Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої
Суд Харкова переніс судове засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи - не з'явилися ні обвинувачена, ні її адвокати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На чергове засідання суду не з'явилися ні Штепа, ні її адвокати, хоча дата була узгоджена заздалегідь", - зазначили у пресслужбі. Наступне засідання призначено на 20 січня 2021 року, час ще уточнюється.
Один із трьох адвокатів Нелі Штепи - Олександр Тананакін - пояснив, що усі троє сьогодні зайняті в інших судових процесах.
"До речі, у судових процесах такої категорії, як справа Штепи, обов'язково передбачено тільки участь представників захисту. До того ж, Штепа продовжує хворіти", - зазначив Тананакін.
16 грудня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося через зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні. 7 грудня засідання суду не відбулося через хворобу обвинуваченої, пов'язану з наслідками перенесеного коронавірусу. 24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав у режимі відеоконференції одного зі свідків обвинувачення у справі Штепи. Вона на засіданні суду була, і після нього поїхала додому.
Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. ЇЇ обвинувачують за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа).
У червні 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
А-а-а... Так судді ті самі? А чого ж вони, до цих пір працюють? Адже ви, півтора року тому, верещали, що всіх "соєвих" відправите "на нари"!... То де ж "нари", для "соєвих" суддів?...
- Нет.
- Ну, на "нет", и суда нет.
А еще хотят шоб люди платили налоги в Украине... За шо ? Прокуроры хлебают из бюджета и 6 лет тянут резину с этой коллаборанткой Штепой . Жодної гривні не дам в бюджет
Прокатить чи ніт? 🙄
Якщо впаде ніц перед Портновим (мертвечуком), покається перед ними, і далі діятиме спільно з ними.
Прикладів подібного - вдосталь. Починаючи з Гаді...
Таку погань треба без суда і слідства.
Це я і про штепу і про зе та й про їхнього покровителя і батька -Порошенка
Одним із таких "хвостів" є наявність і дія в українській судовій системі портновського процесуального кодексу. Який захищає інтереси обвинувачених (а не постраждалих осіб, як би мало бути насправді; Да, до Портнова в судових процесах пріорітет ставився для обвинувачення..., але про це - окрема розмова.). Але, навіть припустити, щоб цей, поточний склад Верховної Ради з її монобільшістю реформували законодавство в інтересах "пересічного" - не доводиться. Дарма, чи що - Портнов повернувся до керівництва всією судовою системою?
І щоб він прийшов до Штепи з дуже поганими для неї наслідками...