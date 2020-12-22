Апелляцию на запрет книги о Стусе суд рассмотрит 21 января

Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года рассмотрит жалобу на решение Дарницкого райсуда столицы, запретившего распространение книги "Дело Василия Стуса".

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

"Суд рассмотрит жалобу в 14 часов 21 января", - отметили в суде.

Как сообщалось, 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука к издательству "Vivat" и историку и журналисту Вахтангу Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

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В частности, суд признал недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж и дальнейшее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

26 ноября Киевский апелляционный суд открыл производство по жалобе представителя Кипиани на решение суда первой инстанции о книге "Дело Василия Стуса".