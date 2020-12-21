Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе. ВИДЕО
Защитники Украины сняли видео уничтожения вражеской техники на Донбассе при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Видео опубликовал в Фейсбуке член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал историю о том, как женщина по имени Наталья пожертвовала на помощь армии 60 тыс. долларов, и деньги решили потратить на дроны.
"Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Где-то так, как показано на видео, которое любезно смонтировали наши защитники, специально, чтобы визуализировать конечный результат Вашего пожертвования", - написал Притула, обращаясь к Наталье.
Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС
Он призвал всех желающих присоединиться к покупке в декабре еще 5 квадрокоптеров. На это нужно 165 тыс. грн.
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SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01", - написал Притула.
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в інших випадках воно стояти не може.
лучше пускай мордовская земля дрожит и горит !
За 5 (?) кілометрів від передовою запустіть аеростати з камерами слідкування та тренируйтесь ракетами ворога знищувати.
Вивчайте ромелів, а не жукових-гудеріанів.
Слава Богу, слава Україні.