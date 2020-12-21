Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий

Посредником в предоставлении Европейским Союзом вакцины против COVID-19 для Украины может выступить Польша, соответствующие переговоры уже ведутся.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-члена, своего рода посредника. Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - сказал Точицкий.

Точицкий объяснил, что сейчас ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. По его словам, такой механизм может быть готов ориентировочно до середины января.

В то же время он напомнил, что Украина, как и любая другая страна, должна будет обеспечить соответствующие условия для хранения вакцины.

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