Підвищення ефективності перевезень дозволить нормалізувати фінансовий стан "Укрзалізниці", - експерт

"Укрзалізниця" має підвищувати ефективність наступного року за рахунок вантажоперевезень, що дозволить нормалізувати фінансовий стан компанії.

Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

"Підвищення її ("Укрзалізниці". - Ред.) ефективності - це той шлях, на який компанія просто приречена, вона зобов'язана його проходити. Але питання в тому, наскільки гнучкою виявиться її політика, особливо в сегменті вагонів. Оскільки від управління вагонним парком, саме за рахунок збільшення своєї частки на ринку, компанія розраховує вийти на оптимальний фінансовий показник", - розповів Вовк.

Експерт зазначив, на тлі пандемії обсяг пасажирських і вантажних перевезень залізницею впав, і головним завданням наступного року для компанії стане нарощування обсягів перевезених вантажів. "Показника в 300 млн тонн, який у них є зараз, явно недостатньо для того, щоб фінансувати ті витрати, які має компанія. Тому потрібно виходити на більш високі показники, хоча б на рівні 340-350 млн тонн за рік. Тобто вантажити, умовно кажучи, 1 млн тонн на день", - пояснив Вовк.

В іншому разі, за його словами, "Укрзалізниця" не зможе забезпечити свою прибутковість. "Якщо ця мета буде досягнута хоча б у наступному році, можна очікувати якусь нормалізацію. Інакше просто витрати компанії будуть вищі за її доходи. У цій ситуації нічого хорошого, напевно, не буде", - підсумував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" сприятиме підвищенню ефективності компанії. Зі свого боку народна депутатка України Людмила Буймістер наголосила, що зараз "Укрзалізниця" працює абсолютно неефективно. Реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості, яка зазнає значних збитків через завищені тарифи на перевезення і втрачає конкурентоспроможність на світових ринках.