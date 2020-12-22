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Апеляцію на заборону книги про Стуса суд розгляне 21 січня

Апеляцію на заборону книги про Стуса суд розгляне 21 січня

Київський апеляційний суд 21 січня 2021 року розгляне скаргу на рішення Дарницького райсуду столиці, який заборонив поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Суд розгляне скаргу о 14 години 21 січня", - зазначили в суді.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука до видавництва "Vivat" та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книжки "Справа Василя Стуса".

Також дивіться: Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Зокрема суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книжці, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований наклад і подальше тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

26 листопада Київський апеляційний суд відкрив провадження за скаргою представника Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книжки "Справа Василя Стуса".

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Топ коментарі
+11
довбню, її миттєво розкупили.
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22.12.2020 09:38
+7
Медвечук просив для Стуса більш суворий термін, аніж прокурор.
Оце адвокат !
Потрібно знати постать Стуса, щоб розуміти масштаби трагедії.
Та на жаль, багатьом українцям це не цікаво.
Також можна згадати Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі, бо не захотів їхати в москву і творити кацапською.
Це все розповіді - як вбивали Україну.
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22.12.2020 09:37
+3
Книга розійшлася величезним тиражем. Навіть додруковували - в інтернет-книгарнях була черга. мертвечук досяг зворотнього ефекту - небувалої популярності для книги такого шталту. А ти краще продовжуй собі бігати за Анжеліками та Дюма.
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22.12.2020 09:54
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Боится скотина правды. Ну ничо, станет еще время и для мертвечины, кернес тому пример
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22.12.2020 09:33 Відповісти
довбню, її миттєво розкупили.
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22.12.2020 09:38 Відповісти
Книга розійшлася величезним тиражем. Навіть додруковували - в інтернет-книгарнях була черга. мертвечук досяг зворотнього ефекту - небувалої популярності для книги такого шталту. А ти краще продовжуй собі бігати за Анжеліками та Дюма.
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22.12.2020 09:54 Відповісти
Ну, посмейся, если тебе с этого смешно. Только никому об этом не говори.
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22.12.2020 11:23 Відповісти
Медвечук просив для Стуса більш суворий термін, аніж прокурор.
Оце адвокат !
Потрібно знати постать Стуса, щоб розуміти масштаби трагедії.
Та на жаль, багатьом українцям це не цікаво.
Також можна згадати Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі, бо не захотів їхати в москву і творити кацапською.
Це все розповіді - як вбивали Україну.
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22.12.2020 09:37 Відповісти
Переважна більшість ?
Щось ти, дрюша, перебільшив.
Всі давно покинули ті кацапські сіданки.
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22.12.2020 09:56 Відповісти
У мене дружина вже років сім сидить в ОК. В якусь групову гру "ріжеться". Участь приймають люди не тільки з колишнього "совка", але й з Європи. У них принцип - "про політику - ні слова!" Викидають "зі свистом"...
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22.12.2020 12:24 Відповісти
Я розумію, що моцкалі ані слова, але як можуть наші мовчати.
Це для мене неприйнятно.
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22.12.2020 14:24 Відповісти
Так моя саме, цей принцип ввела там, щоб кацапам "заткнуть рота", бо задовбувать стали своїм "вялічієм"... Вона там "шишку тримає", і з її думкою там рахуються... А так - "бандерівка"...
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22.12.2020 14:42 Відповісти
мертвечука нужно запретить.
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22.12.2020 09:54 Відповісти
Теперь подошло время написать и издать новый бестселлер "Полицай", про славный жизненный путь Владимира Несторовича Медведчука. Как он верой и правдой служил гитлеровским оккупантам, а потом, отсидев за это срок воспитал такого замечательного сына. Только одни документы и никаких комментариев, так что не на что будет подавать в суд.
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22.12.2020 11:01 Відповісти
 
 