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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера

Секретарем Харківської міської ради VIII скликання обрали Ігоря Терехова. Відповідне рішення було прийнято на сесії 9 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт міськради.

Зазначається, що в результаті таємного голосування кандидатуру Ігоря Терехова підтримали 73 з 75 тих, хто голосував.

Як повідомив головуючий на сесії Олександр Новак, обрати Ігоря Терехова секретарем міськради запропонував Харківський міський голова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Зазначимо, що з вересня 2015 року Ігор Терехов працював першим заступником голови Харківської міської ради. Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради, Почесною відзнакою міського голови "За старанність. 350 років заснування Харкова 1654–2004", Почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради, Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська Слава". Указом Президента України у 2007 році йому було присвоєно почесне звання "Заслужений економіст України". Має науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

За інформацією адвоката Володимира Рисенка, Терехова підтримали представники "Блоку Кернеса", ОПЗЖ, "Слуги народу", Партії Шарія та "Європейської Солідарності".

"Блок Кернеса отримав у цьому скликанні міськради 37 мандатів з 84. За секретаря міськради Ігоря Терехова, який буде тепер керувати Харковом і відповідати за астральний зв'язок з Шаріте, проголосувало, увага ! 73 депутати з 83-х. Кернес за свого жерця, як розумієте, не голосував, хоча повідомлення електронної пошти з поданням Терехова на секретаря, нібито з Шаріте, сьогодні надіслав. Хоча, можливо, це була флешка з сусіднього компа. Хоча голосування і таємне, але все очевидно. 6 депутатів від Блоку Світличної не брали бюлетені для голосування, один був проти, один депутат утримався (можливо сам Терехов). Решта фракцій практично в повному складі проголосували за нового керівника ім'ям Кернеса - Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуги народу, Партія Шарія і, головне, Європейська Солідарність", - йдеться в повідомленні .

Також читайте: Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня, - Фукс

Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера 01

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нового міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.
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Топ коментарі
+5
Секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра - Цензор.НЕТ 8636
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09.12.2020 17:07
+4
Харьков , единственный город мира , где мэром работает невидимка !!!Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 601
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09.12.2020 17:25
+2
Руководить секретарь будет городом до конца каденции Кернеса
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09.12.2020 18:20
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По феншую повесьте один портрет напротив другого, что бы они видели друг друга.
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09.12.2020 16:52 Відповісти
Ходящий мэр (сиквел по мотивам сериала Ходящие мертвецы)... Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 8832
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09.12.2020 18:03 Відповісти
Секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра - Цензор.НЕТ 8636
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09.12.2020 17:07 Відповісти
Гепа будет керуваты с преисподней через своего представителя?
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09.12.2020 17:11 Відповісти
У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки.

Про це повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко в коментарі УП, пише "Четверта студія".
Сидоренко підтвердив інформацію про те, що у Кернеса відмовили обидві нирки.
"Але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки… На гемодіалізі люди живуть", - розповів Юрій Сидоренко.

Довідка: Гемодіаліз - це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою діалізного апарату. Кров відбирається з судини і пропускається через синтетичний фільтр та повертається у тіло. Гемодіаліз, як правило, проводять щонайменше чотири години три рази на тиждень.
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11.12.2020 17:02 Відповісти
Харьков , единственный город мира , где мэром работает невидимка !!!Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 601
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09.12.2020 17:25 Відповісти
Порошки, чего там мало комментов? Вашего Кернеса обижают!
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09.12.2020 17:40 Відповісти
до возвращения мэра- неправильно, нужно говорить до пришествия.
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09.12.2020 17:42 Відповісти
Повідомлення ТАСС:
«Сьогодні, 9 грудня 2020 року, в 10:00, після важкої і тривалої хвороби Генадій Кернес, не будучи присутнім на першій сесії Харківської міської ради нового скликання та не приходячи до тями, приступив до виконання своїх обов'язків Харківського міського голови».

Голова ТВК Мозгова:
«Відповідно до законодавства, міський голова зобов'язаний приймати присягу особисто, лише якщо він обирається на цю посаду вперше. Всі наступні рази ми будемо показувати відеозапис першої інавгурації Кернеса", - сказала Мозгова і дістала з карману флешку з записом.

Заява Книги рекордів Гіннесу:
«Харків став першим у світі містом з мером на удальонці».

Заява Іллі Киви:
"Ми збираємось провести акції протесту проти зовнішнього управління Харковом з Шаріте".
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09.12.2020 18:18 Відповісти
Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 335
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11.12.2020 17:03 Відповісти
Руководить секретарь будет городом до конца каденции Кернеса
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09.12.2020 18:20 Відповісти
У Львові пішли далі. Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 699


Урочисте засідання по затвердженню СЕБЕ мером Вчетверте Садовий закрив ПЕРЕД обранням Секретаря і пішов "на самоізоляцію від ковід"..

тобто СТАРИЙ міськвиконком Править(котрий Андрій "Доля") "посилив" 6-ма своїми заступниками вдодаток до СВОЄЇ пидобратії ..
РозІГРУЄТЬСЯ Бюджет(серед своїх) на 10 млрд. грн і містобудівні умови..на мільйони...доларів.
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11.12.2020 18:04 Відповісти
Геннадий Адольфович Кернес: -
"Я эту вашу присягу мера и избрание секретаря горсовета - видел в гробу!" Секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера - Цензор.НЕТ 9268
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09.12.2020 19:37 Відповісти
Ну вот чуть кое что вылазит уже. С этим назначением. Тут началось не вчера. По сути секретарь это мозг всей конторы. С этой должности и начинал двухколёсный. Сессия открылась, решения прошли, назначен тот кто и должен был быть. Теперь такой чуть вариант. На ближайшую каденцию на манеже всё те же. И бабло тоже на их контроле. Скорее всего приедет хлопец, чуть покеруе----и на больничный часто будет выходить. Но статус кво на месте и долго будет. А потом через 4 года оно покажет кто из этих двух пойдёт мэром выбираться. Ну а совки плавленые сырки---не подведут конечно. Доживут гады!
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09.12.2020 20:04 Відповісти
Доработается до новых веников, гнилых помидоров и тюремной кровати.
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09.12.2020 20:22 Відповісти
 
 