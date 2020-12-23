Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 23 грудня.
Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень за км.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Таким чином, для легкових автомобілів вартість сьогодні становитиме 80 копійок за кілометр, для вантажних автомобілів понад 12 тонн - 4,6 гривень за кілометр.
Раніше в Укравтодорі заявляли, що під час розрахунку вартості проїзду першою платною дорогою від Львова до Краковця за орієнтир візьмуть європейські норми.
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Винетка - это транспортный налог. Точно какой же налог существует в Украине, но включен в стоимость топлива.
Винетка не является оплатой концессионной или платной дороги! Сама суть налога - его получатель государство, а не прибыльная структура.
Если уж на то пошло, то в той же Германии так же требуется уплата транспортного налога для местного и транзитного транспорта. Так что и там нет "бесплатных" автобанов.
Совок у тебя в башке. Ни черта не знаешь, но бякаешь.
Ставлю зачёт - рагуль.
А рядом бесплатная дорога как в ЕС будет?
А транспортный налог по ней тоже будут налоги возмещать?
И вообще, какого хера со Львова до Краковца строить платную дорогу?
Платные в ЕС: туннели, некоторые мосты и сложные горные дороги!
Все остальные дороги в ЕС хорошего качества и финансируются за счёт транспортного налога! Винетку купил и катись!
У нас транспортный налог выключен в стоимость топлива!
Где зебильная мразь увидала "сложную дорогу" между Львовом и Краковцом?
Давайте уже овоща назад. Зэк и то вменяемей был!
Як можна було бігти голосити по приколу ліш би не порох??? Думали зробити нас ще раз, а зробили самі себе.
мафиявласть больше не крадет, а работает во благо людей, как Финляндии, Швеции, Норвегии и далее по списку. Если ФОПы видят, как в велюре движняк блатныхвласть имущих, а им работать нельзя, то и ответная реакция происходит. Если люди заходят в больницу, а там чисто и их бесплатно лечат, как и написано в конституции, то эти люди будут платить и за платные дороги. А то получается, что "бесплатная медицина" на самом деле платная да еще и квалифицированных врачей найти можно только в Феофании, то и отношение народа к таким инициативам, как платные дороги будет соответствующим.
Я считаю, что платные дороги и т.п. надо вводить только после того, как весь западный мир признает, что Украина с 100500-го места по коррупции поднялась, скажем на 17-е место. Вот тогда можно и кассовые аппараты для ФОПов вводить и платные дороги и т.д.
Для блатняку.
Короче, даремно вмирали від браку кисню. І доріг не побачите.
Шановне панство, а вам не кажется, что не украинцы нами как-то не так управляют?