
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17.12.2020 10:23 Відповісти
Це не закони у нас такі, а такі довбойоби харків'яни
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17.12.2020 10:37 Відповісти
Оооо сейчас начнут тянуть на себя всё что непосильным трудом "заработал" гепа. А активов и бабла там не меряно.
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17.12.2020 10:23 Відповісти
рЭволюция прадалжается- тАварищи...
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17.12.2020 10:25 Відповісти
время было все переоформить - когда в первый раз появилась новость что он все - тогда и начали волокиту с переоформлением собственности, недвижимости бабла, машин, участков, предприятий, сфер влияния..... ведь как оно например в приватбанке.... если родственник умер то денег снять не получится, еслит сразу до вызова полиции и скорой не сняли.. потом только через пол года при подтверждении степени родства
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17.12.2020 10:36 Відповісти
мені здається, саме з-за цього і тягнули з оголошенням його смерті. Напевно, тепер все переоформлено, все підстраховано, то і оголосили про смерть кернеса.
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17.12.2020 12:28 Відповісти
а харьковчане за него опять проголосуют
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17.12.2020 10:23 Відповісти
Учитывая умственный уровень местной ваты такой сценарий более чем вероятен. Ватной крысе земля стекловатой.
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17.12.2020 10:29 Відповісти
Так за мумію
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17.12.2020 10:37 Відповісти
Ты и представить не можешь, как быстро про эту крысу забудут...
Другое дело, кого выберут следующим. Харьковчане ж просто млеют, наблюдая, как их обкрадывают...
Ж-ярославскому это и нах не надо. Остается, в понимании харьковчан, либо Ж-долбодопкин, либо Ж-фельдман... кроме Ж2ы в хрякове и нет никого... а шо? Жадана выбирать?????? Спроси у любого таксиста гепиной 30-40... или у любого ритуальщика гепиного "ритуала"...
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17.12.2020 10:50 Відповісти
В харькове не только вата живет. А ты выражаешься так что мол абсолютно каждый харьковчанин уже при рождении - ватник. А между тем, харьковчане и на майдане стояли, со всеми, а потом в одиночку, когда в харькове были теракты отбивались от гопоты с белгорода. Хоть ктото на подмогу с запада приехал? как там, моя хата з краю, я нiчо не знаю(с)?
Спасибо нашим футбольным фанатам. И приезжему спецназу.
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17.12.2020 11:13 Відповісти
по секрету, я сам - харьковчанин. И очень болезненно наблюдаю и переживпю то, что происходит в городе.
И да, я был на харьковских "майданах" - по сути - акциях противостояния белгородско-курскому отребью, которое беспрепятственно въехало через Гоптовку при попустительстве гепы и миганиЙопкина.
Давай не будем спорить о позиции большинства. Это унизительно.
И да, таки путин - ***** тралялялялчояляляяяя
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17.12.2020 11:20 Відповісти
ні, не кожен харків'янин вата. Але більшість - вата. Вибачте, але правди нікуди подіти. Канал ньюзвонь дуже якісно промивав мізки харків'янам. І треба визнати всім тим мураєвим та рабіновічам з портновими це завдання вдалось виконати на 12 балів. Тому і маємо патріотичний прошарок в 15-20 %, а прокацапський 80%. Та ще й безпосередня близкість до кордонів з орками, також не останній аргумент в питаннях визначення харків'ян.
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17.12.2020 12:33 Відповісти
І кожен другий має якогось родича в диркосральні, що в 30 км від міста в белгородськіх іпінях
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17.12.2020 12:44 Відповісти
так. Родинні зв'язки дуже розповсюджене явище, ще з часів срср-у. Такі вже реалії. Тож, і увага до прикордонних з засрахою українських міст має бути прискіпливішою. А взагалі то, важко боротися з вадами менталітету, це майже неможливо. Прокацапські вподобання все одно десь та вилізуть. А коли ще й підбурюють суспільство на це, то і взагалі важко піддається контролю глобальна новітня "русіфікація" прикордонних регіонів. З географічним сусідом нам геть не поталанило - агресивний, кровожерливий, керований люмпен, тому і лізуть сюди кацапські орки "захищати" рюзге мір.
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17.12.2020 12:53 Відповісти
ну так)- пока все не порешают- переподелят...., что не понимать- харьковчане, вперед , на новые "выборы"....
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17.12.2020 10:24 Відповісти
все летают в Германию лечится, а разница только в том, что вы там также умрете, только сперва потратите сотни тысяч евро на зарплату врачам, а потом умрёте
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17.12.2020 10:26 Відповісти
Щось на Гепу не схоже, щоб він платив свої кровні. Не той характер
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17.12.2020 12:06 Відповісти
Харьковчане, выходите на митинг в поддержку очередной прокремлевской наволочи. Например добкин, шуфрич, может эфремова себе захотите выбрать. Они очень любят вас и ждут
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17.12.2020 10:26 Відповісти
та не нуди... и без тебя тошно смотреть на все это барабашово... эти идиоты то зеленского выберут, то долбодопкина, то эту Ж2 - вор, наперсточник, аферист, кидала, ломщик чеков, заказник-убийца, а быдло харьковское на него передергивает. Терехов еще и памятник ему поставит... хотя гепа сам себе памятник установил там, у зоопарка, слепив фонтан и украсив его обезьянами. И каждая из тех лысых абизянн напоминает гепу. Бездарное во всем, кроме воровства. Тут это Ж-дерьмо было просто мпэстро. Тьфу, срань...
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17.12.2020 10:37 Відповісти
гепа сам себе памятник установил там, у зоопарка, слепив фонтан и украсив его обезьянами. И каждая из тех лысых абизянн напоминает гепу.

**************

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9537
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17.12.2020 15:08 Відповісти
Ща допа нарисуется и пустив крокодилью слезу расскажет о своей любви к покойному и что он пойдёт в мэры из-за этой самой любви. Ватное харьковское стадо понурив тупые морды потопает голосовать.
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17.12.2020 10:26 Відповісти
Я думаю, в горсовете Харькова введут институт колясконаследия, а коляска станет символом высшей власти в городе.. ну и ритуал умирания от ковидных осложнений, как символ окончания мерских полномочий..
Харьковчане они ж особеные дебилы, поэтому обязательно придумают какой-то идиотизм..
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17.12.2020 10:27 Відповісти
Бл... Представляю масштабы дележа под траурную музыку...
И толпы обезумевших и осиротевших харьковчан...
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17.12.2020 10:28 Відповісти
Так и вижу как секретарь горсовета (он же мэр Харькова) подает ходатайство в Раду: Ребята, пожалуйста, лишите меня кормушки. А то деньги уже некуда складывать.
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17.12.2020 10:29 Відповісти
адольфыч и по удалёнке мерствовать может, благо по Харькову поповских точек доступа хоть пруд пруди
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17.12.2020 10:35 Відповісти
ха, благодарные харьковчане выберут себе мэром памятник Гепе
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17.12.2020 10:35 Відповісти
Вот же твари, знали что он умирает но все равно присягу провели.
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17.12.2020 10:35 Відповісти
На то и расчет, сейчас начнется дележка и деребан.
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17.12.2020 11:05 Відповісти
не обманул. сказал шо к 30 декабря вернётся в хорьков, - сделал!
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17.12.2020 10:41 Відповісти
Да, находится больше трех недель на аппаратах искусственного дыхания, в состоянии комы нелегко. Пациент был скорее мертв, чем жив. Но камарилья хотела невозможного.
Гепа уже слышал Голос: "Ваше время истекло. Ваше время исктекло!"
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17.12.2020 11:15 Відповісти
три недели это вообще жесть. даже десять часов наркоза с сердечно-лёгочной машиной оставляют свои следы.
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17.12.2020 11:32 Відповісти
Наверное, окружение Гепы проверяло реакцию общества, типа, может ли мертвый Гепа годами "управлять" из Шарите, когда его никто бы не видел и не слышал.
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17.12.2020 12:00 Відповісти
может быть. по законам жанра, бох должен быть вечно живой. щас самое время обьявить будет, шо при перевозке тело исчезло а перевозчики видели, как гепа воскрес и вознёсся )) шоб не вышло так, как с маринованным володькой, где каждый может придти и убедиться, шо он труп обычного смертного. и будут потом вместо заседаний сеансы спиритизма проводить и руководствоваться "мудрыми указаниями" воскресшовознёсшегося ))
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17.12.2020 12:07 Відповісти
Покойник честно сдержал слово.
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17.12.2020 11:17 Відповісти
Или, что вернее, долготерпение Божие закончилось.
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17.12.2020 12:01 Відповісти
Помножил себе на ноль
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17.12.2020 10:43 Відповісти
иуду Бог умножил на ноль
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17.12.2020 10:44 Відповісти
ПЕРЕВЫБОРЫ!
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17.12.2020 10:48 Відповісти
На початку наступного тижня? А мавзолей збудувати встигнуть? Харків`яни, як там, встигаєте? Чи може його в чистому полі закопаєте?
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17.12.2020 10:49 Відповісти
Судя по тишине вокруг Кернеса до его сиерти, то походу деребанили влияние его в Харькове.
Он по факту стал мером,но он был в больнице. Всё разыграли как по нотам - Кернеса нет но есть его зам,которого рекомендовал Кернес и который был на лечении..
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17.12.2020 10:53 Відповісти
Такой живчик на фото к превью)))
Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3607
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17.12.2020 10:57 Відповісти
ну и люди у нас...
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17.12.2020 10:58 Відповісти
И не говори... Выбираете всякую мразь, молитесь не нее и в "зубожинни" обвиняете "госдеп", "соросят" и "биндеравцев".
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17.12.2020 11:05 Відповісти
Да, вы правы... Никакой адекватной реакции. Ни массовых народных гуляний, ни всеобщего веселья... Даже никто не задумается, какое же бесстыдство избирать мэром второго города в стране полуживого преступника, грабителя, человека с полностью сожженной совестью и утратившим всякие представления о морали, о нравственности. Потому люди бегут с Украины.
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17.12.2020 12:04 Відповісти
Хоронілі ********
Гепу Кернеса вчєра, -
Так порвалі трі баяна,
І рубашек дохєра!

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17.12.2020 12:15 Відповісти
Кернес перестал обворовывать харьковчан. Они рыдают.
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17.12.2020 11:07 Відповісти
Харьков теперь будет Кернесоград или Кернесбург?
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17.12.2020 11:08 Відповісти
А вот одну из улиц точно назовут именем этого крысеныша. Цензор рассудительно отключил комментарии на "новости" о смерти вора и подлеца, иначе бы комментариев было за миллион, сервера не выдержали.
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17.12.2020 11:17 Відповісти
Гепа помер, да здравствует Допа!
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17.12.2020 11:10 Відповісти
Лоханулся указаный тем что снялся с выборов. Бэкал сегодня по тв каналу муть. После болезни жмаканый был. Апломб слетел. Пугануло рокера-шпокера видно крепко. Оно теперь никому не надо убого-горделивое. Борзость штука хорошая. Но дозировано и не против всех. А оно возомнило---теперь неликвид.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
Резинового сделают и выберут
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17.12.2020 11:10 Відповісти
Забальзамируют и посадят в кресло😁
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17.12.2020 11:12 Відповісти
Харків буде першим містом в історії людства,де Мером працює ДУХ колишнього мера.Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8658
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17.12.2020 11:27 Відповісти
ситуація не прописана в Контитуції і не заборонена Законами...
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17.12.2020 11:29 Відповісти
Если Кернес не может исполнять функции мэра, пусть харьки откопают труп Кушнарева и посадят в кресло! А какая разница?
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17.12.2020 11:16 Відповісти
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
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17.12.2020 11:22 Відповісти
У Харкові ситуація простіша.. там вже старий міськвиконком не працює..
Ніж у Львові з Садовим,котрий НІБИ захворів на короновірус..
і тепер буде хворіти хоч пів року...А містобудівні умови на висотки будуть "розходитись як гарячі пиріжки" по 50-60 тис. доларів за ..
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17.12.2020 11:25 Відповісти
Он обещал вернуться к концу декабря и он вернулся .А сынок или пасынок-недоумок всё карикатурки выставлял как он смерть трахает.
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17.12.2020 11:27 Відповісти
Наконецто эти животные начали от старости подыхать
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17.12.2020 11:30 Відповісти
ну он обещал ведь до 30.12 вернуться. Пацан сказал, пацан сделал
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17.12.2020 11:34 Відповісти
Харьковчане постройте кернесу мавзолей и забальзамируйие своего ватного идола
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17.12.2020 11:39 Відповісти
теперь ..кто больше занесет...
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17.12.2020 11:42 Відповісти
И кто посговорчивей будет.
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17.12.2020 11:50 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения"© мог ли почтенный Адольф Лазаревич наречь сына банальным Гешей? Имеет место быть небезосновательное мнение, что почтенный Адольф Лазаревич всё-таки нарёк сына Генрихом.
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17.12.2020 11:47 Відповісти
Тепер питання, чи є в Харкові ще такі відморозки, щоб "харькавчанє" мали кого обирати?
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17.12.2020 11:54 Відповісти
1 дек. 2020 г. - Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского головы по итогам местных выборов 25 октября

4 дек. 2020 г. - Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады

27 ****. 2020 г. - В Днепре во время первой сессии Днепровского городского совета Борис Филатов принял присягу..........................первый, второй, третий , десятый раз
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17.12.2020 12:04 Відповісти
не бачу приводів для радощів. Гепа хоч керований був (прости його Господи за всі його діяння), а тепер ще не відомо кого ватний Харків обере собі в мери, якогось відверто проросійського паскудника, наприклад. І отримаємо ще й хнр якийсь паскудний.
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17.12.2020 12:21 Відповісти
Пережили́ одну халепу, -
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2595
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17.12.2020 12:56 Відповісти
если голова бандита Кернеса избиралась, регистрировалась..., почему бы ей и дальше не руководить? Поправочку проголосовать, и все.
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17.12.2020 13:58 Відповісти
Навіщо обирати нового мера? Нарід хоче Кернеса, нехай він керує з аду.
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17.12.2020 16:21 Відповісти
А то, что голосовали за покойника или недееспособного Кернеса, это как !!??Уголовное преступление ли норма для Зеленского??? При желании новые выборы можно назначить уже в апреле и не позже и не нарушая при этом закон!! Вот и посмотрим, захочет ли Зеленский соблюдать закон и иметь там проукраинского мэра , а не россиского какого-нибудь холуя типа Добкина -попкина!!
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17.12.2020 19:43 Відповісти
Ну вот и вылезла вся мышинная возня в ночном Киеве полторы недели назад, когда Терехова возили по большим начальникам. Он то по должности зам мэра. А мэра скорее уже списали недели две назад пусть, когда допустим отказала 1 почка. Это в Шарите не стали донорскую ставить за бабосы любые??? Видно смысла не стало. И забегали кого поставить! Зам труппа не проходит. Тогда то и порешили на секретаря хлопца бросить. А сессия конечно утвердила. Схемы остались--бабело течёт. Король умер---да здравствует король! А быдло что? А жуёт---сопли, жвачку, подачку, гречку, сгущёнку, спущёнку и чаёк в гранулах! И мечтает что бы повторили! Конечно выборы уже давно не нужны и не только мэров.
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17.12.2020 21:34 Відповісти
 
 