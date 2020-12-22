Апеляцію на заборону книги про Стуса суд розгляне 21 січня

Київський апеляційний суд 21 січня 2021 року розгляне скаргу на рішення Дарницького райсуду столиці, який заборонив поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Суд розгляне скаргу о 14 години 21 січня", - зазначили в суді.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука до видавництва "Vivat" та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книжки "Справа Василя Стуса".

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Зокрема суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книжці, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований наклад і подальше тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

26 листопада Київський апеляційний суд відкрив провадження за скаргою представника Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книжки "Справа Василя Стуса".