РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12371 посетитель онлайн
Новости Правосудие
4 668 41
суд (24814) Харьков (7286) юстиция (758) Штепа (156)

Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой

Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой

Суд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы - не явились ни обвиняемая, ни ее адвокаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На очередное заседание суда не явились ни Штепа, ни ее адвокаты, хотя дата была согласована заранее", - отметили в пресс-службе суда. Следующее заседание назначено на 20 января 2021 года, время еще уточняется.

Один из трех адвокатов Штепы - Александр Тананакин - пояснил, что все трое сегодня заняты в других судебных процессах.

"Кстати, в судебных процессах такой категории, как дело Штепы, обязательно предусмотрено только участие представителей защиты. К тому же, Штепа продолжает болеть", - отметил Тананакин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ

16 декабря заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы не состоялось из-за занятости судьи в другом уголовном производстве. 7 декабря заседание суда не состоялось из-за болезни обвиняемой, связанной с последствиями перенесенного коронавируса. 24 ноября суд допросил в режиме видеоконференции одного из свидетелей по делу Штепы. Она на заседании суда была и после него поехала домой.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Ее обвиняют по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа).

В июне 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы снова. В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
А что так можно просто не прийти в суд и суда не будет? Если простой человек не придет в суд то ему так же суд перенесут и будут переносить годами пока не истечет срок давности? Сомневаюсь. Ето по вашему свободная страна где есть равноправие? Ето скорее называется страна рабов где господам можно все а у рабов вообще нету никаких прав.
показать весь комментарий
22.12.2020 02:58
+23
З того самого дня, як в Україну повернувся портнов - ригам можно все! А повернувся він одразу, як Янелох став преЗЕдентом.
показать весь комментарий
22.12.2020 03:07
+22
Ну при Пороху вона (як і Єфремов, харківські терористи, кацапська садистка Пума, вбивця Хараберюша та безліч інших виродків) сиділа на дієті за решіткою. Всіх їх при зєлі повідпускали.
показать весь комментарий
22.12.2020 03:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну за 5 лет ******* не смогли ни Штепу ни кого нибудь посадить. Куда уж зебилам за такое дело браться
показать весь комментарий
22.12.2020 02:59 Ответить
Ну при Пороху вона (як і Єфремов, харківські терористи, кацапська садистка Пума, вбивця Хараберюша та безліч інших виродків) сиділа на дієті за решіткою. Всіх їх при зєлі повідпускали.
показать весь комментарий
22.12.2020 03:59 Ответить
Так "*******", чи судді, які "тягнуть кота за яйця"? Якщо не влаштовують ті судді, що були при Порошенку, хай передають їншим - зміна підсудності в КПК України передбачена...
А-а-а... Так судді ті самі? А чого ж вони, до цих пір працюють? Адже ви, півтора року тому, верещали, що всіх "соєвих" відправите "на нари"!... То де ж "нари", для "соєвих" суддів?...
показать весь комментарий
22.12.2020 06:02 Ответить
Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 2786
показать весь комментарий
22.12.2020 02:31 Ответить
Геніально!
показать весь комментарий
22.12.2020 02:39 Ответить
Спалити цю відьму треба. Та й на цьому всьо.
показать весь комментарий
22.12.2020 02:41 Ответить
Некому уже палить... к сожалению..
показать весь комментарий
22.12.2020 02:43 Ответить
Нічого! Буде й на нашій вулиці свято. А цій старій бандарше карма все одно прилетить за все, що вона накоїла.
показать весь комментарий
22.12.2020 02:54 Ответить
А что так можно просто не прийти в суд и суда не будет? Если простой человек не придет в суд то ему так же суд перенесут и будут переносить годами пока не истечет срок давности? Сомневаюсь. Ето по вашему свободная страна где есть равноправие? Ето скорее называется страна рабов где господам можно все а у рабов вообще нету никаких прав.
показать весь комментарий
22.12.2020 02:58 Ответить
З того самого дня, як в Україну повернувся портнов - ригам можно все! А повернувся він одразу, як Янелох став преЗЕдентом.
показать весь комментарий
22.12.2020 03:07 Ответить
А взять за шиворот и в СИЗО до следующего суда..ну что бы уже 100% явка была
показать весь комментарий
22.12.2020 08:12 Ответить
- Подсудимая явилась на суд?
- Нет.
- Ну, на "нет", и суда нет.
показать весь комментарий
22.12.2020 03:12 Ответить
А принудительный привод не пробовали? Не ? ст.143 УПК Украины?
показать весь комментарий
22.12.2020 04:10 Ответить
Біла коняка захворіла, нінакому до суду їхати.
показать весь комментарий
22.12.2020 05:14 Ответить
Чому так слабкувато? Без рептилоїдів, лелюмінатів та Сороса навіть розглядати не будемо! 👽👽👽
показать весь комментарий
22.12.2020 07:59 Ответить
Тут нужна фотка нацгвардейца Маркива с подписью "А что, так можно было?!"
показать весь комментарий
22.12.2020 06:23 Ответить
Або харківської гонщиці Олени Кролікової.
показать весь комментарий
22.12.2020 07:47 Ответить
Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Ее обвиняют по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа)

А еще хотят шоб люди платили налоги в Украине... За шо ? Прокуроры хлебают из бюджета и 6 лет тянут резину с этой коллаборанткой Штепой . Жодної гривні не дам в бюджет
показать весь комментарий
22.12.2020 06:30 Ответить
Кстати Штепе ещё и возместили её "моральные страдания" на несколько тысяч евро. За ней верёвка намыленная плачет а ей убытки мы возмещаем.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:41 Ответить
А ,что так можно 🙄🤫🤔😡😡😡
показать весь комментарий
22.12.2020 07:22 Ответить
Випередили.
показать весь комментарий
22.12.2020 07:45 Ответить
спокойно сцут на украинское правосудие с эйфелевой башни
показать весь комментарий
22.12.2020 07:26 Ответить
Какое правосудие ? В Украине сплошная коррупция ! И борьба с ней в лучшем случае считаетя дурным тоном как минимум.
показать весь комментарий
22.12.2020 07:42 Ответить
Цікаво, якщо Стерненко поставить собі запитання "а що, так можна?" і заб'є хій на процес проти нього...
Прокатить чи ніт? 🙄
показать весь комментарий
22.12.2020 07:57 Ответить
Прокатить.
Якщо впаде ніц перед Портновим (мертвечуком), покається перед ними, і далі діятиме спільно з ними.
Прикладів подібного - вдосталь. Починаючи з Гаді...
показать весь комментарий
22.12.2020 08:43 Ответить
Це вже судова реформа зеленського, чи ще порошенка?
показать весь комментарий
22.12.2020 08:30 Ответить
Обох

Таку погань треба без суда і слідства.

Це я і про штепу і про зе та й про їхнього покровителя і батька -Порошенка
показать весь комментарий
22.12.2020 09:09 Ответить
зажопна мантра в тебе, https://censor.net/ru/user/394766.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:59 Ответить
Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 5682
показать весь комментарий
22.12.2020 08:37 Ответить
Очевидно, що у минулої коаліції БПП+НФ залишились "хвости" в частині проведення реформ в Україні. До яких, з причини системи формування Верховної Ради по 50% з мажоритарного і партійного списку - попросту "не дійшли руки"; а власної монобільшості в коаліції не було, ьула лише ситуативна.
Одним із таких "хвостів" є наявність і дія в українській судовій системі портновського процесуального кодексу. Який захищає інтереси обвинувачених (а не постраждалих осіб, як би мало бути насправді; Да, до Портнова в судових процесах пріорітет ставився для обвинувачення..., але про це - окрема розмова.). Але, навіть припустити, щоб цей, поточний склад Верховної Ради з її монобільшістю реформували законодавство в інтересах "пересічного" - не доводиться. Дарма, чи що - Портнов повернувся до керівництва всією судовою системою?
показать весь комментарий
22.12.2020 08:41 Ответить
Судили би так всіх винних, але ні...
показать весь комментарий
22.12.2020 09:38 Ответить
это все, что надо знать о судебной "реформе" порошенки и ее "продолжении" вовочкой! подонки и мрази нагло смеются нам в лицо!!!!!!
показать весь комментарий
22.12.2020 09:49 Ответить
У Порошенко не было даже минимального большинства в ВР и приходилось лавировать ,договариваться,идти на уступки,короче торговаться с каждой партией которая естественно рвала для себя преференции за любое голосование,особенно преуспевал в этом Ляшко. А вот что мешает Зеленскому проводить реформу в том числе и судейскую имея абсолютное большинство в ВР? А ведь он уже у власти скоро как два года а положение в стране всё ухудшается с каждым днём.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:50 Ответить
Як там бенядіктова казала: "Примусовий привід"? Чи то лише по відношенню до Пороха, а з колегами- колаборантами- сепаратистами так не можна?
показать весь комментарий
22.12.2020 10:30 Ответить
Краще змінити одну літеру - і вийде "примусовий привид". Причому примус у значенні нагрівального пристрою. От воно і виходить - примусовий привид це власне кіт Бегемот. "Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.."
І щоб він прийшов до Штепи з дуже поганими для неї наслідками...
показать весь комментарий
22.12.2020 18:11 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2020 18:12 Ответить
В неї иноги є? Є. Хапайте за ноги і тягніть до суду.
показать весь комментарий
22.12.2020 10:30 Ответить
Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої - Цензор.НЕТ 7177
показать весь комментарий
22.12.2020 12:01 Ответить
 
 