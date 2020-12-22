Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта

По представлению СБУ российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сведения в Перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

По состоянию на 22 декабря 2020 года, в перечне значится 157 человек.