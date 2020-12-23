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дороги (2472) Кабмин (13507) платные услуги (24)

Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря.

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.

Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины 01
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - опрос "Деминициатив"

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,56 гривен за евро. Таким образом для легковых автомобилей стоимость сегодня составит 80 копеек за километр, для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4,6 гривен за километр.

Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что при расчете стоимости проезда первой платной дорогой от Львова до Краковца в качестве ориентира возьмут европейские нормы.
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Топ комментарии
+49
Не понял, что это еще за платные дороги?
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины - Цензор.НЕТ 873
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23.12.2020 15:02
+40
Ура! Дякуємо за покращення! Скоро і за повітря будемо платити, щоб Зеленському і його шоблі хватало на кокс і ******.
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23.12.2020 15:01
+33
Великое крадивництво которое построило дорроги сомнительного качества за щот лохов налогоплательщиков, тперь будет еще и гешефт зебилам за проезд в карман пихать?) Норм. Зрабили себе разам, президенты исты на)))))
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23.12.2020 15:04
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Страница 3 из 3
Для тих хто в танку - В УСІХ країнах ЄС крім Німеччини (Прибалтику не знаю, не буду брехати) платні автобани, оплата може бути різними способами реалізована або шлагбаум або віньєтка або Telepass Box.Бесплатним може бути тільки сир у мишоловці. Ви піпли все ще по совковськi хочете - що б було все ніштяк і нахаляву, так не буває в реальному свiтi
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24.12.2020 08:46 Ответить
Ок, ликбез для незнаек.
Винетка - это транспортный налог. Точно какой же налог существует в Украине, но включен в стоимость топлива.

Винетка не является оплатой концессионной или платной дороги! Сама суть налога - его получатель государство, а не прибыльная структура.

Если уж на то пошло, то в той же Германии так же требуется уплата транспортного налога для местного и транзитного транспорта. Так что и там нет "бесплатных" автобанов.

Совок у тебя в башке. Ни черта не знаешь, но бякаешь.
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25.12.2020 08:29 Ответить
Писець , таку вже херню пишеш)))))No comments чувак из Луганска )
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25.12.2020 08:35 Ответить
Аргументировано!
Ставлю зачёт - рагуль.
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25.12.2020 08:41 Ответить
Видно що ти далі вашої лугандонськоi столиці Донецька нікуди не виїжджав, а тому і пояснювати тобі прості і очевидні речі немає сенсу. Взагалі переконувався не раз - з вами шахтарями навіть не варто починати будь-якої дискус - марно -) Адье шахтар )
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25.12.2020 08:56 Ответить
Будет как с платой за транспортировку газа. За наши бабки построят и заставят платить
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23.12.2020 20:33 Ответить
а що , вже з бензину не беруть на дороги ?
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23.12.2020 21:21 Ответить
Это за те дороги, которые оманский ЗеМародер построил в тридорого с ковидного фонда? Смародерил, в три цены построил и продал?
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23.12.2020 23:01 Ответить
Каким боком денежная единица "евро" к Украине? Мы вступили в евросоюз и поменяли в стране денежную единицу?
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23.12.2020 23:19 Ответить
Тебя вот именно это волнует - да? - а не сам факт грабежа?
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24.12.2020 01:36 Ответить
Офигеть.
А рядом бесплатная дорога как в ЕС будет?
А транспортный налог по ней тоже будут налоги возмещать?

И вообще, какого хера со Львова до Краковца строить платную дорогу?
Платные в ЕС: туннели, некоторые мосты и сложные горные дороги!
Все остальные дороги в ЕС хорошего качества и финансируются за счёт транспортного налога! Винетку купил и катись!
У нас транспортный налог выключен в стоимость топлива!
Где зебильная мразь увидала "сложную дорогу" между Львовом и Краковцом?

Давайте уже овоща назад. Зэк и то вменяемей был!
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24.12.2020 02:38 Ответить
Зек просто не заважав розвитку країни. Ну крав, так. Але там було з чого, бо розвивалось усе. Я ні в якому разі не за овоча, але???
Як можна було бігти голосити по приколу ліш би не порох??? Думали зробити нас ще раз, а зробили самі себе.
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24.12.2020 08:39 Ответить
Что вы все несете? Яноковощь в 2013 году не знал, где бабки для страны брать, чтобы платить врачам, учителям и т.д. Зек выпросил у ***** три лярда долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Про какое развитие вы говорите? Более-менее развитая экономика шла по инерции и уже начала падать в пропасть, и если бы не Евро-Майдан в 2013, то в 2014 был бы экономический майдан. У вас что, амнезия, или вы просто не знаете, что было семь лет тому назад?
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24.12.2020 09:06 Ответить
Не без цього. Коли нічого не робиш і тільки чекаєш, то з очікування нічого не виросте.
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25.12.2020 02:50 Ответить
Уже ж за дороги в цене бензина вложена доля переплаты... Тогда отменяйте ее.
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24.12.2020 03:37 Ответить
Может в ЕС и положительный результат, платные дороги. Но в Украине....! Первое построят за нашь счёт, и деньги рубить будут, и сразу на офшоры и без налогов, ну как в Украине заведено. Частная, это сколько земли нужно выкупить! Или украсть, по хитрой схеме концессия!
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24.12.2020 03:54 Ответить
А какого хера все в евро?унас что нацвалюту поменяли?
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24.12.2020 05:53 Ответить
А нахрена строить новые дороги - зарабатывай на ремонте старых, приватизируй их и делай платными. Вот такая гениальная зеленая идея
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24.12.2020 07:21 Ответить
А якщо я на волах, то скільки платити, дядьку?))) Тема гужевого транспорта не раскрыта...
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24.12.2020 08:11 Ответить
Опа, зробіть нас ще раз!!!
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24.12.2020 08:36 Ответить
Я думаю, что украинцы готовы платить и налоги и за пользование дорогой если увидят, что мафия власть больше не крадет, а работает во благо людей, как Финляндии, Швеции, Норвегии и далее по списку. Если ФОПы видят, как в велюре движняк блатных власть имущих, а им работать нельзя, то и ответная реакция происходит. Если люди заходят в больницу, а там чисто и их бесплатно лечат, как и написано в конституции, то эти люди будут платить и за платные дороги. А то получается, что "бесплатная медицина" на самом деле платная да еще и квалифицированных врачей найти можно только в Феофании, то и отношение народа к таким инициативам, как платные дороги будет соответствующим.
Я считаю, что платные дороги и т.п. надо вводить только после того, как весь западный мир признает, что Украина с 100500-го места по коррупции поднялась, скажем на 17-е место. Вот тогда можно и кассовые аппараты для ФОПов вводить и платные дороги и т.д.
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24.12.2020 09:00 Ответить
Сбор на дороги заложен в стоимость топлива и сумма там колоссальная, много ездишь много платишь. С какого куя я ещё должен платить за проезд по дороге? Это-же двойное налогобложение!
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24.12.2020 10:44 Ответить
Оце Зюзя дороги побудував. За наш рахунок, ще тепер і платно.
Для блатняку.
Короче, даремно вмирали від браку кисню. І доріг не побачите.
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24.12.2020 10:52 Ответить
унас есть платные дороги..только ж строят да мне пох нет авто но товар подорожает в сто раз
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24.12.2020 12:43 Ответить
Це порушення Закону, КМУ не має право вказувати вартість у євро, тільки в гривні.
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24.12.2020 14:37 Ответить
Сначала, за ковидные миллиарды сделали ремонт, теперь за пару миллионов (как например, порт в Херсоне) сдадут в концессию...
Шановне панство, а вам не кажется, что не украинцы нами как-то не так управляют?
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24.12.2020 15:44 Ответить
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