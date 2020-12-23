Преступления против Майдана: суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы СБУ Якименко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по "делам Майдана" в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы СБУ, который скрывается от органов следствия и суда", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации Офиса генпрокурора, такое решение суда предоставляет право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии.

В сообщении уточняется, что разрешение предоставлено в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывших президента Украины, главы СБУ и его первого заместителя, министра внутренних дел и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышении власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия - умышленные убийства, покушения на умышленные убийства, дезертирства.

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Как известно, СБУ с января 2013 по февраль 2014 года возглавлял Александр Якименко, который в настоящее время проживает в РФ.