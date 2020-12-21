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Новини Санкції проти Росії
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Дерипаска (233) санкції (11281)

Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини

Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за

Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував ввести кримінальну відповідальність до людей, які провокують санкції проти громадян і компаній з Росії. Сам він перебуває під санкціями США з 2018 року.

Відповідну заяву підсанкційний олігарх опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дерипаска запропонував кваліфікувати такі дії "як зраду Батьківщини, з відповідними кримінальними наслідками". Він не уточнив, яке покарання варто ввести за це; відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 20 років позбавлення волі.

У квітні 2018 року США ввели санкції щодо Олега Дерипаски і трьох компаній En +, UC Rusal і "Евросибэнерго", якими він володів. У січні 2019 року США зняли санкції з підприємств, але не з мільярдера, після того, як він відмовився від контролю в бізнесі. Тим часом, як заявили в кінці 2020 року європейські чиновники, Дерипаска зберіг значний вплив на "Русал" і його материнську компанію En +.

Також читайте: Російський олігарх Дерипаска подав до суду США через санкції

Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за провокування санкцій: Це як зрада батьківщини 01

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Топ коментарі
+19
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена Родине - Цензор.НЕТ 4015
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21.12.2020 15:19
+10
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине - Цензор.НЕТ 7091
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21.12.2020 15:50
+9
так полезные ж санкции? ты шо фюрера не слушаешь
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21.12.2020 15:17
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клоуны
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21.12.2020 15:16 Відповісти
Вы хотите сказать что клоуны могу управлять странами ?
А может быть на оборот ?
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21.12.2020 15:19 Відповісти
да да ввести уголовною ответственность для тех кто преследует насильников... провоцируют ля наказаниями.. воры Россия Парашка украла территории оккупант и агрессор а вот за санкции... нам надо наказывать...тех кто вводит санкции.... да вас ублюдки бомбить надо ковровыми дорожками сравнять всю Парашу в одну голую галимую степь и да Вова Крым это Украина..а Россия это ФАШИСТКАЯ ОРДА...
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21.12.2020 16:10 Відповісти
Это ты с кем только что разговаривал ? Что то вообще не по теме, может ты не то скопировал ?
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21.12.2020 16:15 Відповісти
Я рад что ты знаешь буквы, и смог прочесть мое сообщение, теперь бы тебе ещё б логику, что б ты понял прочитанное, было бы вообще здорово.
Клоуны просто так не могут стать президентами, их туда выбирают, ну или садят, это без разницы.
А клоунами я считаю тех кто их выбирает, или позволяет им там сидеть.
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21.12.2020 16:22 Відповісти
так полезные ж санкции? ты шо фюрера не слушаешь
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21.12.2020 15:17 Відповісти
То давай,)(уйло на нари,цей параноїдальний шизофренік, головний провокатор !!)))
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21.12.2020 15:25 Відповісти
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена Родине - Цензор.НЕТ 4015
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21.12.2020 15:19 Відповісти
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21.12.2020 15:28 Відповісти
ЯБВДЛ...
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21.12.2020 15:41 Відповісти
Кому? Тій, що справа? А не "поламаєш"? "Баба", то залізна...
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21.12.2020 15:44 Відповісти
Бронецелка...
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21.12.2020 16:27 Відповісти
Одно лицо - двойники.
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21.12.2020 15:54 Відповісти
а за провоцирование насти рыбки санкции не хочет?
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21.12.2020 15:20 Відповісти
это ему "рыбка" посоветовала?))))))))))))))))
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21.12.2020 15:21 Відповісти
деріпаска перетворився на деририбку
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21.12.2020 15:22 Відповісти
Дерыписька
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21.12.2020 17:26 Відповісти
ЄС продовжив санкції щодо Росії.
США готові ввести проти Росії нові санкції за застосування хімічної зброї.
Вашингтон може започаткувати справу DETER Act, яка містить санкції проти російських держбанків і нових енергетичних проєктів, а також заборону на купівлю російського держборгу. - https://gazeta.ua/blog/54371/rosiya-gniye-te-scho-kremlyu-zdayetsya-poryatunkom-stane-samogubstvom
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21.12.2020 15:22 Відповісти
Ути-пути
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21.12.2020 15:26 Відповісти
Навальному первому лет десять впаяют, если вернется.
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21.12.2020 15:27 Відповісти
Вот подлец. Драть паском (ремнем) Дерипаску надо.
Санкции же полезные для росии, сам пуйло говорил.
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21.12.2020 15:27 Відповісти
Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине - Цензор.НЕТ 7091
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21.12.2020 15:50 Відповісти
Депутаты хотят уже карточки на продукты бедным ввести,Дерипаска ответственность за провоцирование санкций,в Тюмени прлдукты после указа куйло взлетели...что-то у лаптей пошло не так сегодня....совсем скрепы от рук отбились..
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21.12.2020 15:32 Відповісти
А їм не звикать... В Заураллі та Сибіру "карточки" на продовольство почали діять ще з 1978 року. Мати в гості приїждала, з України, в 83-му, так "очі витріщала"...
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21.12.2020 15:49 Відповісти
Каждый раз когда левиафания стремится к величию,неизбежно заканчивается карточками на хлеб(с)
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21.12.2020 16:53 Відповісти
Если я правильно понял, по этому закону Дерипаска должен был не только под санкии попасть, но и сесть в тюрьму за их провоцирование.
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21.12.2020 15:34 Відповісти
Я тоже не понял, что значит "провоцировать санкции против граждан и компаний" - он же сам их и и провоцирует! Или он имеет в виду тупина? Ну тогда конечно.
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21.12.2020 15:56 Відповісти
По фиг. Новости о Помойке станут интересней лишь когда она развалится.
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21.12.2020 15:41 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/258530-v-vr-zaregistrirovali-zakonoproekt-o-zaprete-podachi-vodi-v-krim/?source=ukrnet В ВР зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым ,могли бы туда внести пункт по строительству пролива для морских судов на Перешейке
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21.12.2020 15:43 Відповісти
Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини - Цензор.НЕТ 3147
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21.12.2020 15:54 Відповісти
дурбалай стрелянный, проще и легче перебросить Обь или Енисей в крым по трубопроводу... даже Байкал проще... - работай.
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21.12.2020 16:09 Відповісти
И они так и делают, пока что не Енисей, но ход мыслей правильный...
Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини - Цензор.НЕТ 4
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21.12.2020 16:17 Відповісти
Гиркенд - главный откалуватель айсбэргов! Я валяюсь! Ну тож нехай пхаэцця выдколупувати!
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21.12.2020 16:44 Відповісти
Расея - страна возможностей. И социальные лифты работают...
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21.12.2020 16:46 Відповісти
Та да, моторыло подтвердит!
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21.12.2020 16:49 Відповісти
Дебил !!! Так пыня всех провоцирует .
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21.12.2020 15:56 Відповісти
Фюрер их точно всех покусал ! Государство - это я.....А кто в теме - мания величия как то лечится окромя отсекновения заболевшего органа?
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21.12.2020 15:58 Відповісти
кусючие санкции... эта "алюминиевая" гнида жарится санкциями, как на сковородке... придумывают орки разную уголовную ответственность... жить как люди не пробовали? и санкции перестанут быть актуальными...
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21.12.2020 16:05 Відповісти
Может быть статья неправильно написана,но исходя из написанного, сидеть должно будет всё руководство рф.
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21.12.2020 16:16 Відповісти
Санкции мгновенно уничтожат Японию или Сингапур. Кацапам которые обладают колоссальным запасом природных ресурсов любые санкции теоретически должны быть "до лампочки". Но это ж кацапы! А это значит тупые и ленивые паразитические скоты деградировавшие до победобесия и совкодрочерства. Санкции их обескровят и в конечном итоге они сами себя постепенно доконают. Ничего своего кроме нефти и газа то есть "дырок в земле" эти сволочи не имеют. А жрать хочется и 71% продуктов питания они импортируют. Вся техника и электроника и производственное оборудование импортные. Санкции еще не вводили! Все что реализовано сегодня очень далеко от секторальных санкций, эмбарго, отключения от Свифт и международной изоляции. Но к этому идет. Крым, Донбасс, Сирия, Армения, Грузия, Абхазия, Приднестровье и ЦАР ********** обойдутся распадом федерации. И думаю что "ножек Буша" им больше не пришлют, а я уж точно вместо куска хлеба брошу в кацапа кирпичем...
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21.12.2020 16:43 Відповісти
Я даже могу подсказать Дерипаске кто виновен на расии за ввод санкций , по-моему их начали вводить после того , как какой-то ***** решил Крым у Украины отжать
Пы сы смотри Дерипаска чтобы за такие инициативы и тебя новичком не угостили
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21.12.2020 16:52 Відповісти
вірно Дєріпаска! ***** на нари!
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21.12.2020 17:39 Відповісти
@уйло первое подпадает под этот закон.Он уже столько напровоцировал этих санкций.
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21.12.2020 19:31 Відповісти
 
 