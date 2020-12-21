Мы увеличим доплаты медикам в Киеве до 5 тыс. грн, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует доплаты медицинским работникам Киева за счет городского бюджета. Этот вопрос должен быть решен завтра во время внеочередной сессии Киевсовета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Мэр Киева отметил, что завтра, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета должны рассмотреть, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам: врачам - 5 тыс. грн, медсестрам - 4 тыс. грн, младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.

"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, согласно реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали - 5 тыс. гривен, медсестры - 4 тыс. грн, младший медперсонал - 2 тыс. гривен", - отметил Кличко.

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Мэр столицы заявил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую ​​финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников Киева.

"И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра - на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов. Главное из них - выделение еще в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.

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