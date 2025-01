Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе. ВИДЕО

Защитники Украины сняли видео уничтожения вражеской техники на Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Видео опубликовал в Фейсбуке член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал историю о том, как женщина по имени Наталья пожертвовала на помощь армии 60 тыс. долларов, и деньги решили потратить на дроны.

"Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Где-то так, как показано на видео, которое любезно смонтировали наши защитники, специально, чтобы визуализировать конечный результат Вашего пожертвования", - написал Притула, обращаясь к Наталье.

Он призвал всех желающих присоединиться к покупке в декабре еще 5 квадрокоптеров. На это нужно 165 тыс. грн.

"Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01", - написал Притула.