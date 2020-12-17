Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська
Верховна Рада повинна в 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом декількох років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначає голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в зв'язку з інформацією про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.
"Про Харків та Геннадія Кернеса. Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написала Айвазовська у Facebook у четвер.
Вона зазначила, що, згідно із законодавством, не пізніше, ніж на 15-й день після смерті міського голови особа, яка здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів. Таке клопотання розглядається Верховною Радою не пізніше, ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.
"На практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати, і подекуди процедура не була виконана роками", - наголосила Айвазовська.
Як повідомлялося, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте".
Він не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього був підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня - в клініку "Шаріте" в Берліні.
Кернес уперше був обраний міським головою Харкова в 2010 році. До цього з 2002 року був секретарем Харківської міськради.
28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах, після якого він був змушений пересуватися в інвалідному візку.
23 вересня 2020 року "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.
4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія вдруге визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.
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"Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка"
а потом вдруг услышал такую же над могилой Паниковского...
"Остановись, прохожий! И не имей сомненья!
Здесь лежит разбойник Гепа, ни более, ни менее.
Им бы, казалось, жить да веселиться,
а ныне вон куда изволили переселиться".
Я б не тратился на это. Просвистел бы какую-нибудь "7:40" или хаванагилу с тумбалалайкой и забыл...
"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - сказала Мозгова.
"Відповідно до зазначених вище законів Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень Харківського міського голови", - додала вона.
Другое дело, кого выберут следующим. Харьковчане ж просто млеют, наблюдая, как их обкрадывают...
Ж-ярославскому это и нах не надо. Остается, в понимании харьковчан, либо Ж-долбодопкин, либо Ж-фельдман... кроме Ж2ы в хрякове и нет никого... а шо? Жадана выбирать?????? Спроси у любого таксиста гепиной 30-40... или у любого ритуальщика гепиного "ритуала"...
Спасибо нашим футбольным фанатам. И приезжему спецназу.
И да, я был на харьковских "майданах" - по сути - акциях противостояния белгородско-курскому отребью, которое беспрепятственно въехало через Гоптовку при попустительстве гепы и миганиЙопкина.
Давай не будем спорить о позиции большинства. Это унизительно.
И да, таки путин - ***** тралялялялчояляляяяя
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Харьковчане они ж особеные дебилы, поэтому обязательно придумают какой-то идиотизм..
И толпы обезумевших и осиротевших харьковчан...
Гепа уже слышал Голос: "Ваше время истекло. Ваше время исктекло!"
мертвыйГепа годами "управлять" из Шарите, когда его никто бы не видел и не слышал.
Он по факту стал мером,но он был в больнице. Всё разыграли как по нотам - Кернеса нет но есть его зам,которого рекомендовал Кернес и который был на лечении..
Гепу Кернеса вчєра, -
Так порвалі трі баяна,
І рубашек дохєра!
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
Ніж у Львові з Садовим,котрий НІБИ захворів на короновірус..
і тепер буде хворіти хоч пів року...А містобудівні умови на висотки будуть "розходитись як гарячі пиріжки" по 50-60 тис. доларів за ..
4 дек. 2020 г. - Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады
27 ****. 2020 г. - В Днепре во время первой сессии Днепровского городского совета Борис Филатов принял присягу..........................первый, второй, третий , десятый раз
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.