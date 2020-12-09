Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Секретарем Харківської міської ради VIII скликання обрали Ігоря Терехова. Відповідне рішення було прийнято на сесії 9 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт міськради.

Зазначається, що в результаті таємного голосування кандидатуру Ігоря Терехова підтримали 73 з 75 тих, хто голосував.

Як повідомив головуючий на сесії Олександр Новак, обрати Ігоря Терехова секретарем міськради запропонував Харківський міський голова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Зазначимо, що з вересня 2015 року Ігор Терехов працював першим заступником голови Харківської міської ради. Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради, Почесною відзнакою міського голови "За старанність. 350 років заснування Харкова 1654–2004", Почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради, Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська Слава". Указом Президента України у 2007 році йому було присвоєно почесне звання "Заслужений економіст України". Має науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

За інформацією адвоката Володимира Рисенка, Терехова підтримали представники "Блоку Кернеса", ОПЗЖ, "Слуги народу", Партії Шарія та "Європейської Солідарності".

"Блок Кернеса отримав у цьому скликанні міськради 37 мандатів з 84. За секретаря міськради Ігоря Терехова, який буде тепер керувати Харковом і відповідати за астральний зв'язок з Шаріте, проголосувало, увага ! 73 депутати з 83-х. Кернес за свого жерця, як розумієте, не голосував, хоча повідомлення електронної пошти з поданням Терехова на секретаря, нібито з Шаріте, сьогодні надіслав. Хоча, можливо, це була флешка з сусіднього компа. Хоча голосування і таємне, але все очевидно. 6 депутатів від Блоку Світличної не брали бюлетені для голосування, один був проти, один депутат утримався (можливо сам Терехов). Решта фракцій практично в повному складі проголосували за нового керівника ім'ям Кернеса - Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуги народу, Партія Шарія і, головне, Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні .

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Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нового міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.