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Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта

Российский актер Гуськов, называвший Крым

По представлению СБУ российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Смотрите также: Крым русский, а эти уроды меня в Киев не пускают. Мы никогда не были братскими народами, - российский актер Гуськов. ВИДЕО

Сведения в Перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

По состоянию на 22 декабря 2020 года, в перечне значится 157 человек.
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Топ комментарии
+13
Очередной *****...
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22.12.2020 13:52
+11
Зачем здесь парашные дегенератские рожи рекламируют?
Разве что как рекламу восстановленных в параше вытрезвителей...
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", загремел в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 3445
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22.12.2020 13:51
+10
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 7364
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22.12.2020 13:54
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Черговий нікому невідомий кацап.
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22.12.2020 13:46 Ответить
Мертвечук, ЗаЖОП, А.Деркач не створюють загрозу національній безпеці.
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22.12.2020 14:34 Ответить
Зачітний заголовок 😂👍
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22.12.2020 13:50 Ответить
Зачем здесь парашные дегенератские рожи рекламируют?
Разве что как рекламу восстановленных в параше вытрезвителей...
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", загремел в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 3445
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22.12.2020 13:51 Ответить
Очередной *****...
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22.12.2020 13:52 Ответить
Звичайний росєянін,мутована потвора кремлівської селекціі,істота без роду та племені!!)))
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22.12.2020 13:55 Ответить
ПІДТРИМУЮ гуськов підр .
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22.12.2020 16:08 Ответить
Лото он какой то злобный.
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22.12.2020 21:52 Ответить
А коли українські гниди від московських вршей "загремят" на нари,на довічне за державну зраду,як загроза суверенітету України!!)))
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22.12.2020 13:53 Ответить
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 7364
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22.12.2020 13:54 Ответить
жена гуськова -зачет-кстати немоляева тоже крымнашистка-
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22.12.2020 14:08 Ответить
Жена Гуськова Лидия Вележева. А Немоляева жена Лазарева и ей 83 года.
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22.12.2020 14:52 Ответить
Понятно. Значит, вы из другого поколения и фильм "Гараж" не смотрели.
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22.12.2020 17:29 Ответить
Смотрел. И "Служебный роман" смотрел, там, где "ну эта в кофте с жуткими розочками". Ну в данном контексте эта фотка в тему, согласен.
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22.12.2020 17:37 Ответить
Каждый подневольный раб, а киношники и прочие плясуны-певуны в их числе, считает своим "гражданским" долгом подлизнуть подтоптанному сцарю и напомнить его "величественное" завоевание бесполыми и безшевронными зелеными гуманоидами Украинского Крыма. А коль так, то НЕ Х** ШАСТАТЬ!!!
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22.12.2020 13:58 Ответить
проблема не в том что признал или нет.. вот писали что не признал Гафт но и признал и возмущался- мол почему войну между Россией и Украиной затеяли америкоссы.. проблема в приспособленцах... чтобы выжить пережить закрыв глаза на абсурд или правду.. вот.... что страшно...
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22.12.2020 14:03 Ответить
Эта тварь родилась в 58-м в Польше, в 6 лет переехало в Киев и после школы свалило на рабсею...
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22.12.2020 14:04 Ответить
у них на рашке все эти недоактеришки любители рюсского мира-
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22.12.2020 14:07 Ответить
Совок давно подох, но из актеров старой советской школы(если так можно назвать) люблю и уважаю Леонова и Евстигнеева. Хорошо, что они не дожили до этого времени и им не пришлось становиться кремлевскими приспособленцами. Для меня они остаются светлыми людьми. Ну а теперешняя актерская кацапня... Да хрен на них всех и ***** им в обнимку.
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22.12.2020 14:11 Ответить
А вот Басилашвили до сих пор живой и не зашкварился.
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22.12.2020 17:33 Ответить
Согласен. Там есть еще пару ложек меда в этой большой бочке с говном - Ахеджакова, сын Любови Полищук (забыл имя). Но это все исключения, которые подтверждают правило.
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22.12.2020 17:52 Ответить
Оперативненько так. И 7 лет еще не прошло.
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22.12.2020 14:13 Ответить
А жену Гуськова?
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22.12.2020 14:19 Ответить
Я помню .даже радилса в советской россие.тогда Я мечтал толка об одном сидет в футболной стадионе смотрет на табло Азербайджан-Аргентина(даже местал сам играт за сборную НЕЗАВИСИМОГО СТРАНЫ) .сегодя чекисткая россия оккупировал Крим -в этот раз Я не МЕЧТАЮ -УВЕРЕН НА ВСЕ 100% снова увижу ПРАПОР УКРАИНЕ в КРИМУ- а пуст пока обнуленные рабы кричат "крымнашш"
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22.12.2020 14:24 Ответить
Кто не в курсе - он киевлянин с Борщаговки(
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22.12.2020 14:29 Ответить
Ну и хрен на него и на таких же как он.
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22.12.2020 16:09 Ответить
Какая на хрен Борщага??? Он на Ушинского жил.
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22.12.2020 16:11 Ответить
Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов? - Должен же быть кто-то четвертый.
(с) «Гараж»
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22.12.2020 15:35 Ответить
Я думал под трамвай попал, когда заголовок итать насал. Расстроился потом.
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22.12.2020 16:32 Ответить
Ничего, всем оккупантам Аннушка разольет масло.
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22.12.2020 21:55 Ответить
 
 