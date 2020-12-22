Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой
Суд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы - не явились ни обвиняемая, ни ее адвокаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На очередное заседание суда не явились ни Штепа, ни ее адвокаты, хотя дата была согласована заранее", - отметили в пресс-службе суда. Следующее заседание назначено на 20 января 2021 года, время еще уточняется.
Один из трех адвокатов Штепы - Александр Тананакин - пояснил, что все трое сегодня заняты в других судебных процессах.
"Кстати, в судебных процессах такой категории, как дело Штепы, обязательно предусмотрено только участие представителей защиты. К тому же, Штепа продолжает болеть", - отметил Тананакин.
16 декабря заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы не состоялось из-за занятости судьи в другом уголовном производстве. 7 декабря заседание суда не состоялось из-за болезни обвиняемой, связанной с последствиями перенесенного коронавируса. 24 ноября суд допросил в режиме видеоконференции одного из свидетелей по делу Штепы. Она на заседании суда была и после него поехала домой.
Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Ее обвиняют по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа).
В июне 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы снова. В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.
Пожалуйста, подождите...
А-а-а... Так судді ті самі? А чого ж вони, до цих пір працюють? Адже ви, півтора року тому, верещали, що всіх "соєвих" відправите "на нари"!... То де ж "нари", для "соєвих" суддів?...
- Нет.
- Ну, на "нет", и суда нет.
А еще хотят шоб люди платили налоги в Украине... За шо ? Прокуроры хлебают из бюджета и 6 лет тянут резину с этой коллаборанткой Штепой . Жодної гривні не дам в бюджет
Прокатить чи ніт? 🙄
Якщо впаде ніц перед Портновим (мертвечуком), покається перед ними, і далі діятиме спільно з ними.
Прикладів подібного - вдосталь. Починаючи з Гаді...
Таку погань треба без суда і слідства.
Це я і про штепу і про зе та й про їхнього покровителя і батька -Порошенка
Одним із таких "хвостів" є наявність і дія в українській судовій системі портновського процесуального кодексу. Який захищає інтереси обвинувачених (а не постраждалих осіб, як би мало бути насправді; Да, до Портнова в судових процесах пріорітет ставився для обвинувачення..., але про це - окрема розмова.). Але, навіть припустити, щоб цей, поточний склад Верховної Ради з її монобільшістю реформували законодавство в інтересах "пересічного" - не доводиться. Дарма, чи що - Портнов повернувся до керівництва всією судовою системою?
І щоб він прийшов до Штепи з дуже поганими для неї наслідками...