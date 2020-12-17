Я і команда мера будемо продовжувати справу Кернеса, - Терехов

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов підтвердив інформацію про смерть Кернеса і повідомив, що поки не вирішено, де і коли буде похований мер Харкова.

"Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про його місце - це питання ми будемо вирішувати найближчими годинами", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки можу сказати єдине - я, як його друг, і вся його команда, ми разом будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті. Але, на наше спільне нещастя, життя розпорядилося інакше", - додав Терехов.

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