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Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. ДОКУМЕНТ

Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 23 грудня.

Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень за км.

Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України 01
Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України 02

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Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Таким чином, для легкових автомобілів вартість сьогодні становитиме 80 копійок за кілометр, для вантажних автомобілів понад 12 тонн - 4,6 гривень за кілометр.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що під час розрахунку вартості проїзду першою платною дорогою від Львова до Краковця за орієнтир візьмуть європейські норми.

Автор: 

дороги (3064) Кабмін (14097) платні послуги (37)


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Топ коментарі
+49
Не понял, что это еще за платные дороги?
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины - Цензор.НЕТ 873
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23.12.2020 15:02
+40
Ура! Дякуємо за покращення! Скоро і за повітря будемо платити, щоб Зеленському і його шоблі хватало на кокс і ******.
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23.12.2020 15:01
+33
Великое крадивництво которое построило дорроги сомнительного качества за щот лохов налогоплательщиков, тперь будет еще и гешефт зебилам за проезд в карман пихать?) Норм. Зрабили себе разам, президенты исты на)))))
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23.12.2020 15:04
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Сторінка 3 з 3
Для тих хто в танку - В УСІХ країнах ЄС крім Німеччини (Прибалтику не знаю, не буду брехати) платні автобани, оплата може бути різними способами реалізована або шлагбаум або віньєтка або Telepass Box.Бесплатним може бути тільки сир у мишоловці. Ви піпли все ще по совковськi хочете - що б було все ніштяк і нахаляву, так не буває в реальному свiтi
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24.12.2020 08:46 Відповісти
Ок, ликбез для незнаек.
Винетка - это транспортный налог. Точно какой же налог существует в Украине, но включен в стоимость топлива.

Винетка не является оплатой концессионной или платной дороги! Сама суть налога - его получатель государство, а не прибыльная структура.

Если уж на то пошло, то в той же Германии так же требуется уплата транспортного налога для местного и транзитного транспорта. Так что и там нет "бесплатных" автобанов.

Совок у тебя в башке. Ни черта не знаешь, но бякаешь.
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25.12.2020 08:29 Відповісти
Писець , таку вже херню пишеш)))))No comments чувак из Луганска )
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25.12.2020 08:35 Відповісти
Аргументировано!
Ставлю зачёт - рагуль.
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25.12.2020 08:41 Відповісти
Видно що ти далі вашої лугандонськоi столиці Донецька нікуди не виїжджав, а тому і пояснювати тобі прості і очевидні речі немає сенсу. Взагалі переконувався не раз - з вами шахтарями навіть не варто починати будь-якої дискус - марно -) Адье шахтар )
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25.12.2020 08:56 Відповісти
Будет как с платой за транспортировку газа. За наши бабки построят и заставят платить
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23.12.2020 20:33 Відповісти
а що , вже з бензину не беруть на дороги ?
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23.12.2020 21:21 Відповісти
Это за те дороги, которые оманский ЗеМародер построил в тридорого с ковидного фонда? Смародерил, в три цены построил и продал?
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23.12.2020 23:01 Відповісти
Каким боком денежная единица "евро" к Украине? Мы вступили в евросоюз и поменяли в стране денежную единицу?
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Тебя вот именно это волнует - да? - а не сам факт грабежа?
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24.12.2020 01:36 Відповісти
Офигеть.
А рядом бесплатная дорога как в ЕС будет?
А транспортный налог по ней тоже будут налоги возмещать?

И вообще, какого хера со Львова до Краковца строить платную дорогу?
Платные в ЕС: туннели, некоторые мосты и сложные горные дороги!
Все остальные дороги в ЕС хорошего качества и финансируются за счёт транспортного налога! Винетку купил и катись!
У нас транспортный налог выключен в стоимость топлива!
Где зебильная мразь увидала "сложную дорогу" между Львовом и Краковцом?

Давайте уже овоща назад. Зэк и то вменяемей был!
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24.12.2020 02:38 Відповісти
Зек просто не заважав розвитку країни. Ну крав, так. Але там було з чого, бо розвивалось усе. Я ні в якому разі не за овоча, але???
Як можна було бігти голосити по приколу ліш би не порох??? Думали зробити нас ще раз, а зробили самі себе.
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24.12.2020 08:39 Відповісти
Что вы все несете? Яноковощь в 2013 году не знал, где бабки для страны брать, чтобы платить врачам, учителям и т.д. Зек выпросил у ***** три лярда долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Про какое развитие вы говорите? Более-менее развитая экономика шла по инерции и уже начала падать в пропасть, и если бы не Евро-Майдан в 2013, то в 2014 был бы экономический майдан. У вас что, амнезия, или вы просто не знаете, что было семь лет тому назад?
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24.12.2020 09:06 Відповісти
Не без цього. Коли нічого не робиш і тільки чекаєш, то з очікування нічого не виросте.
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25.12.2020 02:50 Відповісти
Уже ж за дороги в цене бензина вложена доля переплаты... Тогда отменяйте ее.
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24.12.2020 03:37 Відповісти
Может в ЕС и положительный результат, платные дороги. Но в Украине....! Первое построят за нашь счёт, и деньги рубить будут, и сразу на офшоры и без налогов, ну как в Украине заведено. Частная, это сколько земли нужно выкупить! Или украсть, по хитрой схеме концессия!
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24.12.2020 03:54 Відповісти
А какого хера все в евро?унас что нацвалюту поменяли?
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24.12.2020 05:53 Відповісти
А нахрена строить новые дороги - зарабатывай на ремонте старых, приватизируй их и делай платными. Вот такая гениальная зеленая идея
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24.12.2020 07:21 Відповісти
А якщо я на волах, то скільки платити, дядьку?))) Тема гужевого транспорта не раскрыта...
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24.12.2020 08:11 Відповісти
Опа, зробіть нас ще раз!!!
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24.12.2020 08:36 Відповісти
Я думаю, что украинцы готовы платить и налоги и за пользование дорогой если увидят, что мафия власть больше не крадет, а работает во благо людей, как Финляндии, Швеции, Норвегии и далее по списку. Если ФОПы видят, как в велюре движняк блатных власть имущих, а им работать нельзя, то и ответная реакция происходит. Если люди заходят в больницу, а там чисто и их бесплатно лечат, как и написано в конституции, то эти люди будут платить и за платные дороги. А то получается, что "бесплатная медицина" на самом деле платная да еще и квалифицированных врачей найти можно только в Феофании, то и отношение народа к таким инициативам, как платные дороги будет соответствующим.
Я считаю, что платные дороги и т.п. надо вводить только после того, как весь западный мир признает, что Украина с 100500-го места по коррупции поднялась, скажем на 17-е место. Вот тогда можно и кассовые аппараты для ФОПов вводить и платные дороги и т.д.
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24.12.2020 09:00 Відповісти
Сбор на дороги заложен в стоимость топлива и сумма там колоссальная, много ездишь много платишь. С какого куя я ещё должен платить за проезд по дороге? Это-же двойное налогобложение!
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24.12.2020 10:44 Відповісти
Оце Зюзя дороги побудував. За наш рахунок, ще тепер і платно.
Для блатняку.
Короче, даремно вмирали від браку кисню. І доріг не побачите.
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24.12.2020 10:52 Відповісти
унас есть платные дороги..только ж строят да мне пох нет авто но товар подорожает в сто раз
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24.12.2020 12:43 Відповісти
Це порушення Закону, КМУ не має право вказувати вартість у євро, тільки в гривні.
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24.12.2020 14:37 Відповісти
Сначала, за ковидные миллиарды сделали ремонт, теперь за пару миллионов (как например, порт в Херсоне) сдадут в концессию...
Шановне панство, а вам не кажется, что не украинцы нами как-то не так управляют?
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24.12.2020 15:44 Відповісти
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