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Я і команда мера будемо продовжувати справу Кернеса, - Терехов

Я і команда мера будемо продовжувати справу Кернеса, - Терехов

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов підтвердив інформацію про смерть Кернеса і повідомив, що поки не вирішено, де і коли буде похований мер Харкова.

"Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про його місце - це питання ми будемо вирішувати найближчими годинами", - написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки можу сказати єдине - я, як його друг, і вся його команда, ми разом будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті. Але, на наше спільне нещастя, життя розпорядилося інакше", - додав Терехов.

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Я і команда мера будемо продовжувати справу Кернеса, - Терехов 01

Кернес Геннадій (506) смерть (6746) Харків (5591) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+67
Грабить Харьков.
Ну, хоть честно.
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17.12.2020 10:03
+58
дело сепаратизма... дело воровства...
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17.12.2020 10:10
+57
Вітаю всіх українців - здохла ватна гнида! Хоч якась хороша новина під кінець паршивого 2020го року
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17.12.2020 10:08
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Даешь в меры Харькова Юлию Светличную!!!! и выборы в апреле - май. 2021г
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17.12.2020 16:40 Відповісти
Грабить и воровать. Возьмите и меня в такую "политику"!
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17.12.2020 17:01 Відповісти
Интересно, а какого числа он помер? Не до выборов ли? Не до проведения первой сессии ли? протащили в мерию и слили.
Харьковчанам браво - проголосовали за труп психопата и гос преступника.
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17.12.2020 17:26 Відповісти
Гепа отгепався.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Продолжай! Дайош лавочки в метро по цене автомобиля.
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17.12.2020 18:51 Відповісти
Теперь про пыню даЙОшь благую весть... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ.
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17.12.2020 19:14 Відповісти
Главное что бы мером ОПЗЖиста не выбрали.
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17.12.2020 21:32 Відповісти
Было бы хорошо если бы Ярославский пошел в мэры Харькова, но наврятли он захочет.
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17.12.2020 21:34 Відповісти
Звучит как угроза...
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18.12.2020 00:44 Відповісти
Терехов такое же быдло коррумпированное....каким был и Клестер. Терехов вместе с кернесом и остальной бандой сидят на коррупционых потоках и доят Харьков.
По Терехову НАРЫ плачут.
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18.12.2020 02:32 Відповісти
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