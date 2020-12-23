Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря.

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.





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Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,56 гривен за евро. Таким образом для легковых автомобилей стоимость сегодня составит 80 копеек за километр, для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4,6 гривен за километр.

Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что при расчете стоимости проезда первой платной дорогой от Львова до Краковца в качестве ориентира возьмут европейские нормы.