Сегодня эксперты ЕС проведут внеочередное заседание по вакцине BioNTech и Pfizer
Сегодня, 21 декабря, эксперты комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) проведут заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, в ходе которого будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.
"На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета", - говорится в заявлении EMA, распространенном ранее, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В нем отмечается, что эксперты европейского агентства лекарственных средств в последние недели интенсивно работали над оценкой данных, представленных BioNTech и Pfizer в контексте заявки на получение разрешения на использование.
"Степень прогресса зависит от надежной и полной оценки качества, безопасности и эффективности и определяется наличием дополнительной информации от компании для ответов на вопросы, заданные в ходе оценки", - сообщается в коммюнике EMA.
После того, как будет дана рекомендация для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны.
EMA также сообщило, что европейские эксперты и Европейская комиссия работают над первым регистрационным удостоверением для вакцины против COVID-19 со всеми гарантиями, контролем и обязательствами в соответствии с требованиями условного разрешения на продажу.
Отметим, 11 ноября Еврокомиссия одобрила заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.
Этот контракт с BioNTech и Pfizer предусматривает производство вакцин в Европе.
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Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются. Он сказал, что если ему сделают прививку перед камерой, это может помочь повысить готовность населения принять вакцину, ссылаясь на внутреннее исследование Pfizer. Но он подчеркнул, что «никто из руководителей и членов совета директоров не перестанет действовать».
Бурла также призвал американцев «доверять науке» и призвал людей проходить вакцинацию, когда это необходимо, в зависимости от их возраста и рода занятий.
Бурла Альберт - председатель правления и генеральный директор https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Pfizer Pfizer, еврейский уроженец Греции, ветеринар по образованию. Биотехнология репродукции!!!