Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря.
Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,56 гривен за евро. Таким образом для легковых автомобилей стоимость сегодня составит 80 копеек за километр, для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4,6 гривен за километр.
Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что при расчете стоимости проезда первой платной дорогой от Львова до Краковца в качестве ориентира возьмут европейские нормы.
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Винетка - это транспортный налог. Точно какой же налог существует в Украине, но включен в стоимость топлива.
Винетка не является оплатой концессионной или платной дороги! Сама суть налога - его получатель государство, а не прибыльная структура.
Если уж на то пошло, то в той же Германии так же требуется уплата транспортного налога для местного и транзитного транспорта. Так что и там нет "бесплатных" автобанов.
Совок у тебя в башке. Ни черта не знаешь, но бякаешь.
Ставлю зачёт - рагуль.
А рядом бесплатная дорога как в ЕС будет?
А транспортный налог по ней тоже будут налоги возмещать?
И вообще, какого хера со Львова до Краковца строить платную дорогу?
Платные в ЕС: туннели, некоторые мосты и сложные горные дороги!
Все остальные дороги в ЕС хорошего качества и финансируются за счёт транспортного налога! Винетку купил и катись!
У нас транспортный налог выключен в стоимость топлива!
Где зебильная мразь увидала "сложную дорогу" между Львовом и Краковцом?
Давайте уже овоща назад. Зэк и то вменяемей был!
Як можна було бігти голосити по приколу ліш би не порох??? Думали зробити нас ще раз, а зробили самі себе.
мафиявласть больше не крадет, а работает во благо людей, как Финляндии, Швеции, Норвегии и далее по списку. Если ФОПы видят, как в велюре движняк блатныхвласть имущих, а им работать нельзя, то и ответная реакция происходит. Если люди заходят в больницу, а там чисто и их бесплатно лечат, как и написано в конституции, то эти люди будут платить и за платные дороги. А то получается, что "бесплатная медицина" на самом деле платная да еще и квалифицированных врачей найти можно только в Феофании, то и отношение народа к таким инициативам, как платные дороги будет соответствующим.
Я считаю, что платные дороги и т.п. надо вводить только после того, как весь западный мир признает, что Украина с 100500-го места по коррупции поднялась, скажем на 17-е место. Вот тогда можно и кассовые аппараты для ФОПов вводить и платные дороги и т.д.
Для блатняку.
Короче, даремно вмирали від браку кисню. І доріг не побачите.
Шановне панство, а вам не кажется, что не украинцы нами как-то не так управляют?