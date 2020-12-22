В ВСУ за сутки выявили 113 случаев COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 22 декабря в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 781 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил.

За прошедшие сутки выявлены 113 новых случаев заболевания острой респираторной болезню COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 101 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 10 284 человека, летальных случаев - 36.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 50 человек.

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