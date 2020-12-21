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Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини, - посол Точицький

Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини, - посол Точицький

Посередником у наданні Європейським Союзом вакцини проти COVID-19 для України може виступити Польща, відповідні переговори вже ведуться.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вакцина буде надаватися Європейським Союзом через держави-члени, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться з нашими польськими партнерами, що це може бути Польща", - зазначив дипломат.

Точицький пояснив, що наразі ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. За його словами, такий механізм може бути готовий орієнтовно до середини січня.

Водночас він нагадав, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна буде забезпечити відповідні умови для зберігання вакцини.

Читайте також: Євросоюз поки не обговорює послаблення заборони на в'їзд громадян третіх країн, - посол України

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Топ коментарі
+1
чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
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21.12.2020 12:12
+1
тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
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21.12.2020 12:25
+1
Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
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21.12.2020 12:29
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Правильно! Я думаю,что и румыны нам помогут.
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21.12.2020 12:08 Відповісти
еще и румыны хотят заработать на бедных украинцах
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21.12.2020 12:10 Відповісти
Причем здесь украинцы,дурик? Я живу в Кишиневе. Кстати,смешно получается,если из твоего ника удалить из первого слова "к" и вместо "ом" поставить "а"... Поскольку русский язык не мой родной,то будем считать,что я не знаю про два "нн"...
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21.12.2020 12:25 Відповісти
а что делали и чем были заняты наши идиоты, когда другие правительства заключали контракты и бронировали поставки??
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21.12.2020 12:09 Відповісти
Рассказывали что Порошенко им мешает видосики снимать.
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21.12.2020 13:27 Відповісти
чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
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21.12.2020 12:12 Відповісти
Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
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21.12.2020 12:29 Відповісти
Так нам и кацапетовскую могут втюхать?
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21.12.2020 12:25 Відповісти
тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
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21.12.2020 12:25 Відповісти
А работает ли вакцина против британского штамма?
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21.12.2020 12:28 Відповісти
А потом попросят кемскую волость взамен?
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21.12.2020 12:29 Відповісти
МОЗ пусть протестирует сначала украинцев на антитела, что б хоть знать кого вакцинировать и не тратить зря бюджетные средства. Сейчас, как минимум 30% населения имеют антитела.
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21.12.2020 12:33 Відповісти
Интересно как. Скажут, что им нужно больше и излишек отдадут Украине? И никто не догадается?
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21.12.2020 14:21 Відповісти
 
 