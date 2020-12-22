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Апелляцию на запрет книги о Стусе суд рассмотрит 21 января

Апелляцию на запрет книги о Стусе суд рассмотрит 21 января

Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года рассмотрит жалобу на решение Дарницкого райсуда столицы, запретившего распространение книги "Дело Василия Стуса".

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

"Суд рассмотрит жалобу в 14 часов 21 января", - отметили в суде.

Как сообщалось, 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука к издательству "Vivat" и историку и журналисту Вахтангу Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

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В частности, суд признал недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж и дальнейшее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

26 ноября Киевский апелляционный суд открыл производство по жалобе представителя Кипиани на решение суда первой инстанции о книге "Дело Василия Стуса".

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Топ комментарии
+11
довбню, її миттєво розкупили.
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22.12.2020 09:38
+7
Медвечук просив для Стуса більш суворий термін, аніж прокурор.
Оце адвокат !
Потрібно знати постать Стуса, щоб розуміти масштаби трагедії.
Та на жаль, багатьом українцям це не цікаво.
Також можна згадати Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі, бо не захотів їхати в москву і творити кацапською.
Це все розповіді - як вбивали Україну.
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22.12.2020 09:37
+3
Книга розійшлася величезним тиражем. Навіть додруковували - в інтернет-книгарнях була черга. мертвечук досяг зворотнього ефекту - небувалої популярності для книги такого шталту. А ти краще продовжуй собі бігати за Анжеліками та Дюма.
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22.12.2020 09:54
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Боится скотина правды. Ну ничо, станет еще время и для мертвечины, кернес тому пример
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22.12.2020 09:33 Ответить
довбню, її миттєво розкупили.
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22.12.2020 09:38 Ответить
Книга розійшлася величезним тиражем. Навіть додруковували - в інтернет-книгарнях була черга. мертвечук досяг зворотнього ефекту - небувалої популярності для книги такого шталту. А ти краще продовжуй собі бігати за Анжеліками та Дюма.
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22.12.2020 09:54 Ответить
Ну, посмейся, если тебе с этого смешно. Только никому об этом не говори.
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22.12.2020 11:23 Ответить
Медвечук просив для Стуса більш суворий термін, аніж прокурор.
Оце адвокат !
Потрібно знати постать Стуса, щоб розуміти масштаби трагедії.
Та на жаль, багатьом українцям це не цікаво.
Також можна згадати Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі, бо не захотів їхати в москву і творити кацапською.
Це все розповіді - як вбивали Україну.
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22.12.2020 09:37 Ответить
Переважна більшість ?
Щось ти, дрюша, перебільшив.
Всі давно покинули ті кацапські сіданки.
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22.12.2020 09:56 Ответить
У мене дружина вже років сім сидить в ОК. В якусь групову гру "ріжеться". Участь приймають люди не тільки з колишнього "совка", але й з Європи. У них принцип - "про політику - ні слова!" Викидають "зі свистом"...
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22.12.2020 12:24 Ответить
Я розумію, що моцкалі ані слова, але як можуть наші мовчати.
Це для мене неприйнятно.
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22.12.2020 14:24 Ответить
Так моя саме, цей принцип ввела там, щоб кацапам "заткнуть рота", бо задовбувать стали своїм "вялічієм"... Вона там "шишку тримає", і з її думкою там рахуються... А так - "бандерівка"...
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22.12.2020 14:42 Ответить
мертвечука нужно запретить.
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22.12.2020 09:54 Ответить
Теперь подошло время написать и издать новый бестселлер "Полицай", про славный жизненный путь Владимира Несторовича Медведчука. Как он верой и правдой служил гитлеровским оккупантам, а потом, отсидев за это срок воспитал такого замечательного сына. Только одни документы и никаких комментариев, так что не на что будет подавать в суд.
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22.12.2020 11:01 Ответить
 
 