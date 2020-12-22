Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой

Суд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы - не явились ни обвиняемая, ни ее адвокаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На очередное заседание суда не явились ни Штепа, ни ее адвокаты, хотя дата была согласована заранее", - отметили в пресс-службе суда. Следующее заседание назначено на 20 января 2021 года, время еще уточняется.

Один из трех адвокатов Штепы - Александр Тананакин - пояснил, что все трое сегодня заняты в других судебных процессах.

"Кстати, в судебных процессах такой категории, как дело Штепы, обязательно предусмотрено только участие представителей защиты. К тому же, Штепа продолжает болеть", - отметил Тананакин.

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16 декабря заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы не состоялось из-за занятости судьи в другом уголовном производстве. 7 декабря заседание суда не состоялось из-за болезни обвиняемой, связанной с последствиями перенесенного коронавируса. 24 ноября суд допросил в режиме видеоконференции одного из свидетелей по делу Штепы. Она на заседании суда была и после него поехала домой.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Ее обвиняют по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа).

В июне 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы снова. В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

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