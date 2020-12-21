Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини
Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував ввести кримінальну відповідальність до людей, які провокують санкції проти громадян і компаній з Росії. Сам він перебуває під санкціями США з 2018 року.
Відповідну заяву підсанкційний олігарх опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Дерипаска запропонував кваліфікувати такі дії "як зраду Батьківщини, з відповідними кримінальними наслідками". Він не уточнив, яке покарання варто ввести за це; відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 20 років позбавлення волі.
У квітні 2018 року США ввели санкції щодо Олега Дерипаски і трьох компаній En +, UC Rusal і "Евросибэнерго", якими він володів. У січні 2019 року США зняли санкції з підприємств, але не з мільярдера, після того, як він відмовився від контролю в бізнесі. Тим часом, як заявили в кінці 2020 року європейські чиновники, Дерипаска зберіг значний вплив на "Русал" і його материнську компанію En +.
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А может быть на оборот ?
Клоуны просто так не могут стать президентами, их туда выбирают, ну или садят, это без разницы.
А клоунами я считаю тех кто их выбирает, или позволяет им там сидеть.
США готові ввести проти Росії нові санкції за застосування хімічної зброї.
Вашингтон може започаткувати справу DETER Act, яка містить санкції проти російських держбанків і нових енергетичних проєктів, а також заборону на купівлю російського держборгу. - https://gazeta.ua/blog/54371/rosiya-gniye-te-scho-kremlyu-zdayetsya-poryatunkom-stane-samogubstvom
Санкции же полезные для росии, сам пуйло говорил.
Пы сы смотри Дерипаска чтобы за такие инициативы и тебя новичком не угостили