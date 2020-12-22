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Новини Правосуддя
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суд (11499) Харків (5428) юстиція (732) Штепа (92)

Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої

Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої

Суд Харкова переніс судове засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи - не з'явилися ні обвинувачена, ні її адвокати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На чергове засідання суду не з'явилися ні Штепа, ні її адвокати, хоча дата була узгоджена заздалегідь", - зазначили у пресслужбі. Наступне засідання призначено на 20 січня 2021 року, час ще уточнюється.

Один із трьох адвокатів Нелі Штепи - Олександр Тананакін - пояснив, що усі троє сьогодні зайняті в інших судових процесах.

"До речі, у судових процесах такої категорії, як справа Штепи, обов'язково передбачено тільки участь представників захисту. До того ж, Штепа продовжує хворіти", - зазначив Тананакін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська. ДОКУМЕНТ

16 грудня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося через зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні. 7 грудня засідання суду не відбулося через хворобу обвинуваченої, пов'язану з наслідками перенесеного коронавірусу. 24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав у режимі відеоконференції одного зі свідків обвинувачення у справі Штепи. Вона на засіданні суду була, і після нього поїхала додому.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. ЇЇ обвинувачують за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа).

У червні 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Також дивіться: "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

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Топ коментарі
+26
А что так можно просто не прийти в суд и суда не будет? Если простой человек не придет в суд то ему так же суд перенесут и будут переносить годами пока не истечет срок давности? Сомневаюсь. Ето по вашему свободная страна где есть равноправие? Ето скорее называется страна рабов где господам можно все а у рабов вообще нету никаких прав.
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22.12.2020 02:58
+23
З того самого дня, як в Україну повернувся портнов - ригам можно все! А повернувся він одразу, як Янелох став преЗЕдентом.
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22.12.2020 03:07
+22
Ну при Пороху вона (як і Єфремов, харківські терористи, кацапська садистка Пума, вбивця Хараберюша та безліч інших виродків) сиділа на дієті за решіткою. Всіх їх при зєлі повідпускали.
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22.12.2020 03:59
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Ну за 5 лет ******* не смогли ни Штепу ни кого нибудь посадить. Куда уж зебилам за такое дело браться
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22.12.2020 02:59 Відповісти
Ну при Пороху вона (як і Єфремов, харківські терористи, кацапська садистка Пума, вбивця Хараберюша та безліч інших виродків) сиділа на дієті за решіткою. Всіх їх при зєлі повідпускали.
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22.12.2020 03:59 Відповісти
Так "*******", чи судді, які "тягнуть кота за яйця"? Якщо не влаштовують ті судді, що були при Порошенку, хай передають їншим - зміна підсудності в КПК України передбачена...
А-а-а... Так судді ті самі? А чого ж вони, до цих пір працюють? Адже ви, півтора року тому, верещали, що всіх "соєвих" відправите "на нари"!... То де ж "нари", для "соєвих" суддів?...
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22.12.2020 06:02 Відповісти
Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 2786
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22.12.2020 02:31 Відповісти
Геніально!
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22.12.2020 02:39 Відповісти
Спалити цю відьму треба. Та й на цьому всьо.
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22.12.2020 02:41 Відповісти
Некому уже палить... к сожалению..
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22.12.2020 02:43 Відповісти
Нічого! Буде й на нашій вулиці свято. А цій старій бандарше карма все одно прилетить за все, що вона накоїла.
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22.12.2020 02:54 Відповісти
А что так можно просто не прийти в суд и суда не будет? Если простой человек не придет в суд то ему так же суд перенесут и будут переносить годами пока не истечет срок давности? Сомневаюсь. Ето по вашему свободная страна где есть равноправие? Ето скорее называется страна рабов где господам можно все а у рабов вообще нету никаких прав.
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22.12.2020 02:58 Відповісти
З того самого дня, як в Україну повернувся портнов - ригам можно все! А повернувся він одразу, як Янелох став преЗЕдентом.
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22.12.2020 03:07 Відповісти
А взять за шиворот и в СИЗО до следующего суда..ну что бы уже 100% явка была
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22.12.2020 08:12 Відповісти
- Подсудимая явилась на суд?
- Нет.
- Ну, на "нет", и суда нет.
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22.12.2020 03:12 Відповісти
А принудительный привод не пробовали? Не ? ст.143 УПК Украины?
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22.12.2020 04:10 Відповісти
Біла коняка захворіла, нінакому до суду їхати.
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22.12.2020 05:14 Відповісти
Чому так слабкувато? Без рептилоїдів, лелюмінатів та Сороса навіть розглядати не будемо! 👽👽👽
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22.12.2020 07:59 Відповісти
Тут нужна фотка нацгвардейца Маркива с подписью "А что, так можно было?!"
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22.12.2020 06:23 Відповісти
Або харківської гонщиці Олени Кролікової.
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22.12.2020 07:47 Відповісти
Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Ее обвиняют по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа)

А еще хотят шоб люди платили налоги в Украине... За шо ? Прокуроры хлебают из бюджета и 6 лет тянут резину с этой коллаборанткой Штепой . Жодної гривні не дам в бюджет
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22.12.2020 06:30 Відповісти
Кстати Штепе ещё и возместили её "моральные страдания" на несколько тысяч евро. За ней верёвка намыленная плачет а ей убытки мы возмещаем.
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22.12.2020 11:41 Відповісти
А ,что так можно 🙄🤫🤔😡😡😡
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22.12.2020 07:22 Відповісти
Випередили.
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22.12.2020 07:45 Відповісти
спокойно сцут на украинское правосудие с эйфелевой башни
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22.12.2020 07:26 Відповісти
Какое правосудие ? В Украине сплошная коррупция ! И борьба с ней в лучшем случае считаетя дурным тоном как минимум.
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22.12.2020 07:42 Відповісти
Цікаво, якщо Стерненко поставить собі запитання "а що, так можна?" і заб'є хій на процес проти нього...
Прокатить чи ніт? 🙄
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22.12.2020 07:57 Відповісти
Прокатить.
Якщо впаде ніц перед Портновим (мертвечуком), покається перед ними, і далі діятиме спільно з ними.
Прикладів подібного - вдосталь. Починаючи з Гаді...
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22.12.2020 08:43 Відповісти
Це вже судова реформа зеленського, чи ще порошенка?
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22.12.2020 08:30 Відповісти
Обох

Таку погань треба без суда і слідства.

Це я і про штепу і про зе та й про їхнього покровителя і батька -Порошенка
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22.12.2020 09:09 Відповісти
зажопна мантра в тебе, https://censor.net/ru/user/394766.
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22.12.2020 12:59 Відповісти
Суд по делу Штепы снова перенесен из-за неявки обвиняемой - Цензор.НЕТ 5682
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22.12.2020 08:37 Відповісти
Очевидно, що у минулої коаліції БПП+НФ залишились "хвости" в частині проведення реформ в Україні. До яких, з причини системи формування Верховної Ради по 50% з мажоритарного і партійного списку - попросту "не дійшли руки"; а власної монобільшості в коаліції не було, ьула лише ситуативна.
Одним із таких "хвостів" є наявність і дія в українській судовій системі портновського процесуального кодексу. Який захищає інтереси обвинувачених (а не постраждалих осіб, як би мало бути насправді; Да, до Портнова в судових процесах пріорітет ставився для обвинувачення..., але про це - окрема розмова.). Але, навіть припустити, щоб цей, поточний склад Верховної Ради з її монобільшістю реформували законодавство в інтересах "пересічного" - не доводиться. Дарма, чи що - Портнов повернувся до керівництва всією судовою системою?
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22.12.2020 08:41 Відповісти
Судили би так всіх винних, але ні...
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22.12.2020 09:38 Відповісти
это все, что надо знать о судебной "реформе" порошенки и ее "продолжении" вовочкой! подонки и мрази нагло смеются нам в лицо!!!!!!
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22.12.2020 09:49 Відповісти
У Порошенко не было даже минимального большинства в ВР и приходилось лавировать ,договариваться,идти на уступки,короче торговаться с каждой партией которая естественно рвала для себя преференции за любое голосование,особенно преуспевал в этом Ляшко. А вот что мешает Зеленскому проводить реформу в том числе и судейскую имея абсолютное большинство в ВР? А ведь он уже у власти скоро как два года а положение в стране всё ухудшается с каждым днём.
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22.12.2020 11:50 Відповісти
Як там бенядіктова казала: "Примусовий привід"? Чи то лише по відношенню до Пороха, а з колегами- колаборантами- сепаратистами так не можна?
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22.12.2020 10:30 Відповісти
Краще змінити одну літеру - і вийде "примусовий привид". Причому примус у значенні нагрівального пристрою. От воно і виходить - примусовий привид це власне кіт Бегемот. "Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.."
І щоб він прийшов до Штепи з дуже поганими для неї наслідками...
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22.12.2020 18:11 Відповісти
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22.12.2020 18:12 Відповісти
В неї иноги є? Є. Хапайте за ноги і тягніть до суду.
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22.12.2020 10:30 Відповісти
Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої - Цензор.НЕТ 7177
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22.12.2020 12:01 Відповісти
 
 