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Сегодня эксперты ЕС проведут внеочередное заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

Сегодня эксперты ЕС проведут внеочередное заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

Сегодня, 21 декабря, эксперты комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) проведут заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, в ходе которого будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

"На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета", - говорится в заявлении EMA, распространенном ранее, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем отмечается, что эксперты европейского агентства лекарственных средств в последние недели интенсивно работали над оценкой данных, представленных BioNTech и Pfizer в контексте заявки на получение разрешения на использование.

"Степень прогресса зависит от надежной и полной оценки качества, безопасности и эффективности и определяется наличием дополнительной информации от компании для ответов на вопросы, заданные в ходе оценки", - сообщается в коммюнике EMA.

После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.

EMA также сообщило, что европейские эксперты и Европейская комиссия работают над первым регистрационным удостоверением для вакцины против COVID-19 со всеми гарантиями, контролем и обязательствами в соответствии с требованиями условного разрешения на продажу.

Отметим, 11 ноября Еврокомиссия одобрила заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.

Этот контракт с BioNTech и Pfizer предусматривает производство вакцин в Европе.

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Зачем совещание? Колите добровольцев вакциной в прямом эфире, а мы сами определимся, колоть или не колоть себе.
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21.12.2020 08:53 Ответить
Не хочете не вакцинуйтесь. Вакцини не так багато щоби ще просити прийняти ліки.
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21.12.2020 09:13 Ответить
ну после того как одна уже в прямом эфире скопытилась навряд ли будут продолжать этот прямой эфир .всё интересней и интересней становится . директор этого пфайзера уже дал интервью . что колоться своей вакциной не собирается - не хочу влазить без очереди и вообще у меня в мои 59 лет хорошее здоровье и эта вакцина мне на хрен не нужна- кроме того в США приняли закон . что производители этой вакцины полностью освобождаются от любой ответственности за её побочки . а народ не может подавать в суд на запрет не допуска к работе без вакцинации
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21.12.2020 09:16 Ответить
Глава фармкомпании Pfizer Альберт Бурла отказался прививаться вакциной от ковида, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech. По его https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html словам , он и другие топ-менеджеры компании не хотят «влезать без очереди» в крупномасштабную программу вакцинации, которую на днях запустили американские власти.

Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются. Он сказал, что если ему сделают прививку перед камерой, это может помочь повысить готовность населения принять вакцину, ссылаясь на внутреннее исследование Pfizer. Но он подчеркнул, что «никто из руководителей и членов совета директоров не перестанет действовать».
Бурла также призвал американцев «доверять науке» и призвал людей проходить вакцинацию, когда это необходимо, в зависимости от их возраста и рода занятий.
Бурла Альберт - председатель правления и генеральный директор https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Pfizer Pfizer, еврейский уроженец Греции, ветеринар по образованию. Биотехнология репродукции!!!
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21.12.2020 09:15 Ответить
умный человек
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21.12.2020 10:08 Ответить
Это вакцина для золотого миллиарда человечества, а не для обезьян третьего мира.
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21.12.2020 09:19 Ответить
Лол. Тут пандемия бушует, испытания показали 94% успеха в защите от короны, а они еще будут совещаться - надо ли выдавать лицензию или нет. Я думаю, если стоит вопрос жизни и смерти, то на эту организацию просто забьют. Будет забавно, если "тайные" инвесторы пролоббируют запрет на применение вакцин из-за побочных эффектов, типа, головокружения или еще чего-то, от чего можно вылечиться абсолютно доступными средствами в аптеках.
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21.12.2020 09:49 Ответить
 
 