Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 23 грудня.

Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень за км.





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Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Таким чином, для легкових автомобілів вартість сьогодні становитиме 80 копійок за кілометр, для вантажних автомобілів понад 12 тонн - 4,6 гривень за кілометр.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що під час розрахунку вартості проїзду першою платною дорогою від Львова до Краковця за орієнтир візьмуть європейські норми.