Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, - Айвазовская
Верховная Рада должна в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство о назначении внеочередных выборов, однако эта процедура в Украине иногда не выполнялась в течение нескольких лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, это отмечает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в связи с поступившей информацией о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.
"О Харькове и Геннадии Кернесе. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять, и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - написала Айвазовская в Facebook в четверг.
Она отметила, что, согласно законодательству, не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.
"На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и местами процедура не была выполнена годами", - подчеркнула Айвазовская.
Как сообщилось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите".
Он не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - в клинику "Шарите" в Берлине.
Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. До этого, с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета.
28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после которого он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
23 сентября 2020 года "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.
4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
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"Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка"
а потом вдруг услышал такую же над могилой Паниковского...
"Остановись, прохожий! И не имей сомненья!
Здесь лежит разбойник Гепа, ни более, ни менее.
Им бы, казалось, жить да веселиться,
а ныне вон куда изволили переселиться".
Я б не тратился на это. Просвистел бы какую-нибудь "7:40" или хаванагилу с тумбалалайкой и забыл...
"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - сказала Мозгова.
"Відповідно до зазначених вище законів Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень Харківського міського голови", - додала вона.
Другое дело, кого выберут следующим. Харьковчане ж просто млеют, наблюдая, как их обкрадывают...
Ж-ярославскому это и нах не надо. Остается, в понимании харьковчан, либо Ж-долбодопкин, либо Ж-фельдман... кроме Ж2ы в хрякове и нет никого... а шо? Жадана выбирать?????? Спроси у любого таксиста гепиной 30-40... или у любого ритуальщика гепиного "ритуала"...
Спасибо нашим футбольным фанатам. И приезжему спецназу.
И да, я был на харьковских "майданах" - по сути - акциях противостояния белгородско-курскому отребью, которое беспрепятственно въехало через Гоптовку при попустительстве гепы и миганиЙопкина.
Давай не будем спорить о позиции большинства. Это унизительно.
И да, таки путин - ***** тралялялялчояляляяяя
**************
Харьковчане они ж особеные дебилы, поэтому обязательно придумают какой-то идиотизм..
И толпы обезумевших и осиротевших харьковчан...
Гепа уже слышал Голос: "Ваше время истекло. Ваше время исктекло!"
мертвыйГепа годами "управлять" из Шарите, когда его никто бы не видел и не слышал.
Он по факту стал мером,но он был в больнице. Всё разыграли как по нотам - Кернеса нет но есть его зам,которого рекомендовал Кернес и который был на лечении..
Гепу Кернеса вчєра, -
Так порвалі трі баяна,
І рубашек дохєра!
Не нравился он многим людям.
Но без него как-то не так…
Как будто хрена нет на блюде.
Ніж у Львові з Садовим,котрий НІБИ захворів на короновірус..
і тепер буде хворіти хоч пів року...А містобудівні умови на висотки будуть "розходитись як гарячі пиріжки" по 50-60 тис. доларів за ..
4 дек. 2020 г. - Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады
27 ****. 2020 г. - В Днепре во время первой сессии Днепровского городского совета Борис Филатов принял присягу..........................первый, второй, третий , десятый раз
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.