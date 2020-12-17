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Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов

Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подтвердил информацию о смерти Кернеса и сообщил, что где и когда будет похоронен мэр Харькова, пока не решено.

 "Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - написал он на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", - добавил Терехов.

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Я и команда мэра будем продолжать дело Кернеса, - Терехов 01

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) смерть (9218) Харьков (7475) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+67
Грабить Харьков.
Ну, хоть честно.
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17.12.2020 10:03
+58
дело сепаратизма... дело воровства...
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17.12.2020 10:10
+57
Вітаю всіх українців - здохла ватна гнида! Хоч якась хороша новина під кінець паршивого 2020го року
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17.12.2020 10:08
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Даешь в меры Харькова Юлию Светличную!!!! и выборы в апреле - май. 2021г
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17.12.2020 16:40 Ответить
Грабить и воровать. Возьмите и меня в такую "политику"!
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17.12.2020 17:01 Ответить
Интересно, а какого числа он помер? Не до выборов ли? Не до проведения первой сессии ли? протащили в мерию и слили.
Харьковчанам браво - проголосовали за труп психопата и гос преступника.
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17.12.2020 17:26 Ответить
Гепа отгепався.
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17.12.2020 17:49 Ответить
Продолжай! Дайош лавочки в метро по цене автомобиля.
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17.12.2020 18:51 Ответить
Теперь про пыню даЙОшь благую весть... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ.
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17.12.2020 19:14 Ответить
Главное что бы мером ОПЗЖиста не выбрали.
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17.12.2020 21:32 Ответить
Было бы хорошо если бы Ярославский пошел в мэры Харькова, но наврятли он захочет.
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17.12.2020 21:34 Ответить
Звучит как угроза...
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18.12.2020 00:44 Ответить
Терехов такое же быдло коррумпированное....каким был и Клестер. Терехов вместе с кернесом и остальной бандой сидят на коррупционых потоках и доят Харьков.
По Терехову НАРЫ плачут.
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18.12.2020 02:32 Ответить
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