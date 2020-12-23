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Підвищення ефективності перевезень дозволить нормалізувати фінансовий стан "Укрзалізниці", - експерт

Підвищення ефективності перевезень дозволить нормалізувати фінансовий стан

"Укрзалізниця" має підвищувати ефективність наступного року за рахунок вантажоперевезень, що дозволить нормалізувати фінансовий стан компанії.

Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

"Підвищення її ("Укрзалізниці". - Ред.) ефективності - це той шлях, на який компанія просто приречена, вона зобов'язана його проходити. Але питання в тому, наскільки гнучкою виявиться її політика, особливо в сегменті вагонів. Оскільки від управління вагонним парком, саме за рахунок збільшення своєї частки на ринку, компанія розраховує вийти на оптимальний фінансовий показник", - розповів Вовк.

Експерт зазначив, на тлі пандемії обсяг пасажирських і вантажних перевезень залізницею впав, і головним завданням наступного року для компанії стане нарощування обсягів перевезених вантажів. "Показника в 300 млн тонн, який у них є зараз, явно недостатньо для того, щоб фінансувати ті витрати, які має компанія. Тому потрібно виходити на більш високі показники, хоча б на рівні 340-350 млн тонн за рік. Тобто вантажити, умовно кажучи, 1 млн тонн на день", - пояснив Вовк.

В іншому разі, за його словами, "Укрзалізниця" не зможе забезпечити свою прибутковість. "Якщо ця мета буде досягнута хоча б у наступному році, можна очікувати якусь нормалізацію. Інакше просто витрати компанії будуть вищі за її доходи. У цій ситуації нічого хорошого, напевно, не буде", - підсумував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" сприятиме підвищенню ефективності компанії. Зі свого боку народна депутатка України Людмила Буймістер наголосила, що зараз "Укрзалізниця" працює абсолютно неефективно. Реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості, яка зазнає значних збитків через завищені тарифи на перевезення і втрачає конкурентоспроможність на світових ринках.

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Пилять.. тридцать лет "повышают" эффективность, а отрасль все глубже в опу пускается... может нужно начать эффективно садить управляющих за все 30 лет, возвращая все украденное всеми руководителями, их зарплаты премии вернуть за их "эффенктиную" работу....лишить пенсии за такую эффективность...глядишь и эффективность действительно поднимется...
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23.12.2020 13:58 Відповісти
как же они друг-друга посадят, коррупция в стране процветает, а эта компания ее рассадник, все там шито-крыто, ничего на модернизацию все на роспил
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23.12.2020 16:49 Відповісти
Эффективности не может быть там, где всегда можно рассчитывать на дотации и где контролирующие кормятся сами. УЗ это коррупционное дно. Там десятки дел заводить нужно и вычищать этот клоповник
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23.12.2020 16:50 Відповісти
Так это вообще основа основ - если предприятие не работает на максимуме своей эффективности, то о какой прибыли можно говорить? Только ж УЗ это госмонополист, а потому мотивации быть эффективными у них нет от слова совсем. Всегда можно показывать убытки или рисовать себе прибыль, в зависимости от повестки дня (помним Балчуна и сказочный рост прибыли)
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23.12.2020 16:41 Відповісти
повышение неужели)) сколько в год, эта компания не выполняет заказов, сколько из-за этого теряют предприятия, а вместе с тем и украинский бюджет но руководству "УЗ" плевать, снова сказки
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23.12.2020 16:47 Відповісти
Читал Сергея Лещенко в наглядовчу раду УЗ назначили. Эта говорящая голова Коломойского там быстро эфективность поднимет. За тридцать дней работы в году этот типок будет сдирать с УЗ зарплаты по 600тыщ в месяц.
Давайте ребята, повышайте эфективность удорожанием своих никчемных услуг.)))
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23.12.2020 20:18 Відповісти
 
 