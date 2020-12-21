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Сьогодні експерти ЄС проведуть позачергове засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer

Сьогодні експерти ЄС проведуть позачергове засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer

Сьогодні, 21 грудня, експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) проведуть засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer, під час якого буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.

"На 21 грудня заплановано позачергове засідання комітету", - йдеться в заяві EMA, поширеній раніше, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ній наголошується, що експерти європейського агентства лікарських засобів в останні тижні інтенсивно працювали над оцінкою даних, наданих BioNTech і Pfizer у контексті заявки на отримання дозволу на використання.

"Ступінь прогресу залежить від надійної та повної оцінки якості, безпеки та ефективності і визначається наявністю додаткової інформації від компанії для відповідей на питання, заданих під час оцінки", - повідомляється в комюніке EMA.

Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес ухвалення рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.

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EMA також повідомило, що європейські експерти і Європейська комісія працюють над першим реєстраційним посвідченням для вакцини проти COVID-19 з усіма гарантіями, контролем та зобов'язаннями відповідно до вимог умовного дозволу на продаж.

Зазначимо, що 11 листопада Єврокомісія ухвалила укладення контракту з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на первинну закупівлю 200 млн доз вакцини проти COVID-19 від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість замовити ще 100 млн доз.

Цей контракт з BioNTech і Pfizer передбачає виробництво вакцин у Європі.

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Зачем совещание? Колите добровольцев вакциной в прямом эфире, а мы сами определимся, колоть или не колоть себе.
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21.12.2020 08:53 Відповісти
Не хочете не вакцинуйтесь. Вакцини не так багато щоби ще просити прийняти ліки.
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21.12.2020 09:13 Відповісти
ну после того как одна уже в прямом эфире скопытилась навряд ли будут продолжать этот прямой эфир .всё интересней и интересней становится . директор этого пфайзера уже дал интервью . что колоться своей вакциной не собирается - не хочу влазить без очереди и вообще у меня в мои 59 лет хорошее здоровье и эта вакцина мне на хрен не нужна- кроме того в США приняли закон . что производители этой вакцины полностью освобождаются от любой ответственности за её побочки . а народ не может подавать в суд на запрет не допуска к работе без вакцинации
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21.12.2020 09:16 Відповісти
Глава фармкомпании Pfizer Альберт Бурла отказался прививаться вакциной от ковида, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech. По его https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html словам , он и другие топ-менеджеры компании не хотят «влезать без очереди» в крупномасштабную программу вакцинации, которую на днях запустили американские власти.

Хотя компания Бурла разработала вакцину, он сам не является медицинским работником на переднем крае. Он сказал, что ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются. Он сказал, что если ему сделают прививку перед камерой, это может помочь повысить готовность населения принять вакцину, ссылаясь на внутреннее исследование Pfizer. Но он подчеркнул, что «никто из руководителей и членов совета директоров не перестанет действовать».
Бурла также призвал американцев «доверять науке» и призвал людей проходить вакцинацию, когда это необходимо, в зависимости от их возраста и рода занятий.
Бурла Альберт - председатель правления и генеральный директор https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Pfizer Pfizer, еврейский уроженец Греции, ветеринар по образованию. Биотехнология репродукции!!!
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21.12.2020 09:15 Відповісти
умный человек
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21.12.2020 10:08 Відповісти
Это вакцина для золотого миллиарда человечества, а не для обезьян третьего мира.
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21.12.2020 09:19 Відповісти
Лол. Тут пандемия бушует, испытания показали 94% успеха в защите от короны, а они еще будут совещаться - надо ли выдавать лицензию или нет. Я думаю, если стоит вопрос жизни и смерти, то на эту организацию просто забьют. Будет забавно, если "тайные" инвесторы пролоббируют запрет на применение вакцин из-за побочных эффектов, типа, головокружения или еще чего-то, от чего можно вылечиться абсолютно доступными средствами в аптеках.
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21.12.2020 09:49 Відповісти
 
 