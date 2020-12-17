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Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, - Айвазовская

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, - Айвазовская

Верховная Рада должна в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство о назначении внеочередных выборов, однако эта процедура в Украине иногда не выполнялась в течение нескольких лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, это отмечает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в связи с поступившей информацией о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"О Харькове и Геннадии Кернесе. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять, и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - написала Айвазовская в Facebook в четверг.

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Она отметила, что, согласно законодательству, не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

"На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и местами процедура не была выполнена годами", - подчеркнула Айвазовская.

Как сообщилось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите".

Он не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - в клинику "Шарите" в Берлине.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. До этого, с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после которого он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

23 сентября 2020 года "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, - Айвазовская 01

Кернес Геннадий (1286) Харьков (7475) Айвазовская Ольга (122)


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Топ комментарии
+39
а харьковчане за него опять проголосуют
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17.12.2020 10:23
+33
Учитывая умственный уровень местной ваты такой сценарий более чем вероятен. Ватной крысе земля стекловатой.
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17.12.2020 10:29
+26
не обманул. сказал шо к 30 декабря вернётся в хорьков, - сделал!
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17.12.2020 10:41
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ага, Тєхас грабят тєхасци, Донбас - донбасци, а Ха - хєрнесци
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17.12.2020 10:19 Ответить
эти гниды лядивськи знали что выбирают покойника.. там УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ХОТЯ БЫ БУДУТ ПРОТИВ ВСЕЙ избирательной комиссии Харькова что заочно признали Мэром без Присяги покойника-кандидата в такие он же уже был в несознанке в коме..??
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17.12.2020 10:36 Ответить
я уже придумал веселую эпитафию:
"Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка"
а потом вдруг услышал такую же над могилой Паниковского...
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17.12.2020 10:41 Ответить
Ситуація з Кернесом: дід помер, а рідні про це нікому не кажуть, щоб отримувати його пенсію...
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17.12.2020 10:58 Ответить
или так :
"Остановись, прохожий! И не имей сомненья!
Здесь лежит разбойник Гепа, ни более, ни менее.
Им бы, казалось, жить да веселиться,
а ныне вон куда изволили переселиться".
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17.12.2020 11:12 Ответить
о, ну это слишком эпично... почти "путник, поведай спартанцам о нашей кончине. Верны законам своим, здесь мы костьми полегли"...
Я б не тратился на это. Просвистел бы какую-нибудь "7:40" или хаванагилу с тумбалалайкой и забыл...
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17.12.2020 11:24 Ответить
COVID - 19 помножил Керныса на НОЛЬ
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17.12.2020 11:41 Ответить
Нех, не надо разводить. Мэром он не стал, то так Терехову хочется.
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17.12.2020 10:20 Ответить
Терехов на следующей неделе планирует пышные похороны... и бубочку, поди, пригласят, и весь криворожский квартал с дылдой-ленкой, юзиком и лысым. А бубочка хером траурного Шопена на ф-но сыграет... потеха будет! Счастливые лица харьковчан, смех и веселье! А шо, и бубочке гешефт, и харьковчанам весело. Аккурат под Николая. Все по Ж-довски...
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17.12.2020 11:00 Ответить
Не удивлюсь если и ***** пригласят
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17.12.2020 11:27 Ответить
Став.https://lb.ua/news/2020/12/09/472579_kernesa_ogolosili_merom_harkova_bez.html Кернеса оголосили мером Харкова без присяги

"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - сказала Мозгова.
"Відповідно до зазначених вище законів Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень Харківського міського голови", - додала вона.
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17.12.2020 11:04 Ответить
Это для дебилов, впреше не вперше. Тогда Кучма зачем присягу второй раз принимал? И где там электронная подпись?
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17.12.2020 11:09 Ответить
для это есть КС, который должен пояснить такой момент. а вот с подписью, и что 2 декабря кто-то с кем-то разговаривал, это чистой воды фальсификация
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17.12.2020 11:11 Ответить
Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n89 абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають Присягу такого змісту:.
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17.12.2020 11:49 Ответить
Отакі, млять, закони у нашій державі. А хтось і далі вірить у демократію, народовладдя, чесні вибори. Ну-ну...
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17.12.2020 10:23 Ответить
Це не закони у нас такі, а такі довбойоби харків'яни
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17.12.2020 10:37 Ответить
Оооо сейчас начнут тянуть на себя всё что непосильным трудом "заработал" гепа. А активов и бабла там не меряно.
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17.12.2020 10:23 Ответить
рЭволюция прадалжается- тАварищи...
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17.12.2020 10:25 Ответить
время было все переоформить - когда в первый раз появилась новость что он все - тогда и начали волокиту с переоформлением собственности, недвижимости бабла, машин, участков, предприятий, сфер влияния..... ведь как оно например в приватбанке.... если родственник умер то денег снять не получится, еслит сразу до вызова полиции и скорой не сняли.. потом только через пол года при подтверждении степени родства
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17.12.2020 10:36 Ответить
мені здається, саме з-за цього і тягнули з оголошенням його смерті. Напевно, тепер все переоформлено, все підстраховано, то і оголосили про смерть кернеса.
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17.12.2020 12:28 Ответить
а харьковчане за него опять проголосуют
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17.12.2020 10:23 Ответить
Учитывая умственный уровень местной ваты такой сценарий более чем вероятен. Ватной крысе земля стекловатой.
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17.12.2020 10:29 Ответить
Так за мумію
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17.12.2020 10:37 Ответить
Ты и представить не можешь, как быстро про эту крысу забудут...
Другое дело, кого выберут следующим. Харьковчане ж просто млеют, наблюдая, как их обкрадывают...
Ж-ярославскому это и нах не надо. Остается, в понимании харьковчан, либо Ж-долбодопкин, либо Ж-фельдман... кроме Ж2ы в хрякове и нет никого... а шо? Жадана выбирать?????? Спроси у любого таксиста гепиной 30-40... или у любого ритуальщика гепиного "ритуала"...
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17.12.2020 10:50 Ответить
В харькове не только вата живет. А ты выражаешься так что мол абсолютно каждый харьковчанин уже при рождении - ватник. А между тем, харьковчане и на майдане стояли, со всеми, а потом в одиночку, когда в харькове были теракты отбивались от гопоты с белгорода. Хоть ктото на подмогу с запада приехал? как там, моя хата з краю, я нiчо не знаю(с)?
Спасибо нашим футбольным фанатам. И приезжему спецназу.
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17.12.2020 11:13 Ответить
по секрету, я сам - харьковчанин. И очень болезненно наблюдаю и переживпю то, что происходит в городе.
И да, я был на харьковских "майданах" - по сути - акциях противостояния белгородско-курскому отребью, которое беспрепятственно въехало через Гоптовку при попустительстве гепы и миганиЙопкина.
Давай не будем спорить о позиции большинства. Это унизительно.
И да, таки путин - ***** тралялялялчояляляяяя
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17.12.2020 11:20 Ответить
ні, не кожен харків'янин вата. Але більшість - вата. Вибачте, але правди нікуди подіти. Канал ньюзвонь дуже якісно промивав мізки харків'янам. І треба визнати всім тим мураєвим та рабіновічам з портновими це завдання вдалось виконати на 12 балів. Тому і маємо патріотичний прошарок в 15-20 %, а прокацапський 80%. Та ще й безпосередня близкість до кордонів з орками, також не останній аргумент в питаннях визначення харків'ян.
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17.12.2020 12:33 Ответить
І кожен другий має якогось родича в диркосральні, що в 30 км від міста в белгородськіх іпінях
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17.12.2020 12:44 Ответить
так. Родинні зв'язки дуже розповсюджене явище, ще з часів срср-у. Такі вже реалії. Тож, і увага до прикордонних з засрахою українських міст має бути прискіпливішою. А взагалі то, важко боротися з вадами менталітету, це майже неможливо. Прокацапські вподобання все одно десь та вилізуть. А коли ще й підбурюють суспільство на це, то і взагалі важко піддається контролю глобальна новітня "русіфікація" прикордонних регіонів. З географічним сусідом нам геть не поталанило - агресивний, кровожерливий, керований люмпен, тому і лізуть сюди кацапські орки "захищати" рюзге мір.
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17.12.2020 12:53 Ответить
ну так)- пока все не порешают- переподелят...., что не понимать- харьковчане, вперед , на новые "выборы"....
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17.12.2020 10:24 Ответить
все летают в Германию лечится, а разница только в том, что вы там также умрете, только сперва потратите сотни тысяч евро на зарплату врачам, а потом умрёте
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17.12.2020 10:26 Ответить
Щось на Гепу не схоже, щоб він платив свої кровні. Не той характер
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17.12.2020 12:06 Ответить
Харьковчане, выходите на митинг в поддержку очередной прокремлевской наволочи. Например добкин, шуфрич, может эфремова себе захотите выбрать. Они очень любят вас и ждут
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17.12.2020 10:26 Ответить
та не нуди... и без тебя тошно смотреть на все это барабашово... эти идиоты то зеленского выберут, то долбодопкина, то эту Ж2 - вор, наперсточник, аферист, кидала, ломщик чеков, заказник-убийца, а быдло харьковское на него передергивает. Терехов еще и памятник ему поставит... хотя гепа сам себе памятник установил там, у зоопарка, слепив фонтан и украсив его обезьянами. И каждая из тех лысых абизянн напоминает гепу. Бездарное во всем, кроме воровства. Тут это Ж-дерьмо было просто мпэстро. Тьфу, срань...
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17.12.2020 10:37 Ответить
гепа сам себе памятник установил там, у зоопарка, слепив фонтан и украсив его обезьянами. И каждая из тех лысых абизянн напоминает гепу.

**************

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9537
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17.12.2020 15:08 Ответить
Ща допа нарисуется и пустив крокодилью слезу расскажет о своей любви к покойному и что он пойдёт в мэры из-за этой самой любви. Ватное харьковское стадо понурив тупые морды потопает голосовать.
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17.12.2020 10:26 Ответить
Я думаю, в горсовете Харькова введут институт колясконаследия, а коляска станет символом высшей власти в городе.. ну и ритуал умирания от ковидных осложнений, как символ окончания мерских полномочий..
Харьковчане они ж особеные дебилы, поэтому обязательно придумают какой-то идиотизм..
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17.12.2020 10:27 Ответить
Бл... Представляю масштабы дележа под траурную музыку...
И толпы обезумевших и осиротевших харьковчан...
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17.12.2020 10:28 Ответить
Так и вижу как секретарь горсовета (он же мэр Харькова) подает ходатайство в Раду: Ребята, пожалуйста, лишите меня кормушки. А то деньги уже некуда складывать.
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17.12.2020 10:29 Ответить
адольфыч и по удалёнке мерствовать может, благо по Харькову поповских точек доступа хоть пруд пруди
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17.12.2020 10:35 Ответить
ха, благодарные харьковчане выберут себе мэром памятник Гепе
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17.12.2020 10:35 Ответить
Вот же твари, знали что он умирает но все равно присягу провели.
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17.12.2020 10:35 Ответить
На то и расчет, сейчас начнется дележка и деребан.
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17.12.2020 11:05 Ответить
не обманул. сказал шо к 30 декабря вернётся в хорьков, - сделал!
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17.12.2020 10:41 Ответить
Да, находится больше трех недель на аппаратах искусственного дыхания, в состоянии комы нелегко. Пациент был скорее мертв, чем жив. Но камарилья хотела невозможного.
Гепа уже слышал Голос: "Ваше время истекло. Ваше время исктекло!"
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17.12.2020 11:15 Ответить
три недели это вообще жесть. даже десять часов наркоза с сердечно-лёгочной машиной оставляют свои следы.
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17.12.2020 11:32 Ответить
Наверное, окружение Гепы проверяло реакцию общества, типа, может ли мертвый Гепа годами "управлять" из Шарите, когда его никто бы не видел и не слышал.
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17.12.2020 12:00 Ответить
может быть. по законам жанра, бох должен быть вечно живой. щас самое время обьявить будет, шо при перевозке тело исчезло а перевозчики видели, как гепа воскрес и вознёсся )) шоб не вышло так, как с маринованным володькой, где каждый может придти и убедиться, шо он труп обычного смертного. и будут потом вместо заседаний сеансы спиритизма проводить и руководствоваться "мудрыми указаниями" воскресшовознёсшегося ))
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17.12.2020 12:07 Ответить
Покойник честно сдержал слово.
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17.12.2020 11:17 Ответить
Или, что вернее, долготерпение Божие закончилось.
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17.12.2020 12:01 Ответить
Помножил себе на ноль
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17.12.2020 10:43 Ответить
иуду Бог умножил на ноль
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17.12.2020 10:44 Ответить
ПЕРЕВЫБОРЫ!
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17.12.2020 10:48 Ответить
На початку наступного тижня? А мавзолей збудувати встигнуть? Харків`яни, як там, встигаєте? Чи може його в чистому полі закопаєте?
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17.12.2020 10:49 Ответить
Судя по тишине вокруг Кернеса до его сиерти, то походу деребанили влияние его в Харькове.
Он по факту стал мером,но он был в больнице. Всё разыграли как по нотам - Кернеса нет но есть его зам,которого рекомендовал Кернес и который был на лечении..
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17.12.2020 10:53 Ответить
Такой живчик на фото к превью)))
Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3607
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17.12.2020 10:57 Ответить
ну и люди у нас...
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17.12.2020 10:58 Ответить
И не говори... Выбираете всякую мразь, молитесь не нее и в "зубожинни" обвиняете "госдеп", "соросят" и "биндеравцев".
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17.12.2020 11:05 Ответить
Да, вы правы... Никакой адекватной реакции. Ни массовых народных гуляний, ни всеобщего веселья... Даже никто не задумается, какое же бесстыдство избирать мэром второго города в стране полуживого преступника, грабителя, человека с полностью сожженной совестью и утратившим всякие представления о морали, о нравственности. Потому люди бегут с Украины.
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17.12.2020 12:04 Ответить
Хоронілі ********
Гепу Кернеса вчєра, -
Так порвалі трі баяна,
І рубашек дохєра!

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17.12.2020 12:15 Ответить
Кернес перестал обворовывать харьковчан. Они рыдают.
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17.12.2020 11:07 Ответить
Харьков теперь будет Кернесоград или Кернесбург?
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17.12.2020 11:08 Ответить
А вот одну из улиц точно назовут именем этого крысеныша. Цензор рассудительно отключил комментарии на "новости" о смерти вора и подлеца, иначе бы комментариев было за миллион, сервера не выдержали.
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17.12.2020 11:17 Ответить
Гепа помер, да здравствует Допа!
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17.12.2020 11:10 Ответить
Лоханулся указаный тем что снялся с выборов. Бэкал сегодня по тв каналу муть. После болезни жмаканый был. Апломб слетел. Пугануло рокера-шпокера видно крепко. Оно теперь никому не надо убого-горделивое. Борзость штука хорошая. Но дозировано и не против всех. А оно возомнило---теперь неликвид.
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17.12.2020 21:39 Ответить
Резинового сделают и выберут
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17.12.2020 11:10 Ответить
Забальзамируют и посадят в кресло😁
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17.12.2020 11:12 Ответить
Харків буде першим містом в історії людства,де Мером працює ДУХ колишнього мера.Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8658
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17.12.2020 11:27 Ответить
ситуація не прописана в Контитуції і не заборонена Законами...
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17.12.2020 11:29 Ответить
Если Кернес не может исполнять функции мэра, пусть харьки откопают труп Кушнарева и посадят в кресло! А какая разница?
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17.12.2020 11:16 Ответить
Он был не лох и не простак,
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
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17.12.2020 11:22 Ответить
У Харкові ситуація простіша.. там вже старий міськвиконком не працює..
Ніж у Львові з Садовим,котрий НІБИ захворів на короновірус..
і тепер буде хворіти хоч пів року...А містобудівні умови на висотки будуть "розходитись як гарячі пиріжки" по 50-60 тис. доларів за ..
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17.12.2020 11:25 Ответить
Он обещал вернуться к концу декабря и он вернулся .А сынок или пасынок-недоумок всё карикатурки выставлял как он смерть трахает.
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17.12.2020 11:27 Ответить
Наконецто эти животные начали от старости подыхать
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17.12.2020 11:30 Ответить
ну он обещал ведь до 30.12 вернуться. Пацан сказал, пацан сделал
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17.12.2020 11:34 Ответить
Харьковчане постройте кернесу мавзолей и забальзамируйие своего ватного идола
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17.12.2020 11:39 Ответить
теперь ..кто больше занесет...
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17.12.2020 11:42 Ответить
И кто посговорчивей будет.
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17.12.2020 11:50 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения"© мог ли почтенный Адольф Лазаревич наречь сына банальным Гешей? Имеет место быть небезосновательное мнение, что почтенный Адольф Лазаревич всё-таки нарёк сына Генрихом.
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17.12.2020 11:47 Ответить
Тепер питання, чи є в Харкові ще такі відморозки, щоб "харькавчанє" мали кого обирати?
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17.12.2020 11:54 Ответить
1 дек. 2020 г. - Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского головы по итогам местных выборов 25 октября

4 дек. 2020 г. - Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады

27 ****. 2020 г. - В Днепре во время первой сессии Днепровского городского совета Борис Филатов принял присягу..........................первый, второй, третий , десятый раз
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17.12.2020 12:04 Ответить
не бачу приводів для радощів. Гепа хоч керований був (прости його Господи за всі його діяння), а тепер ще не відомо кого ватний Харків обере собі в мери, якогось відверто проросійського паскудника, наприклад. І отримаємо ще й хнр якийсь паскудний.
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17.12.2020 12:21 Ответить
Пережили́ одну халепу, -
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2595
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17.12.2020 12:56 Ответить
если голова бандита Кернеса избиралась, регистрировалась..., почему бы ей и дальше не руководить? Поправочку проголосовать, и все.
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17.12.2020 13:58 Ответить
Навіщо обирати нового мера? Нарід хоче Кернеса, нехай він керує з аду.
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17.12.2020 16:21 Ответить
А то, что голосовали за покойника или недееспособного Кернеса, это как !!??Уголовное преступление ли норма для Зеленского??? При желании новые выборы можно назначить уже в апреле и не позже и не нарушая при этом закон!! Вот и посмотрим, захочет ли Зеленский соблюдать закон и иметь там проукраинского мэра , а не россиского какого-нибудь холуя типа Добкина -попкина!!
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17.12.2020 19:43 Ответить
Ну вот и вылезла вся мышинная возня в ночном Киеве полторы недели назад, когда Терехова возили по большим начальникам. Он то по должности зам мэра. А мэра скорее уже списали недели две назад пусть, когда допустим отказала 1 почка. Это в Шарите не стали донорскую ставить за бабосы любые??? Видно смысла не стало. И забегали кого поставить! Зам труппа не проходит. Тогда то и порешили на секретаря хлопца бросить. А сессия конечно утвердила. Схемы остались--бабело течёт. Король умер---да здравствует король! А быдло что? А жуёт---сопли, жвачку, подачку, гречку, сгущёнку, спущёнку и чаёк в гранулах! И мечтает что бы повторили! Конечно выборы уже давно не нужны и не только мэров.
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17.12.2020 21:34 Ответить
 
 