Апелляцию на запрет книги о Стусе суд рассмотрит 21 января
Киевский апелляционный суд 21 января 2021 года рассмотрит жалобу на решение Дарницкого райсуда столицы, запретившего распространение книги "Дело Василия Стуса".
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
"Суд рассмотрит жалобу в 14 часов 21 января", - отметили в суде.
Как сообщалось, 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука к издательству "Vivat" и историку и журналисту Вахтангу Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".
В частности, суд признал недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж и дальнейшее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.
Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.
26 ноября Киевский апелляционный суд открыл производство по жалобе представителя Кипиани на решение суда первой инстанции о книге "Дело Василия Стуса".
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Оце адвокат !
Потрібно знати постать Стуса, щоб розуміти масштаби трагедії.
Та на жаль, багатьом українцям це не цікаво.
Також можна згадати Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі, бо не захотів їхати в москву і творити кацапською.
Це все розповіді - як вбивали Україну.
Щось ти, дрюша, перебільшив.
Всі давно покинули ті кацапські сіданки.
Це для мене неприйнятно.