Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине
Российский олигарх Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцируют санкции против граждан и компаний из России. Сам он пребывает под санкциями США с 2018 года.
Соответствующее заявление подсанкционный олигарх опубликовал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Дерипаска предложил квалифицировать такие действия "как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями". Он не уточнил, какое наказание стоит ввести за это; соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и трех компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которыми он владел. В январе 2019 года США сняли санкции с компаний, но не с миллиардера, после того, как он отказался от контроля в бизнесе. Между тем, как заявили в конце 2020 года европейские чиновники, Дерипаска сохранил значительное влияние на "Русал" и его материнскую компанию En+
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А может быть на оборот ?
Клоуны просто так не могут стать президентами, их туда выбирают, ну или садят, это без разницы.
А клоунами я считаю тех кто их выбирает, или позволяет им там сидеть.
США готові ввести проти Росії нові санкції за застосування хімічної зброї.
Вашингтон може започаткувати справу DETER Act, яка містить санкції проти російських держбанків і нових енергетичних проєктів, а також заборону на купівлю російського держборгу. - https://gazeta.ua/blog/54371/rosiya-gniye-te-scho-kremlyu-zdayetsya-poryatunkom-stane-samogubstvom
Санкции же полезные для росии, сам пуйло говорил.
Пы сы смотри Дерипаска чтобы за такие инициативы и тебя новичком не угостили