С начала года пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов, - ГПСУ

В 2020 году пограничники задержали более 900 незаконных мигрантов, почти 4800 потенциальных нелегалов не пустили в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы с начала года пограничники задержали более 900 нелегалов (за аналогичный период 2019 - около 1300). Больше всего - на границе с Польшей и Словакией.

С начала года пограничники не пропустили в Украину 12 тыс. иностранцев (в прошлом году - 21 тыс.). Из них почти 4800 - потенциальные нелегальные мигранты (в прошлом году их было вдвое больше). Больше всего потенциальных нелегалов обнаружили в пунктах пропуска для авиасообщения (более 2 700 человек) и на границе с Россией (более 1100).

Также пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявили 7,7 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

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В связи с карантинными ограничениями в этом году существенно уменьшился пассажиропоток на украинской границе. Если за 11 месяцев 2019 года границу Украины на въезд и выезд пересекли 94,3 млн человек, то за аналогичный период этого года - 31 млн человек.