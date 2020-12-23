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перевозки (518) Укрзализныця (2688)

Повышение эффективности перевозок позволит нормализовать финансовое положение Укрзализныци, - эксперт

Повышение эффективности перевозок позволит нормализовать финансовое положение Укрзализныци, - эксперт

"Укрзализныця" обязана повышать эффективность в следующем году за счет грузоперевозок, что позволит нормализовать финансовое состояние компании.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Повышение ее ("Укрзализныци", - ред.) эффективности – это тот путь, на который компания просто обречена, она обязана его проходить. Но вопрос в том, насколько гибкой окажется ее политика особенно в сегменте вагонов. Поскольку от управления вагонным парком, именно за счет увеличения своей доли на рынке, компания рассчитывает выйти на оптимальный финансовый показатель", - рассказал Вовк.

Эксперт отметил, на фоне пандемии объем пассажирских и грузовых перевозок железной дорогой упал, и главной задачей следующего года для компании станет наращивание объемов перевозимых грузов. "Показателя в 300 млн тонн, который у них есть сейчас, явно недостаточно для того, чтобы финансировать те затраты, которые есть у компании. Поэтому нужно выходить на более высокие показатели, хотя бы на уровне 340-350 млн тонн по году. То есть грузить, условно говоря, 1 млн тонн в день", - объяснил Вовк.

В противном случае, по его словам, "Укрзализныця" не сможет обеспечить свою прибыльность. "Если эта цель будет достигнута хотя бы в следующем году, можно ожидать какую-то нормализацию. Иначе просто расходы компании будут выше ее доходов. В этой ситуации ничего хорошего, наверное, не будет", - подытожил эксперт.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности компании. В свою очередь народный депутат Украины Людмила Буймистер подчеркнула, что сейчас "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно. Реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.
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Пилять.. тридцать лет "повышают" эффективность, а отрасль все глубже в опу пускается... может нужно начать эффективно садить управляющих за все 30 лет, возвращая все украденное всеми руководителями, их зарплаты премии вернуть за их "эффенктиную" работу....лишить пенсии за такую эффективность...глядишь и эффективность действительно поднимется...
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23.12.2020 13:58 Ответить
как же они друг-друга посадят, коррупция в стране процветает, а эта компания ее рассадник, все там шито-крыто, ничего на модернизацию все на роспил
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23.12.2020 16:49 Ответить
Эффективности не может быть там, где всегда можно рассчитывать на дотации и где контролирующие кормятся сами. УЗ это коррупционное дно. Там десятки дел заводить нужно и вычищать этот клоповник
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23.12.2020 16:50 Ответить
Так это вообще основа основ - если предприятие не работает на максимуме своей эффективности, то о какой прибыли можно говорить? Только ж УЗ это госмонополист, а потому мотивации быть эффективными у них нет от слова совсем. Всегда можно показывать убытки или рисовать себе прибыль, в зависимости от повестки дня (помним Балчуна и сказочный рост прибыли)
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23.12.2020 16:41 Ответить
повышение неужели)) сколько в год, эта компания не выполняет заказов, сколько из-за этого теряют предприятия, а вместе с тем и украинский бюджет но руководству "УЗ" плевать, снова сказки
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23.12.2020 16:47 Ответить
Читал Сергея Лещенко в наглядовчу раду УЗ назначили. Эта говорящая голова Коломойского там быстро эфективность поднимет. За тридцать дней работы в году этот типок будет сдирать с УЗ зарплаты по 600тыщ в месяц.
Давайте ребята, повышайте эфективность удорожанием своих никчемных услуг.)))
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23.12.2020 20:18 Ответить
 
 