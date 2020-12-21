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Дерипаска (80) санкции (11033)

Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине

Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцируют санкции против граждан и компаний из России. Сам он пребывает под санкциями США с 2018 года.

Соответствующее заявление подсанкционный олигарх опубликовал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Дерипаска предложил квалифицировать такие действия "как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями". Он не уточнил, какое наказание стоит ввести за это; соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и трех компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которыми он владел. В январе 2019 года США сняли санкции с компаний, но не с миллиардера, после того, как он отказался от контроля в бизнесе. Между тем, как заявили в конце 2020 года европейские чиновники, Дерипаска сохранил значительное влияние на "Русал" и его материнскую компанию En+

Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за провоцирование санкций: Это как измена родине 01
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Топ комментарии
+19
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена Родине - Цензор.НЕТ 4015
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21.12.2020 15:19
+10
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине - Цензор.НЕТ 7091
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21.12.2020 15:50
+9
так полезные ж санкции? ты шо фюрера не слушаешь
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21.12.2020 15:17
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клоуны
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21.12.2020 15:16 Ответить
Вы хотите сказать что клоуны могу управлять странами ?
А может быть на оборот ?
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21.12.2020 15:19 Ответить
да да ввести уголовною ответственность для тех кто преследует насильников... провоцируют ля наказаниями.. воры Россия Парашка украла территории оккупант и агрессор а вот за санкции... нам надо наказывать...тех кто вводит санкции.... да вас ублюдки бомбить надо ковровыми дорожками сравнять всю Парашу в одну голую галимую степь и да Вова Крым это Украина..а Россия это ФАШИСТКАЯ ОРДА...
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21.12.2020 16:10 Ответить
Это ты с кем только что разговаривал ? Что то вообще не по теме, может ты не то скопировал ?
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21.12.2020 16:15 Ответить
Я рад что ты знаешь буквы, и смог прочесть мое сообщение, теперь бы тебе ещё б логику, что б ты понял прочитанное, было бы вообще здорово.
Клоуны просто так не могут стать президентами, их туда выбирают, ну или садят, это без разницы.
А клоунами я считаю тех кто их выбирает, или позволяет им там сидеть.
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21.12.2020 16:22 Ответить
так полезные ж санкции? ты шо фюрера не слушаешь
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21.12.2020 15:17 Ответить
То давай,)(уйло на нари,цей параноїдальний шизофренік, головний провокатор !!)))
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21.12.2020 15:25 Ответить
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена Родине - Цензор.НЕТ 4015
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21.12.2020 15:19 Ответить
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21.12.2020 15:28 Ответить
ЯБВДЛ...
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21.12.2020 15:41 Ответить
Кому? Тій, що справа? А не "поламаєш"? "Баба", то залізна...
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21.12.2020 15:44 Ответить
Бронецелка...
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21.12.2020 16:27 Ответить
Одно лицо - двойники.
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21.12.2020 15:54 Ответить
а за провоцирование насти рыбки санкции не хочет?
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21.12.2020 15:20 Ответить
это ему "рыбка" посоветовала?))))))))))))))))
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21.12.2020 15:21 Ответить
деріпаска перетворився на деририбку
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21.12.2020 15:22 Ответить
Дерыписька
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21.12.2020 17:26 Ответить
ЄС продовжив санкції щодо Росії.
США готові ввести проти Росії нові санкції за застосування хімічної зброї.
Вашингтон може започаткувати справу DETER Act, яка містить санкції проти російських держбанків і нових енергетичних проєктів, а також заборону на купівлю російського держборгу. - https://gazeta.ua/blog/54371/rosiya-gniye-te-scho-kremlyu-zdayetsya-poryatunkom-stane-samogubstvom
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21.12.2020 15:22 Ответить
Ути-пути
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21.12.2020 15:26 Ответить
Навальному первому лет десять впаяют, если вернется.
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21.12.2020 15:27 Ответить
Вот подлец. Драть паском (ремнем) Дерипаску надо.
Санкции же полезные для росии, сам пуйло говорил.
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21.12.2020 15:27 Ответить
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине - Цензор.НЕТ 7091
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21.12.2020 15:50 Ответить
Депутаты хотят уже карточки на продукты бедным ввести,Дерипаска ответственность за провоцирование санкций,в Тюмени прлдукты после указа куйло взлетели...что-то у лаптей пошло не так сегодня....совсем скрепы от рук отбились..
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21.12.2020 15:32 Ответить
А їм не звикать... В Заураллі та Сибіру "карточки" на продовольство почали діять ще з 1978 року. Мати в гості приїждала, з України, в 83-му, так "очі витріщала"...
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21.12.2020 15:49 Ответить
Каждый раз когда левиафания стремится к величию,неизбежно заканчивается карточками на хлеб(с)
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21.12.2020 16:53 Ответить
Если я правильно понял, по этому закону Дерипаска должен был не только под санкии попасть, но и сесть в тюрьму за их провоцирование.
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21.12.2020 15:34 Ответить
Я тоже не понял, что значит "провоцировать санкции против граждан и компаний" - он же сам их и и провоцирует! Или он имеет в виду тупина? Ну тогда конечно.
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21.12.2020 15:56 Ответить
По фиг. Новости о Помойке станут интересней лишь когда она развалится.
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21.12.2020 15:41 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/258530-v-vr-zaregistrirovali-zakonoproekt-o-zaprete-podachi-vodi-v-krim/?source=ukrnet В ВР зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ,могли бы туда внести пункт по строительству пролива для морских судов на Перешейке
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21.12.2020 15:43 Ответить
Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини - Цензор.НЕТ 3147
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21.12.2020 15:54 Ответить
дурбалай стрелянный, проще и легче перебросить Обь или Енисей в крым по трубопроводу... даже Байкал проще... - работай.
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21.12.2020 16:09 Ответить
И они так и делают, пока что не Енисей, но ход мыслей правильный...
Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини - Цензор.НЕТ 4
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21.12.2020 16:17 Ответить
Гиркенд - главный откалуватель айсбэргов! Я валяюсь! Ну тож нехай пхаэцця выдколупувати!
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21.12.2020 16:44 Ответить
Расея - страна возможностей. И социальные лифты работают...
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21.12.2020 16:46 Ответить
Та да, моторыло подтвердит!
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21.12.2020 16:49 Ответить
Дебил !!! Так пыня всех провоцирует .
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21.12.2020 15:56 Ответить
Фюрер их точно всех покусал ! Государство - это я.....А кто в теме - мания величия как то лечится окромя отсекновения заболевшего органа?
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21.12.2020 15:58 Ответить
кусючие санкции... эта "алюминиевая" гнида жарится санкциями, как на сковородке... придумывают орки разную уголовную ответственность... жить как люди не пробовали? и санкции перестанут быть актуальными...
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21.12.2020 16:05 Ответить
Может быть статья неправильно написана,но исходя из написанного, сидеть должно будет всё руководство рф.
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21.12.2020 16:16 Ответить
Санкции мгновенно уничтожат Японию или Сингапур. Кацапам которые обладают колоссальным запасом природных ресурсов любые санкции теоретически должны быть "до лампочки". Но это ж кацапы! А это значит тупые и ленивые паразитические скоты деградировавшие до победобесия и совкодрочерства. Санкции их обескровят и в конечном итоге они сами себя постепенно доконают. Ничего своего кроме нефти и газа то есть "дырок в земле" эти сволочи не имеют. А жрать хочется и 71% продуктов питания они импортируют. Вся техника и электроника и производственное оборудование импортные. Санкции еще не вводили! Все что реализовано сегодня очень далеко от секторальных санкций, эмбарго, отключения от Свифт и международной изоляции. Но к этому идет. Крым, Донбасс, Сирия, Армения, Грузия, Абхазия, Приднестровье и ЦАР ********** обойдутся распадом федерации. И думаю что "ножек Буша" им больше не пришлют, а я уж точно вместо куска хлеба брошу в кацапа кирпичем...
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21.12.2020 16:43 Ответить
Я даже могу подсказать Дерипаске кто виновен на расии за ввод санкций , по-моему их начали вводить после того , как какой-то ***** решил Крым у Украины отжать
Пы сы смотри Дерипаска чтобы за такие инициативы и тебя новичком не угостили
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21.12.2020 16:52 Ответить
вірно Дєріпаска! ***** на нари!
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21.12.2020 17:39 Ответить
@уйло первое подпадает под этот закон.Он уже столько напровоцировал этих санкций.
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21.12.2020 19:31 Ответить
 
 