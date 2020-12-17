Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подтвердил информацию о смерти Кернеса и сообщил, что где и когда будет похоронен мэр Харькова, пока не решено.
"Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - написал он на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", - добавил Терехов.
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Харьковчанам браво - проголосовали за труп психопата и гос преступника.
По Терехову НАРЫ плачут.