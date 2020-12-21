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Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий

Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий

Посредником в предоставлении Европейским Союзом вакцины против COVID-19 для Украины может выступить Польша, соответствующие переговоры уже ведутся.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-члена, своего рода посредника. Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - сказал Точицкий.

Точицкий объяснил, что сейчас ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. По его словам, такой механизм может быть готов ориентировочно до середины января.

В то же время он напомнил, что Украина, как и любая другая страна, должна будет обеспечить соответствующие условия для хранения вакцины.

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Топ комментарии
+1
чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
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21.12.2020 12:12
+1
тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
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21.12.2020 12:25
+1
Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
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21.12.2020 12:29
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Правильно! Я думаю,что и румыны нам помогут.
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21.12.2020 12:08 Ответить
еще и румыны хотят заработать на бедных украинцах
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21.12.2020 12:10 Ответить
Причем здесь украинцы,дурик? Я живу в Кишиневе. Кстати,смешно получается,если из твоего ника удалить из первого слова "к" и вместо "ом" поставить "а"... Поскольку русский язык не мой родной,то будем считать,что я не знаю про два "нн"...
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21.12.2020 12:25 Ответить
а что делали и чем были заняты наши идиоты, когда другие правительства заключали контракты и бронировали поставки??
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21.12.2020 12:09 Ответить
Рассказывали что Порошенко им мешает видосики снимать.
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21.12.2020 13:27 Ответить
чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
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21.12.2020 12:12 Ответить
Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
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21.12.2020 12:29 Ответить
Так нам и кацапетовскую могут втюхать?
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21.12.2020 12:25 Ответить
тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
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21.12.2020 12:25 Ответить
А работает ли вакцина против британского штамма?
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21.12.2020 12:28 Ответить
А потом попросят кемскую волость взамен?
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21.12.2020 12:29 Ответить
МОЗ пусть протестирует сначала украинцев на антитела, что б хоть знать кого вакцинировать и не тратить зря бюджетные средства. Сейчас, как минимум 30% населения имеют антитела.
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21.12.2020 12:33 Ответить
Интересно как. Скажут, что им нужно больше и излишек отдадут Украине? И никто не догадается?
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21.12.2020 14:21 Ответить
 
 